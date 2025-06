Nu iOS 26 uit de doeken gedaan is wordt het duidelijk dat er flink wat nieuwe functies in zitten. Het grote paradepaardje van WWDC 2024, Apple Intelligence, krijgt ook enkele nieuwe toevoegingen. Hoewel het niet zulke flinke toevoegingen zijn als in iOS 18, zijn het er wel heel nuttige. Wij zetten alle Apple Intelligence verbeteringen in iOS 26 voor je op een rijtje.

#1 Apple Intelligence in Nederland

Meteen aan het begin van de WWDC-keynote kwam het hoge woord eruit. Voor het einde van 2025 wil Apple dat Apple Intelligence in Nederland beschikbaar is. Hoewel Apple Intelligence al wel sinds iOS 18.4 in Nederland te gebruiken is, ben je nog gebonden aan Engels (of een andere ondersteunde taal).

Maar later dit jaar, naar verwachting met iOS 26.2, komt Apple Intelligence dus beschikbaar in het Nederlands. Daarnaast worden ook Deens, Noors, Portugees, Zweeds, Turks, Chinees en Vietnamees vanaf dan ondersteund.

#2 Live vertalingen

Met iOS 26 introduceert Apple Live Vertalingen, mogelijk gemaakt door Apple Intelligence. Voer je een gesprek in Berichten, FaceTime of via een gewoon telefoongesprek met iemand die een andere taal spreekt? Dan zorgt Apple er automatisch voor dat de inhoud realtime wordt vertaald naar de voorkeurstaal van de ander.

Voorlopig werkt deze functie alleen met een beperkt aantal talen, waaronder Engels, Frans, Duits en Italiaans. Het Nederlands wordt op dit moment nog niet ondersteund als bron- of doeltaal. Wanneer daar verandering in komt, is nog niet bekend.

#3 Verbeterde Visual Intelligence

Hoewel Visual Intelligence geen volledig nieuwe functie is, krijgt deze slimme cameratechnologie in iOS 26 een handige uitbreiding. De functie helpt je om sneller informatie te verkrijgen over wat je ziet, bijvoorbeeld door objecten te herkennen of extra context toe te voegen. Aanvankelijk was dit alleen beschikbaar op de iPhone 16-serie, maar sinds iOS 18.4 kunnen ook gebruikers van de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max ermee aan de slag.

Nieuw in iOS 26 is de ondersteuning voor screenshots. Daardoor kun je voortaan ook schermafbeeldingen analyseren met Visual Intelligence. Denk aan het herkennen van producten, tekst of plaatsen op een screenshot, waarna je direct vergelijkbare beelden kunt opzoeken of aanvullende informatie krijgt aangereikt.

#4 Genmoji en Image Playground

In iOS 26 krijgen ook Genmoji en Image Playground een flinke upgrade, waarmee je je creativiteit nog meer de vrije loop kunt laten. Zo kun je nu bestaande emoji’s combineren tot unieke, nieuwe varianten. Daarnaast is het mogelijk om je eigen gezicht te gebruiken in combinatie met een emoji, waardoor je gepersonaliseerde uitdrukkingen kunt maken die perfect passen bij jouw stemming of reactie. Ideaal om je berichten net dat beetje extra mee te geven.

Ook Image Playground wordt in iOS 26 verder uitgebreid. Dankzij een diepere integratie met ChatGPT krijg je toegang tot nieuwe stijlen en creatieve opties. Je kunt eenvoudig aangeven wat je wilt zien, waarna de AI verschillende beelden voor je genereert in uiteenlopende stijlen – van speels en cartoonachtig tot realistisch en artistiek. Zo wordt het nog gemakkelijker (en leuker) om snel unieke visuals te maken die passen bij jouw ideeën of gesprekken.

#5 Opdrachten met AI

De Opdrachten-app is al jarenlang een krachtig hulpmiddel om taken op je iPhone te automatiseren. Met de komst van iOS 26 wordt deze tool echter een stuk intelligenter. Apple introduceert namelijk ondersteuning voor Apple Intelligence, waarmee je opdrachten kunt verrijken met AI-functionaliteit.

