Toen Apple in 2022 de volgende generatie CarPlay aankondigde, werd er meteen een lijst van automerken door Apple opgesteld die mee zouden doen. Het duurde echter jaren en jaren voordat deze nieuwe versie van CarPlay eindelijk uitgerold werd, want pas dit voorjaar werd het nieuwe systeem onder de nieuwe naam CarPlay Ultra officieel uitgebracht. Helaas is het aantal automerken dat CarPlay Ultra gaat of wil gaan aanbieden op een hand te tellen. Tegelijkertijd zijn er ook al merken die openlijk aangegeven hebben het niet te gaan ondersteunen.

CarPlay Ultra merken: welke doen mee?

Op dit moment is CarPlay Ultra alleen beschikbaar bij bepaalde modellen van Aston Martin en ook alleen in de VS. In de komende maanden zou het beschikbaar komen in wereldwijde modellen van Aston Martin. Daarnaast zijn er nog drie andere merken die CarPlay Ultra beloven aan te bieden, waaronder Hyundai en Kia.

Deze merken ondersteunen CarPlay Ultra of gaan dit aanbieden in toekomstige modellen:

Aston Martin (beschikbaar in VS)

Hyundai (binnenkort)

Kia (binnenkort)

Genesis (binnenkort)

Porsche (preview getoond)

Porsche toonde in december 2023 een preview van hoe de volgende generatie CarPlay er in hun auto’s uit gaat zien, maar heeft verder nog niks concreets aangekondigd. We weten in ieder geval dat het niet beschikbaar komt in de 2025-modellen van Porsche. Ook van de andere toegezegde merken (zoals Kia en Hyundai) is onbekend op welke termijn dit gaat gebeuren.

Deze merken doen niet mee met CarPlay Ultra

Er zijn ook merken die nadrukkelijk hebben aangegeven om CarPlay Ultra niet aan te gaan bieden op hun modellen. Daarbij zitten ook enkele merken die initieel door Apple (in 2022) als partner genoemd werden, maar nu toch hierop teruggekomen zijn. Tegenover Financial Times hebben deze merken gezegd geen plannen te hebben voor CarPlay Ultra:

Mercedes-Benz

Audi

Volvo

Polestar

Renault

Al in april 2024 had de CEO van Mercedes-Benz al aangegeven niet meer mee te gaan doen met CarPlay Ultra. Nu hebben dus ook Audi, Volvo, Polestar en Renault gezegd niet mee te gaan doen, ook al stonden ze in 2022 wel op Apple’s lijst. Volgens Financial Times zou een executive van Renault tegen Apple gezegd hebben om “niet te proberen in onze eigen systemen te infiltreren”.

Van veel andere merken die oorspronkelijk op Apple’s lijst stonden, is het lot nog onzeker. Deze merken uit Apple’s lijst uit 2022 hebben nog niets inhoudelijks gereageerd of zeggen het systeem nog te willen evalueren:

Acura

Ford

Honda

Infiniti

Jaguar

Land Rover

Lincoln

Nissan

Andere merken als Volkswagen, Fiat en Peugeot hebben überhaupt nooit een toezegging gedaan of zijn ook niet door Apple genoemd als partner. Of zij daarom plannen hebben om CarPlay Ultra te gaan ondersteunen, is onduidelijk.

Onthoud dat al deze merken wel gewoon de normale versie van CarPlay ondersteunen. Het goede nieuws is dat de gewone CarPlay in iOS 26 ook diverse nieuwe functies krijgt, waaronder de widgets van CarPlay Ultra.