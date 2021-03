Er zijn aanwijzingen in de code van iOS 14.5 gevonden dat Apple van plan is om beveiligingsupdates apart uit te brengen voor iPhone en iPad.

Apple waarschuwt al jaren dat het belangrijk is om je iPhone, iPad en andere apparaten altijd up-to-date te houden. Je zorgt er dan voor dat je de meest recente beveiligingsupdates krijgt. Dergelijke verbeterde beveiliging, waarin bijvoorbeeld privacybugs opgelost worden, zijn altijd onderdeel van een iOS-update. Maar soms wil je niet meteen de meest recente iOS-versie hebben, maar wel up-to-date zijn wat betreft de beveiliging. 9to5Mac ontdekte dat die optie er mogelijk aan zit te komen.



‘Toekomstige beveiligingsupdates los beschikbaar voor iPhone en iPad’

In de sectie voor het updaten van je apparaat, is in de code van de nieuwste iOS 14.5-beta een verborgen menu gevonden. In dit menu zou je de mogelijkheid krijgen om aan te geven dat je alleen de nieuwste beveiligingsupdate wil installeren. Dat is dus los van een update van iOS zelf. Dit komt vooral van pas voor gebruikers die bij nieuwe iOS-versies niet meteen willen updaten (omdat er bijvoorbeeld functies veranderen), maar wel zeker willen zijn dat ze een veilig toestel hebben.

In theorie kun je hierdoor dus bijvoorbeeld de beveiligingsupdates van iOS 15 installeren, zonder dat je meteen over moet stappen vanaf iOS 14. Uit de code blijkt dat een reeds gedownloade beveiligingsupdate eerst verwijderd moet worden als je een nieuwe iOS-update installeert. Een voorbeeld van een beveiligingsupdate die Apple onlangs uitbracht, is iOS 14.4.1. Om te profiteren van die verbeterde beveiliging, moet je dus ook overstappen naar iOS 14.4.1.

Op de Mac heeft Apple al een paar jaar een soortgelijk systeem, waarbij beveiligingsupdates los aangeboden worden. Het is dan niet nodig om meteen het hele besturingssysteem te updaten. Het is niet duidelijk op welke termijn Apple dit ook op de iPhone en iPad wil implementeren en hoe Apple dit uiteindelijk gaat doen.