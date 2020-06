Zoals altijd heeft Apple nog veel meer vernieuwingen in petto in iOS 14 dan op het eerste gezicht lijkt. In dit artikel zetten we de nieuwste kleine ontdekkingen in iOS 14 voor je op een rijtje. Het zijn er nu al meer dan dertig en de komende tijd werken we dit artikel regelmatig bij met de nieuwste verborgen vernieuwingen in iOS 14.

iOS 14 ontdekkingen: deze kleine verbeteringen zijn er ook nog

Eerder kon je op iCulture al lezen wat onze favoriete nieuwe functies van iOS 14 zijn. Daarin lees je wat de vijftien belangrijkste verbeteringen zijn. Die lijst bestaat grotendeels uit vernieuwingen die Apple tijdens de WWDC onder de aandacht bracht, zoals de widgets en het nieuwe beginscherm. De afgelopen dagen zijn we alvast volop in de beta van iOS 14 gedoken om te speuren naar andere kleine verbeteringen en ontdekkingen die je misschien nog niet kende.

Disclaimer iOS 14-ontdekkingen Hou er rekening mee dat we in dit artikel alleen de losse kleine ontdekkingen bespreken. Andere grote vernieuwingen hebben we al reeds besproken in ons overzicht van iOS 14-functies en zullen we de komende dagen in aparte artikelen uitlichten. Denk bijvoorbeeld aan alle verbeteringen op het gebied van HomeKit, CarPlay en privacy. De functies die we in dit artikel bespreken, zijn gebaseerd op de eerste beta van iOS 14. Functies kunnen in de loop van de testperiode verdwijnen of uitgebreid worden.



#1 Widgets stapelen

De widgets op iPhone en iPad gaan helemaal op de schop. Je kan ze overal op het beginscherm plaatsen en zijn er in drie verschillende formaten. Maar wist je dat je ook widgets kan stapelen? Je sleept de ene widget gewoon op de andere widget van hetzelfde formaat, zodat je er vanaf je beginscherm tussen kan wisselen door eroverheen te vegen. Op die manier kan je toch heel veel widgets op je beginscherm zetten, zonder dat het hele scherm vol staat.

#2 Geluiden herkennen

Apple verstopt regelmatig nieuwe functies onder de instellingen voor Toegankelijkheid die voor iedereen van pas komen. Zo ook de optie om geluiden te herkennen. De functie is vooral bedoeld voor mensen die niet goed kunnen horen. Via Instellingen > Toegankelijkheid > Geluidsherkenning kun je kiezen voor welke geluiden de iPhone een melding moet sturen. Denk aan het huilen van een baby, een brandalarm of het blaffen van de hond. Als je iPhone dit geluid oppikt, geeft een melding daarvan een waarschuwing. Via het Bedieningspaneel kun je ook snel aangeven van welke geluiden je een notificatie wil ontvangen.

#3 Terugknop ingedrukt houden

Als je bijvoorbeeld in de instellingen door meerdere vensters bladert en terugwil naar het allereerste scherm, zit er niks anders op dan telkens op de terugknop tikken. Maar in iOS 14 kun je deze ingedrukt houden. Je ziet dan meteen alle voorgaande schermen, zodat je met een paar tikken terug kan naar het allereerste scherm. Dit werkt nu alleen nog in alle standaardapps, maar ook andere apps kunnen hier gebruik van maken.

#4 QuickTake op meer toestellen

Met QuickTake kun je een filmpje maken vanuit de fotomodus van de Camera-app. Het enige wat je dan hoeft te doen is de sluiterknop ingedrukt houden. QuickTake werd geïntroduceerd op de iPhone 11-serie, maar komt vanaf iOS 14 ook naar andere toestellen. Je kan QuickTake dan ook gebruiken op de iPhone XR, iPhone XR en iPhone XS Max. Helaas dus nog niet op alle modellen, maar het is in ieder geval een stap in de goede richting.

