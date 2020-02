Siri-vragen typen zonder te praten op iPhone, iPad en Mac

Met Siri kun je ook vragen intypen zonder te praten. We leggen in deze tip uit hoe het intikken van Siri-vragen werkt op de iPhone, iPad en Mac zodat je geluidloos je vragen kunt stellen.

Het gebruik van spraakasisstenten is in opkomst, maar tegelijk schamen we ons voor het gebruik ervan. Mensen voelen zich niet comfortabel om in het openbaar tegen hun toestel te praten. In de auto is dat een stuk makkelijker, als er niemand in de buurt is. Gelukkig kun je Siri ook stil gebruiken, zonder zelf te spreken en zonder dat Siri terugpraat. In een paar stappen kun je met Siri vragen intypen zonder te spreken. Wij leggen uit hoe dat werkt. Zo kun je via Spotlight vragen naar Siri typen, maar ook permanent inschakelen via de instellingen.

Siri: vragen typen zonder te praten

Wil je Siri gebruiken zonder zelf te praten, dan heb je meerdere mogelijkheden. Een optie is om Siri stil te houden, zodat de assistent niet terugpraat. Hoe dit werkt hebben we uitgelegd in een aparte tip. Het nadeel daarvan is dat je zelf nog moet praten en dat kan onprettig zijn als je bijvoorbeeld met andere mensen in de trein zit. Het is dan handiger om Siri-vragen in te typen.

Siri-vragen intypen

Je kan op twee manieren vragen aan Siri intypen in plaats van te spreken. De makkelijkste manier is via Spotlight, omdat je dan niet telkens naar de instellingen hoeft te gaan. Wil je liever altijd vragen aan Siri typen, dan kan je dit ook zelf inschakelen.

Vragen typen naar Siri met Spotlight

Wil je incidenteel een vraag aan Siri typen in plaats van uitspreken, dan kan je dat snel via Spotlight doen:

Open Spotlight op je iPhone of iPad. Dat kan door in het beginscherm vanaf het midden van het scherm naar beneden te vegen. Je kan ook de zoekbalk bovenaan het widget-overzicht gebruiken. Typ nu je vraag of opdracht in. Onderaan verschijnt een knop Vraag het aan Siri. Deze optie staat onder de knoppen om op het web, in de App Store en in Apple Kaarten te zoeken. Het Siri-scherm opent en de assistent geeft antwoord op je vraag.

Op deze manier kan je een hele taak voluit schrijven. Typ bijvoorbeeld “Stuur een bericht naar [xx] Hallo, hoe is het ermee?”.

Vragen typen naar Siri via instellingen

Als je voortaan altijd vragen wil typen in plaats van inspreken, kan het het via de Instellingen-app inschakelen. Het werkt als volgt:

Open de Instellingen en ga naar Toegankelijkheid. Scrol naar het kopje Algemeen en tik op Siri. Zet de schakelaar aan bij Typ vragen aan Siri. Activeer nu Siri door de homeknop ingedrukt te houden of de zijknop op iPhones en iPads met Face ID. Het toetsenbord verschijnt en je kunt een vraag intikken. Tik op Gereed en Siri zal je vraag beantwoorden.

Deze functie komt ook van pas als je moeite hebt met spreken, bijvoorbeeld door een medische aandoening, of als je in het bijzijn van anderen niet hardop Siri wil gebruiken. Nadeel van bovenstaande methode is dat je niet zo eenvoudig kunt wisselen naar de gesproken versie, omdat je bovenstaande stappen steeds weer moet herhalen. Als je vaak wisselt, gebruik dan de manier via Spotlight.

Siri-vragen intypen op de Mac

Sinds macOS High Sierra kun je vragen intypen voor Siri op de Mac, zonder dat je hoeft te praten. Dit kan van pas komen als je in een kantooromgeving met meerdere mensen zit. Anderen hoeven zich dan niet te storen aan jouw zoekopdrachten.

Je activeert het als volgt:

Ga naar  > Systeemvoorkeuren > Toegankelijkheid. Ga naar Siri en zet een vinkje bij Activeer Typ vragen aan Siri. Zodra je Siri activeert kun je jouw vraag intikken.

Siri-vragen wijzigen

Als je eenmaal een vraag aan Siri hebt gesteld kun je je vraag steeds aanpassen, zonder dat je zelf hoeft te praten. Je tikt gewoon op de herkende zin om deze te wijzigen. Het toetsenbord verschijnt en je kan je vraag intypen. Eventuele vervolgvragen moet je wel via spraak beantwoorden.

Deze methode werkt ook goed als Siri moeite heeft om moeilijke woorden te verstaan, bijvoorbeeld een ingewikkeld geschreven achternaam.