De hint werd ontdekt door Steve Moser, die er op Twitter over schreef. Hij ontdekte in de code van iOS 14.5 beta 2 een nieuwe ‘Mobile Charge Mode’, gericht op geoptimaliseerd opladen. Zelf maakt Apple voor een aantal modellen al een Smart Battery Case: een vrij forse hoes waar de accu al is ingebouwd. Bij de iPhone 12-serie is zoiets onmogelijk vanwege de aanwezigheid van MagSafe. Mogelijk is Apple van plan om een toekomstige battery pack uit te brengen. Die mag dan niet te groot en te zwaar zijn, om te voorkomen dat ‘ie eraf vliegt.



Bij de lederen walletcase voor de iPhone klaagden veel mensen dat het hoesje los kon raken als je er tegenaan sloeg. Een battery pack zal door het gewicht nog sneller losraken, tenzij Apple sterkere magneten gaat toepassen. “To improve charging efficiency and maximize available battery life, the battery pack will keep your phone charged at around 90%,” is er te lezen in de tekst.

New ‘Mobile Charge Mode’ in iOS 14.5 beta 2 for an as-yet-unannounced ‘Battery Pack’ and not a case presumedly because it uses MagSafe for charging iPhone 12 devices. Also interestingly it keeps your iPhone charged to 90% for ‘battery efficiency’. https://t.co/CPZXkBXkEc pic.twitter.com/jHHrrz4Qir — Steve Moser (@SteveMoser) February 16, 2021

De tekst gaat verder vooral over geoptimaliseerd opladen. De iPhone leert van je dagelijkse gedrag en past het opladen daarop aan. Zo wordt aanvankelijk alleen tot 80% opgeladen en gaat het verder door op het moment dat je het nodig hebt. De batterypack laadt je iPhone echter niet volledig op, maar gaat door tot 90% voor ‘batterij-efficiency’.



Deze batterypack voor MagSafe was al eerder bedacht.

De iPhone 12-serie is nog geen halfjaar op de markt, dus het is goed mogelijk dat Apple in het voorjaar nog wat extra accessoires aankondigt. Wat MagSafe-accessoires betreft is de oogst momenteel nog wat dun: de meeste zijn van Apple zelf.