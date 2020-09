Apps krijgen privacylabel in iOS 14: zo werkt het

Voordat je een app downloadt kun je zien hoe de ontwikkelaar met je data omgaat. In een supportdocument voor ontwikkelaars legt Apple alvast uit hoe het werkt. Ontwikkelaars moeten informatie geven over hun privacybeleid en moeten vanaf dit najaar ook beginnen met het invoeren van de gevraagde informatie in App Store Connect. Op elke pagina in de App Store staat dan welk type data de app verzamelt, of dit aan de gebruiker te koppelen is en of het wordt gebruikt om ze te volgen.



Ontwikkelaars moeten hier eerlijk over communiceren, bijvoorbeeld wanneer ze toegang hebben tot foto’s, aankoophistorie, naam, e-mailadres en betalingsinfo en dergelijke. Ook moeten ze duidelijk maken of er diagnostische data wordt verzameld, of dat de data ook wordt gebruikt voor reclame.

In het supportdocument voor ontwikkelaars is te lezen wat er van ontwikkelaars zoal wordt verwacht. De functie gaat live als iOS 14 beschikbaar komt. Er is nog geen deadline gesteld voor het invoeren van de info en er is ook nog niet bekendgemaakt wanneer iOS 14 uitkomt. Dat zal in de loop van september of oktober zijn.