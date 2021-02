Navigatie-apps als Flitsmeister en Waze moeten het vooral hebben van de community die andere gebruikers waarschuwen voor verkeerssituaties. Hoewel Apple Kaarten ook al lange tijd waarschuwt voor naderende verkeersongelukken, is Apple daarvoor vooral afhankelijk van externe partijen. In iOS 14.5 krijgen sommige gebruikers nu extra mogelijkheden voor het zelf doorgeven van een ongeluk, flitser of gevaar op de weg.



Apple Kaarten laat gebruikers ongevallen en flitsers melden

De nieuwe functie is ontdekt door gebruikers op Reddit en het MacRumors-forum met de beta van iOS 14.5. Helaas lijkt het erop dat het nu alleen nog om een zeer beperkte groep gebruikers gaat in de VS. In Nederland zien we de functie nog niet. Dat heeft mogelijk ook te maken dat in Nederland de flitswaarschuwingen van Apple Kaarten ook nog niet ondersteund worden. Apple voegde dit in iOS 14 toe, maar alleen in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.



Afbeelding via MacRumors

Gebruikers die de functie al zien verschijnen, kregen van Siri de mededeling dat ze nu ook ongelukken en ander gevaar op de weg kunnen melden. Als er een route actief is, kunnen ze het scherm met de aankomsttijd omhoog vegen. Op de plek waar nu de Overzicht-knop staat, staat dan een Report-knop. De functie is nu nog beperkt tot het melden van drie soorten incidenten: een verkeersongeluk, gevaar en een flitser. Je huidige locatie wordt gebruikt om de melding te registeren. Als voldoende gebruikers het incident doorgeven, gebruikt Apple dit om andere weggebruikers te waarschuwen.Ook in CarPlay is de functie zichtbaar. Op het scherm van de auto vind je dezelfde Report-knop met dezelfde drie opties.



Afbeelding via MacRumors Forum

Het is momenteel nog onduidelijk waar de functie precies allemaal werkzaam is. Mogelijk gaat Apple er gedurende de beta van iOS 14.5 nog verder aan sleutelen. We verwachten niet dat de functie snel naar Nederland en België komt. Dergelijke functies in Apple Kaarten duren relatief lang voordat ze hier beschikbaar zijn. Zo zijn in Nederland en België de snelheidslimieten nog steeds niet beschikbaar.

