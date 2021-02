Het is inmiddels een herkenbaar scenario voor bezitters van een iPhone met Face ID: zodra je je iPhone wil ontgrendelen met een mondkapje voor, moet je meteen je toegangscode invoeren. Hoewel er wel trucjes zijn voor het gebruik van Face ID met een mondkapje, is dat lang niet altijd waterdicht. Gelukkig heeft Apple in iOS 14.5 en nieuwer hier iets op bedacht. De Apple Watch kan je iPhone ontgrendelen als je een mondkapje draagt. Wat heb je hiervoor nodig en hoe werkt het precies?

Deze functie is momenteel alleen nog te gebruiken door ontwikkelaars en betagebruikers. Pas bij de publieke release van iOS 14.5 en watchOS 7.4 is het voor iedereen beschikbaar. We verwachten deze versies eind maart 2021.



iPhone ontgrendelen met je Apple Watch: dit heb je nodig

Om deze functie te kunnen gebruiken, heb je het volgende nodig:

iPhone met Face ID (iPhone X of nieuwer)

Apple Watch

iOS 14.5 of nieuwer (nu nog in beta)

watchOS 7.4 of nieuwer (nu nog in beta)

Mondkapje

Het werkt dus niet met een iPhone met Touch ID. Ook werkt het alleen als je een mondkapje of mondmasker draagt. Heb je dit niet op, dan gebruikt je iPhone gewoon Face ID om je iPhone te ontgrendelen. Hou er ook rekening mee dat je een Apple Watch Series 3 of nieuwer nodig hebt. Het werkt niet met oudere modellen.

iPhone ontgrendelen met Apple Watch instellen

Om het ontgrendelen van je iPhone met je Apple Watch in te stellen, doe je het volgende:

Zorg ervoor dat de iPhone en Apple Watch bijgewerkt zijn naar minimaal iOS 14.5 en watchOS 7.4. Ga op je iPhone naar Instellingen > Face ID en toegangscode. Schakel de optie Ontgrendel met Apple Watch in.

Hoe kan mijn Apple Watch m’n iPhone ontgrendelen?

Voordat je de functie echt kan gebruiken, moet je rekening houden met een aantal zaken:

Je moet een mondkapje dragen.

De Apple Watch is in de buurt van de iPhone.

De Apple Watch zit om je pols met draagdetectie ingeschakeld.

Je hebt je Apple Watch ontgrendeld.

Op de Apple Watch is een toegangscode ingesteld.

In de meeste gevallen voldoe je aan deze voorwaarden. Het ontgrendelen van je Apple Watch kan door de pincode in te voeren of door eerst je iPhone te ontgrendelen met Face ID of je toegangscode.

Om vervolgens je iPhone te ontgrendelen met je Apple Watch bij het dragen van een mondkapje, hoef je alleen maar je iPhone op je gezicht te richten te zorgen dat het scherm geactiveerd wordt. Je iPhone herkent het mondkapje en op je Apple Watch voel je een trilling en krijg je een melding dat je iPhone ontgrendeld is. Lukt het niet meteen, veeg dan op je iPhone omhoog en er verschijnt een tekst in beeld waarin staat dat je Apple Watch gebruikt wordt om je iPhone te ontgrendelen.



Afbeelding ter illustratie. Om de functie te gebruiken moet de Apple Watch gedragen zijn.

Is het wel veilig om zo mijn iPhone te ontgrendelen?

Deze nieuwe manier van ontgrendelen bij het dragen van een mondkapje lost een frustratie bij veel iPhone-gebruikers op. Het is iets minder veilig dan het gebruik van Face ID op de normale manier of door je toegangscode in te voeren, maar Apple heeft daar iets op bedacht. Zo moet je iPhone altijd in de buurt zijn van je Apple Watch. Iemand kan dus niet zomaar je iPhone van je af pakken, wegrennen en hem ontgrendelen met een mondkapje op. De afstand tussen de iPhone en Apple Watch is dan te groot.

Bovendien krijg je altijd een melding op je Apple Watch als je iPhone op deze manier ontgrendeld is. Dus zelfs als iemand naast je zit, stiekem je iPhone pakt en met een mondkapje op hem ontgrendelt, voel je dit aan de melding op de Apple Watch. Bovendien verschijnt er in die melding op de Apple Watch een knop om meteen de iPhone weer te vergrendelen. Als iemand anders dus misbruik maakt van deze ontgrendelmethode, kun je de iPhone snel weer vergrendelen. Na het vergrendelen via de Apple Watch, moet je altijd weer de toegangscode op de iPhone invoeren. Je kan deze functie dus niet meteen nog een keer gebruiken.

In theorie kan iemand je in dat geval voor zijn, door na het ontgrendelen van de iPhone snel Bluetooth op de iPhone uit te schakelen, voordat je probeert je iPhone weer te vergrendelen via de Apple Watch.

Ook bij het gebruik van de slaapfunctie van de Apple Wach moet je altijd eerst de toegangscode invoeren. Iemand kan dus niet terwijl jij met je Apple Watch ligt te slapen, stiekem je iPhone ontgrendelen. Dit geldt niet als je gebruikmaakt van andere slaapapps op je Apple Watch.

Werkt alleen om te ontgrendelen

Wat ook goed is om te weten, is dat het alleen werkt om je iPhone te ontgrendelen. Je kan het niet gebruiken om ermee te betalen met Apple Pay of in te loggen in de app van je bank of een andere Face ID-app. Dit is een extra veiligheidsmaatregel, om te voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van deze functie. In al die gevallen moet je bij het dragen van een mondkapje de toegangscode invoeren. Draag je geen mondkapje, dan gebruik je natuurlijk gewoon Face ID.

Tot slot is het goed om te weten dat de functie standaard uitgeschakeld is. Je moet zelf naar de instellingen van je iPhone gaan om dit in te schakelen. Apple doet er dus alles aan om misbruik van de functie te voorkomen. Bij dergelijke functies moet je altijd de afweging maken tussen gebruiksvriendelijkheid en beveiliging. Wil je absoluut de meest veilige manier van ontgrendelen? Zet de functie dan niet aan.