#5 Videoresolutie aanpassen

Wat voorheen ook alleen op de iPhone 11-serie was, is de mogelijkheid om de videoresolutie rechtstreeks in de Camera-app aan te passen. Dit kan vanaf iOS 14 eindelijk op alle modellen. Je tikt simpelweg rechtsboven op de resolutieknoppen en je wisselt tussen het aantal frames per seconden en tussen HD en 4K. Dat dit zo lang geduurd heeft, is wat ons betreft een raadsel.

#6 Burst-foto’s met de volumeknop

Maak je graag burst-foto’s? Dan kan dat ook eenvoudig met de volume omhoog-knop. In de instellingen van de Camera-app kun je hiervoor kiezen. Als je de knop vervolgens ingedrukt houdt bij het gebruik van de camera, maak je heel veel foto’s tegelijkertijd. Bij recente toestellen werd voorheen QuickTake geactiveerd, maar nu krijg je de optie voor burstfoto’s weer terug.

#7 Onnauwkeurige locatie delen

Heel veel apps vragen toestemming om je locatie, om allerlei verschillende redenen. De ene app wil je graag de dichtstbijzijnde winkels in de buurt tonen, terwijl de andere apps alleen maar weersinformatie wil geven op jouw locatie. Voor laatstgenoemde functie hoeft de locatie helemaal niet zo nauwkeurig te zijn: het weerbericht is immers een paar straten verderop niet heel anders. In dat soort gevallen kun je aangeven dat de app niet je exacte locatie doorkrijgt. Dat is beter voor je privacy, maar qua functionaliteit lever je dan nauwelijks tot niks in.



Misschien kan je het je nog herinneren: vorig jaar voegde Apple tijdens de betaperiode van iOS 13 een opmerkelijke functie toe aan FaceTime. Met augmented reality zorgt de iPhone ervoor dat je altijd oogcontact houdt met elkaar tijdens een FaceTime-gesprek, zelfs als je dus naar het scherm in plaats van de camera kijkt. Deze oogcontact-functie is nu definitief terug in iOS 14.

#9 In-app aankopen delen met het gezin

Maak je gebruik van gezinsdeling? Dan ken je vast wel de mogelijkheid om gekochte apps met elkaar te delen. Andere deelnemers van het gezin kunnen een app kosteloos op hun toestel zetten als jij er al voor betaald hebt. Dat gold nog niet voor in-app aankopen. En in tijden waar juist steeds meer apps in-app aankopen aanbieden, is het goed om te weten dat dit in iOS 14 eindelijk beschikbaar komt. Ieder afzonderlijk gezinslid hoeft daardoor dus niet meer een aankoop te doen. Een fijne geldbesparende functie, dus. Wel moeten ontwikkelaars dit ondersteunen.

#10 Notities niet meer op ‘papier’

Ben je bekend met de term skeuomorfisme? Vóór iOS 7 zat de iPhone er vol mee: designs van apps die gebaseerd waren op echte voorwerpen. Denk bijvoorbeeld aan de agenda-app die eruit zag als een scheurkalender. De papiertextuur van de Notities-app is daar nog een restant van. Misschien was het je nooit opgevallen, maar als je goed kijkt lijkt het in de notities net alsof je op echt papier aantekeningen maakt. In iOS 14 is de ondergrond gewoon wit, waardoor het er net wat strakker uit ziet. Overigens heeft de Notities-app nog een aantal functionele aanpassingen, zoals een verbeterd actiemenu, het herkennen van getekende vormen en een verbeterde documentscanner.

#11 Mappen in Dictafoon

De Dictafoon-app is ideaal als je geluidsopnames moet maken. Maar als je dit heel vaak doet, kan de boel wat onoverzichtelijk worden. Apple geeft de opnames automatisch namen op basis van je locatie, maar dan nog kan het lastig zijn om er een beetje orde in te houden. In iOS 14 voegt Apple mappen toe aan de Dictafoon-app. Je kan zelf mappen aanmaken, maar er zijn ook slimme mappen die je opnames automatisch bij elkaar zet. Er is een slimme map met Apple Watch-opnames, met recent verwijderde opnames en met al je favorieten. Via het deelmenu kun je een opname als favoriet markeren.

