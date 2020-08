Vanaf iOS 14 kun je veel makkelijker zoeken naar emoji. Dat doe je door te typen. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet.

Kun je door de bomen het emoji-bos niet meer zien? Dat snappen we en Apple blijkbaar ook. Als je iOS 14 of iPadOS 14 op je toestel hebt staan kun je sneller op de iPhone emoji zoeken door te typen. Je hoeft overigens niet exact te weten hoe een emoji heet.



Emoji zoeken op de iPhone: zo werkt het

Je kunt via het standaard emoji-toetsenbord van Apple vanaf iOS 14 eenvoudig zoeken naar bepaalde onderwerpen. Weet je precies hoe een emoji heet, dan kun je dat intikken. Weet je niet welke je precies wil, maar moet de emoji blij zijn? Zoek dan gewoon ‘blij’ of ‘lachen’. Het werkt in alle apps. Zo gebruik je het toetsenbord:

Open een app om in te typen, zoals WhatsApp of Notities. Open het emoji-toetsenbord via de knop links onderin je toetsenbord. Tik op de zoekbalk boven de emoji. Voer daar een emotie, gevoel, object of naam van een emoji in. Selecteer de emoji die je wil intypen.

Als je alleen op het zoekveld tikt krijg je automatisch je meest recente emoji te zien. Zodra je typt verschijnen steeds andere emoji. Je kunt overigens ook meerdere termen invoeren. Zoek je het verdrietige gezichtje meet de traan, dan zoek je “verdrietig traan”. Je krijgt dan zowel het mensenhoofd als de verdrietige kat met een traan. Wil je een andere huidskleur, dan hou je gewoon de emoji van het resultaat ingedrukt.

De functie om emoji te zoeken op je iPhone zit rechtstreeks in iOS, dus het werkt in alle apps. Bij veel nieuwe functies moet eerst een app worden geüpdatet, maar dat geldt niet voor emoji zoeken door te typen. Dat is fijn, want Apple voegt ieder jaar weer nieuwe emoji toe. Het wordt daarom steeds lastiger om de juiste te vinden als je alles met de hand moet zoeken.

Emoji zijn leuk, maar je kunt een gesprek nog meer opleuken met Memoji. Dat zijn zelfgemaakte emoji van jouw hoofd. Hoe je een Memoji kunt maken lees je in onze aparte tip. Bekijk ook onze uitleg van Animoji; geanimeerde emoji van dieren en andere wezens.