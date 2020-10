Apple introduceert in iOS 14 de nieuwe App Clips, ook wel Appfragmenten genoemd. Maar wat is dit precies en wat kun je ermee? Alles wat je moet weten over de App Clips en Appfragmenten lees je hier.

Voor heel veel diensten kun je tegenwoordig een app gebruiken. Denk aan het winkelen op een webshop of het betalen van je parkeertarief met een parkeerapp. Maar je wil niet altijd meteen een hele app te hoeven downloaden en je registreren met je gegevens, terwijl je de app misschien maar één keer wil gebruiken. Voor dit soort gevallen heeft Apple de App Clips (Appfragmenten) bedacht. De eerste apps die App Clips ondersteunen, zijn inmiddels beschikbaar.

Wat zijn App Clips (Appfragmenten)?

App Clips zijn een soort van mini-apps waarmee je een deel van een volledige app kan gebruiken. App Clips verschijnen automatisch op je iPhone zodra je een geschikte QR-code scant of je iPhone bij een geschikte NFC-tag houdt. Apple heeft ook een speciale App Clip-code ontwikkeld, die je zowel met de camera als NFC kan scannen. Deze speciaal ontwikkelde codes zijn makkelijker te herkennen, zodat je weet dat je zo’n mini-app kan gebruiken. De Appfragmenten zijn daarmee een soort vervanging van de snelkoppeling naar een website via een normale QR-code. Maar App Clips verschijnen ook op websites, in Apple Kaarten en zijn te delen via bijvoorbeeld iMessage.

Een appfragment verschijnt als een soort kaartje direct op je iPhone scherm. Ze zijn vooral bedoeld om direct te gebruiken en actie te ondernemen, zoals het bestellen van eten of het winkelen in een webshop. Je vindt de App Clips dan ook niet op je beginscherm, want je kan ze alleen gebruiken door een code te scannen of op een knop te drukken op een website. Wel vind je ze terug in de nieuwe appbibliotheek. Deze mini-apps dertig dagen lang bewaard, waarna ze automatisch verwijderd worden.

De Appfragmenten laten je inloggen met Sign in with Apple of betalingen doen met Apple Pay. Je hoeft in zo’n mini-app dus geen account- of betaalgegevens in te voeren. Een appfragment is maximaal 10MB, dus je hebt hem in een fractie op je iPhone gedownload. Wil je toch de volledige app downloaden, dan kan dat ook rechtstreeks vanuit het appfragment.

Voorbeelden van App Clips

Er zijn talloze voorbeelden waar je App Clips voor kan gebruiken. Inmiddels zijn de eerste apps met App Clips ook al beschikbaar. We geven hier drie voorbeelden:

G-Star RAW

Het van oorsprong Nederlandse modemerk G-Star heeft (naar eigen zeggen) als eerste modeketen ondersteuning voor App Clips toegevoegd. In de Nederlandse winkels in Amsterdam en Utrecht zijn bij bepaalde kledingstukken, paspoppen en winkeletalages QR-codes toegevoegd. In die QR-code zit ook een NFC-chip. Door je iPhone erbij te houden (of de QR-code te scannen met je camera) verschijnt op het scherm automatisch het appfragment. Zodra je de App Clip opent, kun je het desbetreffende kledingstuk meteen aanschaffen of meer foto’s bekijken. Kopen kan ook met Apple Pay, waardoor je dus geen verdere contactgegevens in hoeft te vullen. Wil je de appclip van G-Star zelf proberen, scan dan de QR-code aan het eind van de video.

Parcel

Parcel is een bekende app om pakketjes te volgen. Zodra je in de app een traceercode toegevoegd hebt, kun je het volgen van je pakketje doorsturen naar bijvoorbeeld je partner via iMessage. Diegene kan dan meteen vanuit het bericht de App Clip van Parcel openen, om gedetailleerde trackinginformatie van je pakketje te bekijken.

Here is how app clips work in Parcel. You share a delivery from the app with somebody else via iMessage. The other person does not have Parcel installed (yet), she/he taps on the message and then the magic happens… pic.twitter.com/UXNCB4uP4p — Parcel app (@parcel_app) September 21, 2020

Phoenix 2

Phoenix 2 is een nieuwe game. Het is een verticale ruimtescooter waarin je het opneemt tegen hordes vijanden. Als je de game eerst wil proberen, dan kan dat met een appclip. Open daarvoor de website van de game op je iPhone met iOS 14. Bovenaan zie je een knop om de game te spelen. Je speelt daarmee het eerste level, zodat je een goed beeld krijgt van de volledige game. In een paar tikken ga je door naar de App Store en download je de volledige versie.