#12 Spiegel de selfiecamera

Via een schakelaar in de instellingen van de Camera-app, kun je aangeven of foto’s met de voorste camera gespiegeld moeten zijn. Zet je dit aan, dan wordt de foto precies zo gemaakt zoals je jezelf op het scherm ziet. Kies de instelling waarin je selfie het beste tot zijn recht komt.

#13 Eén foto delen

Als een app vraagt om toestemming tot je fotobibliotheek, is dat bijvoorbeeld omdat je een profielfoto in moet stellen. Maar daarvoor hoef je de app eigenlijk geen toegang te geven tot je complete bibliotheek. Zodra een app vraagt om toestemming tot je bibliotheek, kun je in iOS 14 ook aangeven dat je alleen een bepaalde foto wil delen. Hiermee voorkom je dat een app ongewild door je fotobibliotheek zit te gluren. Zeker in geval van een datalek, is dit een stuk beter voor je privacy.

#14 Nieuwe apps niet op het beginscherm

In iOS 14 zijn er twee plekken waar je je apps vindt: op het beginscherm en in de nieuwe appbibliotheek. Maar bij het downloaden van een nieuwe app, kun je zelf kiezen waar deze verschijnt. Standaard komt een app altijd in de appbibliotheek te staan, maar als je je beginscherm niet verder wil ‘vervuilen’ kun je daarvoor kiezen. Via Instellingen > Beginscherm kies je hier voor Zet op beginscherm of voor Alleen appbibliotheek. Je kan hier overigens ook aangeven of er appbadges in de bibliotheek getoond mogen worden.

#15 Wi-Fi privacy

Bij elk Wi-Fi-netwerk waar je verbinding mee maakt, kun je kiezen of je dit privé wil doen of niet. Zet je dit aan, dan voorkom je dat providers jouw iPhone niet kunnen volgen. Het is een handige extra beveiligingsoptie, die je inschakelt via Instellingen > Wi-Fi en vervolgens tik je op het huidige verbonden netwerk. Daar zet je de schakelaar bij Gebruik privéadres aan. Daaronder zie je overigens ook wat het Wi-Fi-adres van je toestel is.

#16 Slaapmodus in Bedieningspaneel

Op de Apple Watch vinden we in watchOS 7 een nieuwe slaapfunctie, die ook onderdeel uitmaakt van je iPhone. Je iPhone gaat namelijk automatisch in Niet storen en stuurt binnenkomende meldingen door naar het berichtencentrum. Met de slaapmodus-knop in het Bedieningspaneel schakel je dit zelf in. Het scherm wordt gedimd en je gaat meteen op Niet storen. Het is daarmee een handige extra knop die je aan het Bedieningspaneel toe kan voegen.

#17 AirPods-batterijmelding

Het is een geluidje waar mening AirPods-gebruiker van schrikt: het batterijgeluidje dat aangeeft dat je AirPods bijna leeg zijn. In iOS 14 verdwijnt dit geluidje niet, maar er komt wel een extra waarschuwing bij. Op de iPhone verschijnt bovenaan een melding met het accupercentage van je AirPods. Qua vormgeving is dit vergelijkbaar met de oplaadmelding van de Apple Pencil 2 op de nieuwste iPad Pro-modellen. Het gaat om een witte ovale strook, met daarin een afbeelding van je AirPods, de naam en het batterijpercentage.

#18 Apple Watch-oplaadmelding

Dit komt vooral van pas als je de slaapfunctie gebruikt van je Apple Watch. Je iPhone geeft namelijk een melding als je Apple Watch opgeladen is. Als je na het slapen merkt dat de batterij niet ver genoeg opgeladen is, kun je de Apple Watch tijdens het douchen, aankleden en ontbijten aan de oplader leggen. Je iPhone houdt je vervolgens op de hoogte zodra de Apple Watch weer op 100% staat.

#19 Zoek Mijn-app met apparaten van derden

Met de Zoek Mijn-app zoek je naar je eigen apparaten en vrienden, maar binnenkort ook naar voorwerpen. Daar kun je Apple’s nog niet aangekondigde AirTag voor gebruiken, maar Apple komt ook met het Find My Accessory Program. Makers van koptelefoons of andere slimme apparaten kunnen hier gebruik van maken. Dit is vergelijkbaar met Tile, dat al samenwerkt met fabrikanten van koptelefoons. Maar ook Tile zelf zou hier gebruik van kunnen maken, zodat alles geïntegreerd is in de Zoek Mijn-app.

