Klopt het batterijpercentage van jouw iPhone of iPad niet, dan is het tijd om de batterij te kalibreren. Deze tip legt uit hoe dat moet.

Kalibreren van je batterij

Het kan gebeuren dat de batterij van je iPhone of iPad sneller leeg raakt dan normaal. Ook gebeurt het wel eens dat de batterij ander vreemd gedrag vertoont: het percentage blijft bijvoorbeeld hangen op 24%, terwijl je weet dat de batterij helemaal vol is. Ook is het in het verleden regelmatig voorgekomen dat iPhones en iPads opeens uitschakelden bij een bepaald percentage, bijvoorbeeld 18%. Bij al deze problemen is de weergave van de batterijmeter niet goed. Je kunt dit oplossen door de batterij van de iPhone of iPad te kalibreren en in deze tip leggen we uit hoe dat werkt. Wil je weten hoe je de MacBook-accu moet kalibreren, dan hebben we daar een aparte tip over.

Batterij kalibreren van iPhone of iPad

Terwijl jij denkt dat er nog 18% batterijlading aanwezig is, is de batterij in werkelijkheid bijna leeg. Dat kan gebeuren als de weergave van de batterijstatus niet goed is. Om te zorgen dat de batterijstatus nauwkeuriger wordt weergegeven, neem je de volgende stappen:

Sluit de iPhone of iPad aan op het stopcontact met de originele usb-lader (liever geen onofficiële kabels). Voer een harde reset uit (zie hieronder) totdat het Apple-logo verschijnt. De batterij wordt nu gekalibreerd. Laad de batterij op tot 100%. Bij de laatste procenten gaat het opladen veel langzamer. Als de batterij op 100% staat laat je de iPhone of iPad nog 60 tot 90 minuten aan de lader hangen.

Je zult zien dat de batterijweergave van de iPhone of iPad nu veel nauwkeuriger is geworden.

Een harde reset werkt als volgt op een iPhone 8 of nieuwer:

Druk kort op de volume omhoog-knop. Druk daarna snel kort op de volume omlaag-knop. Hou daarna de zijknop ingedrukt totdat het Apple-logo verschijnt.

Heb je een iPhone 7 of eerder, dan vind je hier de instructies voor het resetten van je iPhone:

Hoe werkt het kalibreren van de batterij?

De batterij van de iPhone heeft een interne chip die berekent hoeveel energie er nog over is. Dit moet je van tijd tot tijd opnieuw kalibreren, omdat de batterij anders een verkeerde inschatting maakt. Door de batterij te kalibreren, blijft de batterij zo efficiënt mogelijk werken. Bovendien klopt het percentage in de menubalk beter. Onderstaande tip legt uit hoe je het batterijpercentage zichtbaar maakt in de menubalk.

Elke batterij heeft een beperkte levensduur. Aanvankelijk kun je nog tot 100% opladen, de maximale capaciteit. Naarmate de accu ouder wordt, lukt het niet meer om volledig op te laden en houdt de spanning minder lang vast.

Het is tegenwoordig niet meer nodig om je batterij periodiek leeg te laten lopen, zoals vroeger wel eens werd aangeraden. De lithium-ion batterijen die je in hedendaagse iPhones en iPads vindt zijn van betere kwaliteit en werken op een andere manier. Je houdt deze batterijen het beste in conditie door ze tot ongeveer 80% op te laden en bij ongeveer 20% weer op te laden. Snelladen en opladen waarbij veel warmteontwikkeling plaatsvindt is slecht voor de batterij.

Apple verwacht dat de iPhone-batterij na 500 oplaadcycli nog 80% van de oorspronkelijke capaciteit heeft. Bij de iPad gaat het om 1000 oplaadcycli.

Heb je nog steeds problemen met een snel leeglopende batterij, dan kan het zijn dat de batterij van je iPhone of iPad vrij oud is. Na zo’n duizend keer opladen gaat de gezondheid van je batterij steeds verder achteruit.

Meer tips over de iPhone-batterij: