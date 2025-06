Tijdens de WWDC bespreekt Apple doorgaans wat er allemaal nieuw is op het gebied van audio en home, waarbij de AirPods, Apple TV, HomeKit en de HomePod aan bod komen. Maar dit jaar was dat tijdens de WWDC 2025 wel anders. Geen aparte sectie voor HomeKit en ook geen aandacht voor de HomePod. Maar wij zijn de HomePod niet vergeten en hebben daarom deze round-up van de nieuwe functies van HomePod software-update 26 voor je op een rij gezet.

#1 Crossfade komt naar HomePod

Sinds iOS 17 kun je op de iPhone en iPad crossfade gebruiken met Apple Music. Daarbij lopen de nummers in elkaar over, doordat het huidige nummer aan het eind steeds zachter gaat en het volgende nummer juist steeds harder. Op die manier is er een soepelere overgang en geen stilte. Met HomePod software-update 26 komt crossfade ook naar de HomePod. De instelling is te vinden in de Woning-app. Tik op Woninginstellingen > je naam > Apple Music en zet onderaan Crossfade aan. Je kan net als op de iPhone en iPad zelf kiezen hoeveel seconden de crossfade duurt.

#2 Zelf wifi-netwerk kiezen

Het is vanaf HomePod software-update 26 eindelijk mogelijk om handmatig een wifi-netwerk te kiezen voor de HomePod. Voorheen koos de HomePod automatisch het wifi-netwerk waar je iPhone ook mee verbonden is bij het instellen van de HomePod. Vanaf iOS 26 en HomePod software-update 26 kun je onderaan bij de instellingen van de HomePod in de Woning-app op het wifi-netwerk tikken, waarna er een nieuw scherm verschijnt om zelf het wifi-netwerk te kiezen om verbinding mee te maken. Dat maakt het oplossen van wifi-problemen met de HomePod een stuk makkelijker.

Bekijk ook Zo kun je zien met welk wifi-netwerk je HomePod (mini) verbonden is De HomePod en HomePod mini maken automatisch verbinding met je eigen wifi-netwerk. Maar als je meerdere netwerken hebt, is het wel zo handig om te weten met welk netwerk de HomePod verbonden is. Ook kun je zien wat de signaalsterkte is.

#3 Bellen via je Apple TV met de HomePod

Vanaf tvOS 26 verschijnen meldingen van FaceTime-audio en telefoonoproepen ook op de Apple TV. Je kunt dan een verbonden HomePod-speaker gebruiken om het telefoongesprek via de Apple TV te voeren. Dit werkt dus alleen als de HomePod als speaker ingesteld is op de Apple TV. Is dat niet het geval, dan gebruik je de microfoon en speaker van de iPhone om het telefoongesprek te voeren.

In onze tip lees je alles over bellen met de HomePod en hoe je dat nu ook al kan doen.

Bekijk ook Bellen met de HomePod: zo doe je dat Je kan bellen met de HomePod dankzij Siri. Hoe werkt het telefoneren op de HomePod en wat zijn de mogelijkheden? In deze tip leggen we je uit wat je moet doen om te bellen via je HomePod.

Net als alle andere besturingssystemen, stapt ook de HomePod over naar versie 26. Deze kan nu als beta op de HomePod getest worden. De update verschijnt later dit jaar tegelijkertijd met iOS 26, tvOS 26 en meer voor de HomePod (1e generatie), HomePod (2e generatie) en HomePod mini.