#20 Kleinere icoontjes op compacte iPhones

Heb je nog de eerste generatie iPhone SE in gebruik? Dan zul je misschien merken dat de appicoontjes iets kleiner zijn geworden. Op in ieder geval deze 4-inch iPhone is er daardoor iets meer ruimte voor de grotere widgets en ziet alles er iets minder opgekropt uit.

#21 Melding bij uitlezen klembord

Een handige privacyfunctie is de melding die je krijgt zodra apps je klembord uitlezen. Als je vanuit een app tekst kopieert en vervolgens een andere app opent, verschijnt er bovenin een melding dat de app je klembord uitleest. Sommige apps kijken automatisch naar content die in je klembord staat. De ING-app checkt bijvoorbeeld of er een IBAN in je klembord staat, zodat je snel kan overmaken. Vanaf iOS 14 weet je dus meteen wanneer een app dit uitleest.

#22 Contactsuggesties uitschakelen

In iOS 13 introduceerde Apple een vernieuwd deelmenu. In dit menu is ook plaatsgemaakt voor contactsuggesties, zodat je direct via iMessage een artikel met iemand kan delen, zonder dat je eerst de Berichten-app en vervolgens het contact selecteert. Als je dit vervelend vindt, kan je het in iOS 14 uitschakelen. Je vindt deze optie bij Instellingen > Siri en zoeken > Suggesties bij het delen.

#23 Mappen in Opdrachten-app

Net als in de Dictafoon-app, kun je in de Opdrachten-app mappen aanmaken. Je kan daardoor veel beter al je eigengemaakte shortcuts indelen, bijvoorbeeld op functie of onderwerp. Er zijn ook slimme mappen die de opdrachten automatisch indeelt. Zo is er een map Venster voor delen, waarin opdrachten staan die werken vanuit het deelmenu. Ook al je opdrachten die je in de nieuwe Opdrachten-app voor de Apple Watch vindt, staan in een aparte map.

#24 Sneller zoeken

De zoekfunctie van je iPhone is ook een stuk sneller geworden en werkt nu vergelijkbaar met de zoekfunctie van de Mac. Zodra je iets intypt, kun je met de Ga-knop rechtsonder meteen het bovenste resultaat selecteren. Voorheen stond hier een vrij nutteloze Zoek-knop. Veel mensen gebruiken Spotlight om apps op te starten en nu kun je dat dus makkelijker in één handeling doen: de zoekfunctie starten, intypen en op Ga tikken. Handig!

#25 Bijschriften bij foto’s

In de Foto’s-app vind je nu bij elke foto een optie om een bijschrift toe te voegen. Dit kan bijvoorbeeld een korte omschrijving zijn van wat er op de foto te zien is. Stel dat je van je vakantie een hele reeks foto’s hebt, dan kan je in dit bijschrift zetten van welke dag het is en waar je precies was. Momenteel kan je de zoekfunctie helaas nog niet gebruiken om foto’s met bepaalde bijschriften te vinden.

#26 Regen-grafiek in Weer-app

De Weer-app gaat iets meer op Buienalarm lijken. In de standaard Weer-app vind je namelijk ook grafieken met voorspellingen van de neerslag. Je ziet dan dus makkelijker hoeveel het op welk uur gaat regenen. Deze verbetering vinden we helaas alleen in de VS, maar is desalniettemin een welkome toevoeging. Ook waarschuwingen van de overheid, zoals weeralarmen, vind je straks terug in de app. Het is nog niet bekend of dit ook in Nederland gaat werken, maar het werkt in ieder geval in Europa.

Wel geeft de Weer-widget aan als er een plotselinge weersverandering voor de volgende dag aan zit te komen, bijvoorbeeld als het ineens veel warmer of kouder is. Tot slot vind je bij de meerdaagse voorspelling nu ook de kans op neerslag per dag.