Dankzij de integratie van taalmodellen van Apple Intelligence kun je nu nog geavanceerdere en contextbewuste automatiseringen creëren. Denk aan opdrachten die reageren op specifieke inhoud, automatisch samenvattingen genereren of acties uitvoeren op basis van de betekenis van een tekst.

#6 Adaptive Power Mode

Een andere slimme toevoeging in iOS 26 is de Adaptive Power Mode. Deze nieuwe energiebesparende modus is ontworpen om de batterijduur van je iPhone te verlengen. Met behulp van Apple Intelligence leert de functie jouw gebruikspatronen kennen en past het energieverbruik daarop aan. Zo bespaart je iPhone automatisch stroom op momenten dat je het toestel niet actief gebruikt.

#7 Pakketjes volgen in Wallet

Sinds iOS 16 kun je pakketjes volgen via de Wallet-app, maar de ondersteuning hiervoor bleef tot nu toe beperkt: slechts een selecte groep winkeliers maakt er gebruik van. Met iOS 26 pakt Apple dit grondiger aan. Dankzij de integratie van Apple Intelligence wordt het nu mogelijk om automatisch verzendinformatie uit je e-mails te halen, zelfs als de afzender geen expliciete ondersteuning voor Wallet biedt.

De slimme taalmodellen van Apple Intelligence herkennen trackingnummers en verzenddetails in je inbox en voegen die toe aan de Wallet-app. Zo krijg je automatisch een overzicht van al je zendingen op één centrale plek, zonder dat je zelf handmatig informatie hoeft toe te voegen of verschillende apps moet raadplegen. Dat maakt het volgen van pakketjes eenvoudiger en overzichtelijker dan ooit..

#8 Foundations Model-framework

Met iOS 26 krijgen ontwikkelaars toegang tot het Foundation Model-framework, waarmee ze de taalmodellen van Apple kunnen integreren in hun eigen apps. Omdat deze AI volledig on-device draait, zijn de reacties razendsnel en blijft je persoonlijke data veilig op je toestel – zelfs Apple heeft er geen toegang toe.

Wat jij hier als gebruiker van merkt? Je iPhone wordt merkbaar slimmer: artikelen, e-mails en andere teksten kunnen automatisch worden samengevat, zonder dat je verbonden hoeft te zijn met internet. Ook worden slimme assistenten in apps contextbewuster en beter afgestemd op jouw gewoontes en voorkeuren. Foundation Models worden overigens ook geïntegreerd in Opdrachten.

#9 Automatisch polls maken

Een andere nieuwe functie van Apple Intelligence in iMessage is de slimme suggestie voor het aanmaken van polls. Wanneer je bijvoorbeeld verschillende opties deelt over wat je met de groep wilt gaan eten, herkent Apple Intelligence automatisch dat er een keuze gemaakt moet worden. Vervolgens stelt het voor om van die opties direct een poll te maken.

Zo wordt het een stuk eenvoudiger en sneller om met een groep tot een gezamenlijke beslissing te komen, zonder dat iedereen handmatig hoeft te reageren. iMessage wordt hiermee niet alleen slimmer, maar ook praktischer in dagelijks gebruik. Maar of het ons overtuigt om massaal over te stappen van WhatsApp? We zullen het zien.

Meer over iOS 26

iOS 26 is de grote nieuwe iPhone-update van 2025. In iOS 26 vind je talloze nieuwe functies en er is een gloednieuw design, genaamd Liquid Glass. Alle standaardapps zijn opnieuw ontworpen, maar er zijn ook veel nieuwe functies in apps als Berichten, Safari, Muziek en Foto’s. CarPlay krijgt ook een nieuw ontwerp en functies als widgets. De geschikte toestellen van iOS 26 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De beta van iOS 26 is beschikbaar, maar de release van iOS 26 is pas in september.