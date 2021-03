Apple heeft duidelijk gemaakt dat je in iOS 14.5 niet de mogelijkheid hebt om Spotify als standaard muziekdienst in te stellen. De beta van iOS 14. wekte wel die indruk.

Toch geen standaard muziekdienst in iOS 14.5

Apple heeft de functie nu verder verduidelijkt. Het is niet mogelijk om je eigen standaard muziekdienst zelf te kiezen. Momenteel kun je al wel een standaard browser en mailapp kiezen, maar wat muziekdiensten betreft zit je voorlopig vast aan Apple Music. Ontwikkelaars die de beta van iOS 14.5 hadden geïnstalleerd merkten dat Siri nu vraagt welke muziekdienst je wilt gebruiken bij het afspelen van muziek. Dit betekent echter niet dat je zelf een andere standaard muziekdienst kunt instellen, benadrukt Apple. Het gaat om een intelligente functie waarbij Siri na verloop van tijd je luistergewoontes beter leert kennen.



Als je Siri vraagt om een nummer, album of artiest af te spelen, dan kan je de vraag krijgen via welke dienst je dit wilt doen. Je antwoord zorgt er echter niet voor dat Siri dit als standaard gaat gebruiken, zo benadrukte Apple in een reactie aan TechCrunch. Siri kan je op een later tijdstip nogmaals om de gewenste muziekdienst vragen. Het gaat om een voorkeur, die Siri hopelijk weet te onthouden, niet om een nieuwe instelling. Apple wil gebruikers bovendien op het hart drukken dat er in iOS 14.5 geen specifieke instelling aanwezig is waarmee je de standaard muziekdienst kunt instellen, zoals bij e-mail en browsers het geval is.

De functie is uitsluitend bedoeld om te zorgen dat Siri je voorkeuren leert kennen voor verschillende soorten audio-content, niet alleen voor muziek. Zo kun je podcasts luisteren in Overcast en muziek in Spotify, terwijl je audioboeken via een heel andere app wilt beluisteren. Als Siri je de vraag stelt krijg je een lijstje te zien van mogelijke apps en diensten die je kunt gebruiken, zoals hieronder te zien is:

Ontwikkelaars kunnen in hun apps zorgen dat Siri slimmer reageert op verzoeken, bijvoorbeeld als je een spraakopdracht geeft om iets via een specifieke dienst af te spelen. Alle bewerkingen vinden lokaal plaats op het toestel. Met deze nieuwe functie komt Apple een beetje tegemoet aan de klachten van Spotify. Deze dienst beweert dat Apple oneerlijke concurrentie bedrijft door de eigen muziekdienst meer privileges te geven. Zo hoeft Apple Music niet de 30% af te dragen van abonnees.

De nieuwe functie zorgt ervoor dat Siri steeds slimmer wordt in het afspelen voor muziek, waardoor het voor gebruikers aanvoelt alsof ze een standaard muziekdienst hebben ingesteld, die niet altijd Apple Music aan je probeert op te dringen.

We verwachten iOS 14.5 in de loop van maart 2021.