Apple maakt browsen in Safari nog veiliger. De functie die waarschuwt voor frauduleuze websites, loopt in iOS 14.5 via de servers van Apple in plaats van Google.

Safari op de iPhone, iPad en Mac heeft een functie die je kan waarschuwen voor het bezoeken van mogelijk frauduleuze websites. Met deze waarschuwing wil Apple voorkomen dat je een website bezoekt die mogelijk jouw gegeven wil stelen. Apple gebruikt hiervoor de Safe Browsing-dienst van Google. Om te voorkomen dat er persoonlijke informatie van jou gelekt wordt, zoals een IP-adres, gaat Apple dit nu via eigen servers afhandelen.



Google’s Safe Browsing via Apple’s servers in iOS 14.5

Safe Browsing van Google is een database met websites die door Google verzameld is. Deze websites worden verdacht van spam, phishing en andere frauduleuze praktijken. Safari krijgt van Google deze lijst met zogenaamde gehashte url’s en kijkt zo of er een match is met de website die jij bezoekt. Safari verstuurt dus niet de volledige url naar Google, om te voorkomen dat Google weet welke websites bezocht worden.

Maar dat wil niet zeggen dat Google niks van je zou kunnen weten. Je IP-adres kan vanwege de koppeling met Safari gedeeld worden, zoals Apple ook waarschuwt in de privacypagina van Safari. In iOS 14.5 is dat niet meer het geval, zo bevestigt de baas van WebKit-ontwikkeling (de ‘motor’ van Safari). Via een proxy wordt de dienst via de servers van Apple geleid. Hierdoor voorkomt Apple dat je IP-adres gedeeld wordt met de aanbieder van Safe Browsing, in dit geval dus Google. Je kan de functie in- of uitschakelen via Instellingen > Safari > Meld frauduleuze websites.



De huidige waarschuwing dat mogelijk je IP-adres gedeeld wordt.

Apple gebruikt nu onder andere de url’s proxy.safebrowsing.apple, safebrowsing.g.applimg.com en token.safebrowsing.apple. In de privacyuitleg van Safari in iOS 14.5 is de wijziging nog niet te zien, maar uit screenshots op Reddit blijkt dat het verkeer wel degelijk via Apple loopt.

Deze wijziging is de zoveelste maatregel van Apple om in iOS 14 je privacy te beschermen. Binnenkort komt daar de anti-reclametracking bij. Apple gaat dat dit voorjaar uitbrengen, als onderdeel van iOS 14.5.