#27 Nieuwe fotokiezer

Als een app vraagt om een foto, zie je hier nu een compleet nieuwe vormgeving. De fotokiezer voor externe apps is flink aangepast. Er is een zoekfunctie toegevoegd, waarmee je een stuk makkelijker naar het juiste plaatje kan zoeken. Dit is dezelfde zoekfunctie als die je in de Foto’s-app vindt. Overigens is ook de weergave van je foto’s in de losse albums aangepast, zodat dit er nu net zo uit ziet zoals in het Foto’s-tabblad.

#28 Sneller door beginscherm vegen

Je kan in iOS 14 beginschermen verbergen, maar je kan er ook voor kiezen om alles te houden zoals je wil. Als je liever tien beginschermen op je iPhone wil, dan kan dat dus gewoon. Apple heeft het wel makkelijker gemaakt om hiertussen te bladeren. Je kan namelijk de puntjes onderaan ingedrukt houden en erover vegen, zodat je in sneltreinvaart langs alle schermen bladert. Bij elke wissel van het scherm voel je een klein tikje van de Taptic Engine. Vegen of op de puntjes tikken kan uiteraard ook nog steeds.

#29 Typindicatie in iMessage

In een iMessage-gesprek zie je aan de puntjes dat iemand aan het typen is. Maar vanaf iOS 14 zie je dit ook gewoon in je chatoverzicht. Dit komt vooral van pas als je met meerdere mensen tegelijkertijd in verschillende chats aan het praten bent. Je kan dan gewoon naar het chatoverzicht gaan, zodat je in één klap ziet wie er allemaal aan het praten zijn.

#30 APFS in Bestanden

De Bestanden-app kan nu overweg met externe schrijven die de APFS-encryptie gebruiken. APFS is Apple’s bestandensysteem van de Mac. Als je via de Mac een externe schijf op deze manier configureert, dan kun je die nu ook zonder problemen aansluiten op je iPhone (of iPad) en alle bijbehorende bestanden uitlezen. APFS zorgt voor extra veiligheid en meer daarover lees je in onze uitleg.

#31 Verminder harde geluiden

Nieuw in de Horen en voelen-instellingen van je iPhone is een optie Verminder harde geluiden. De iPhone analyseert daarvoor het geluid uit aangesloten koptelefoons en zorgt ervoor dat het geluid dat harder is dan het ingestelde aantal decibel, verminderd wordt. Apple geeft ook meer context aan wat de hoeveelheid decibel betekent. Zo staat 85 decibel gelijk aan druk stadsverkeer en 100 decibel als een ambulancesirene. Het is een nieuwe en verbeterde instelling voor de eerdere volumebegrenzing.

#32 Vormen herkennen bij screenshots bewerken

Je kan in een paar stappen screenshots bewerken op je iPhone, bijvoorbeeld om iets uit te lichten of een functie uit te leggen aan een vriend of familielid. Als je daar wel eens getekende pijlen voor gebruikt, komt deze verbetering goed van pas. Deze zogenaamde Markeringen-functie kan vormen zoals pijlen, rondjes en vierkantjes herkennen. iOS 14 zet je getekende versie automatisch om in een perfecte pijl, cirkel of vierkant. Het enige wat je hoeft te doen, is na het tekenen je vinger op het scherm houden.

#33 Zoekfunctie bij iPhone-opslag

Als je heel veel apps op je iPhone hebt staan, kan het lastig zijn om te achterhalen hoeveel ruimte zo’n app inneemt. Via Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag zie je een lijst van alle apps op je toestel, gesorteerd op de hoeveelheid opslagruimte die ze innemen. Maar met de nieuwe zoekfunctie rechtsboven, vind je meteen de app die je zoekt. Je typt gewoon de naam in en de resultaten worden real-time getoond.

Heb jij nog een nieuwe onbekende functie in iOS 14 ontdekt? Laat het ons weten in de reacties! Grotere verbeteringen die Apple op het podium aangekondigd heeft vind je in onze andere iOS 14-overzichten en losse artikelen. Via deze link vind je alle artikelen die we al over iOS 14 gepubliceerd hebben.