Er zijn nog veel meer voorbeelden waarbij de appfragmenten van pas kunnen komen:

Parkeren: je scant een code bij een parkeermeter, zodat je via je iPhone kan afrekenen zonder eerst een hele app te downloaden en je te registreren.

Shoppen: je ziet een nieuwe koffietent en wil graag het menu weten. Je scant de code en bekijkt zo het assortiment, zonder dat er een website ingeladen hoeft te worden.

Eten: je ziet in Apple Kaarten een lunchroom waar je eten kan bestellen. Met de link vanuit de Apple Kaarten-app, open je meteen de App Clip en bestel je je gerechten.

Vervoer: je wil een deelscooter of deelstep huren in een grote stad. Je scant de code op het voertuig, vult je gegevens in via Sign in with Apple en rekent af met Apple Pay om op weg te gaan.

Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld ov-informatie bij bus- of tramhaltes. Dit is vooral handig als je op vakantie bent en niet de hele app nodig hebt om te zien wanneer de bus komt. Na je vakantie heb je de app immers niet meer nodig. Het voordeel is ook dat er niet onnodig apps gekoppeld zijn aan je Apple ID, terwijl je die misschien maar één keer nodig hebt.

De Appfragmenten werken ook met bedrijven en winkels die zelf geen app hebben, maar bijvoorbeeld wel in Yelp staan. Je bekijkt dan na het scannen van de code een appclip van Yelp, maar waar je alleen informatie over die specifieke winkel kan bekijken.

Hoe kan ik App Clips gebruiken?

Er is een aantal manieren om de appfragmenten te gebruiken:

QR-code: Is aan de QR-code een appclip gekoppeld, dan verschijnt deze op je scherm nadat je hem gescand hebt met je camera.

NFC-tag: Hou je iPhone bij een NFC-tag en het appfragment verschijnt in beeld.

Apple ontwikkelde App Clip-code: Deze code kun je zowel scannen met NFC als met de camera van je iPhone. Je herkent ze aan de ronde vorm met een iPhone-icoontje in het midden.

Websites: Bij sommige websites zie je nu al in Safari bovenaan een snelkoppeling naar de app in de App Store. Met App Clips kun je ook alleen een deel van een app gebruiken.

Apple Kaarten: Bij bedrijven die een mini-app aanbieden, kun je bijvoorbeeld rechtstreeks eten bestellen. Je vindt dit naast de knop om de navigatie te starten.

Berichten: Deelt iemand een link naar een webshop die App Clips ondersteunt, dan tik je op de link in iMessage om deze te openen zonder de app te hoeven downloaden.

Op welke toestellen werken de appfragmenten?

Om appfragmenten te kunnen gebruiken, heb je een iPhone nodig met minimaal iOS 14. Alle geschikte iOS 14-toestellen werken met App Clips. Dat betekent dat je dus minimaal een iPhone 6s nodig hebt. Maar de manier hoe je de appfragmenten activeert, verschilt per toestel.

Voor het automatisch scannen van een NFC-tag, heb je een iPhone XS (Max), iPhone XR of nieuwer nodig. Op de iPhone 7 (Plus), iPhone 8 (Plus) en iPhone X moet je voor het scannen van een NFC-tag eerst de scanmodus inschakelen via het Bedieningspaneel. Voeg daarvoor de NFC-taglezer toe via de instellingen door het Bedieningspaneel aan te passen.

Het scannen van een door Apple gemaakte code met de camera verschijnt in een update voor iOS 14 later dit jaar, mogelijk iOS 14.1 of iOS 14.2, voor alle iOS 14-geschikte toestellen. De App Clips werken dus niet op de Apple Watch, iPad of andere Apple-apparaten dan iPhones.

Wanneer kan ik App Clips gebruiken?

De App Clips zijn onderdeel van iOS 14. In de eerder genoemde drie voorbeelden kan je de App Clips nu al zelf proberen, maar er zijn ongetwijfeld nog meer apps die deze nieuwe techniek reeds ondersteunen.

