Fitness+ is al van start gegaan in Engelstalige landen, waaronder de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Australië. Er is nog niet gezegd wanneer het in Nederland en België van start gaat, maar gelukkig kun je het nu al proberen. Je hebt er een Amerikaans iTunes-account voor nodig, waar voldoende tegoed op staat om de eerste maand af te rekenen. Verder zul je van App Store-account moeten wisselen. Het is niet ingewikkeld als je even wat moeite wilt doen. Wat er allemaal bij komt kijken lees je in deze gids. Met januari en goede voornemens op komst lijkt het ons een goed moment om er nu al mee aan de slag te gaan!

Nodig voor Apple Fitness+ in Nederland

Om Fitness+ in Nederland te kunnen gebruiken heb je het volgende nodig:

Een iPhone, iPad of Apple TV met minimaal iOS 14.3.

Een Apple Watch met minimaal watchOS 7.2 (aan te raden, niet noodzakelijk)

Een Amerikaans iTunes-account of een van de andere landen.

Minimaal $9,99 tegoed of een geldige Amerikaanse betaalmethode.

Wil je een Apple TV gebruiken, dan moet je hierop ook met een Amerikaans iTunes-account zijn ingelogd, anders werkt het niet. Je kunt ook de content van je iDevice met AirPlay doorsturen naar je televisiescherm.

In plaats van een Amerikaans account kun je ook een account gebruiken in een van de andere ondersteunde landen, namelijk Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland of het Verenigd Koninkrijk. Je betaalmethode moet dan ook voor dit land geschikt zijn.

Hoe kom je aan App Store tegoed? Wij kochten voor $10 tegoed bij livekaarten.nl maar dit was een vrij willekeurige keuze. Let op dat je met een betrouwbare partij in zee gaat, want er zijn ook veel fake aanbieders. Helaas bieden bekende adresjes zoals Startselect alleen Nederlandse iTunes-kaarten aan. Je moet een giftkaart hebben die geldig is in een van de genoemde landen, dus bijvoorbeeld de Amerikaanse App Store.

Maar de proefmaand is toch gratis?

Dat klopt, maar om voor de gratis proefmaand in aanmerking te komen zul je je wel alvast moeten aanmelden voor een vervolgabonnement. Zorg dat je in de gaten houdt wanneer je abonnement afloopt, zodat je aan het einde van de proefmaand tijdig kunt opzeggen. Apple stuurt je hier ook nog een herinnering over. Meteen na het afsluiten van de proefmaand opzeggen kan ook, maar mogelijk wordt daarmee meteen ook je proefmaand afgebroken. We hebben dit nog niet kunnen testen dus als je nu al wilt opzeggen doe je dit op eigen risico.

Inloggen en beginnen met Fitness+

Heb je alles geregeld, dan moet je van App Store-account wisselen. Dit gaat als volgt:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik op je accountfoto bovenin. Tik op Media en aankopen. Tik op Log uit. Log in met je Amerikaanse account (dit is de tweede optie, Niet ‘jouw naam’). Heb je een iPad? Download dan de Fitness-app uit de App Store. Op een iPhone open je de Conditie-app, die er standaard al op staat. Er verschijnt nu een extra tabblad onderin de app, genaamd Fitness.

Krijg je een foutmelding? Wij hadden er ook een paar keer last van. Herstart de app of je toestel, totdat je wel verbinding krijgt met de server.

We hoefden om alles werkend te krijgen geen regio’s, taalinstellingen of adressen aan te passen. Het Amerikaanse Apple ID staat uiteraard wel op een Amerikaans adres en er is een Amerikaanse iTunes-giftcard of betaalmethode aan gekoppeld, maar als je dit eerder al goed had ingesteld voor je account hoef je niets te doen. Je hoeft ook niet de instellingen van je Apple Watch aan te passen.

Sporten met Fitness+

Fitness+ biedt je verschillende mogelijkheden. Bovenin het scherm zie je de diverse sporten waar je uit kunt kiezen. Alle content is natuurlijk wel Engelstalig, maar dat is dan ook precies de reden waarom Apple het nog niet officieel in Nederland en België heeft uitgebracht. Kies een sport of blader omlaag om de workouts voor beginners te zien. Ook kun je filteren op tijdsduur en op naam van de trainer.

Trainen met een Apple Watch

Draag je een Apple Watch? Dan zal deze bij het starten van een fitnessvideo automatisch beginnen met het vastleggen van een workout. Dit werkte bij ons probleemloos bij een fietsworkout, maar we hebben dit nog niet bij alle varianten kunnen testen.

Op het scherm van de iPhone of iPad zie je je actuele hartslag. Is er een interval waarbij je je bijvoorbeeld 30 seconden extra moet inspannen, dan krijg je een timer te zien op al je schermen, dus op iPhone, iPad, Apple TV en/of Apple Watch.

Meerdere Fitness+ gebruikers, kan dat?

Wij hebben maar één Amerikaans iTunes-account, dat geen deel uitmaakt van een gezin. Daarmee lukte het met z’n tweeën om elk eigen workouts te doen, zonder dat je last van elkaar hebt. Dat komt omdat je in feite twee Apple ID’s gebruikt: het Amerikaanse Apple ID om het abonnement af te sluiten en je persoonlijke Apple ID voor je persoonlijke info en voortgang. Tijdens het gebruik van Fitness+ zie je aan de accountfoto welke persoon actief is.

Wil je Fitness+ gebruiken op een gezamenlijke iPad, dan heb je dus wel een probleem. Je kunt beter elk je eigen device gebruiken.

Fitness+ ondersteunt delen met gezin, dus zit je met het hele gezin al op een Amerikaans iTunes-account, dan kun je met 6 personen gebruik ervan maken. Maar dan had je waarschijnlijk deze handleiding niet nodig.

Nadelen van Fitness+ ‘onofficieel’ gebruiken

Er zitten twee nadelen aan het gebruik van Fitness+ voordat het officieel van start gaat:

Alles is in het Engels, maar dat zal voor weinig mensen een probleem zijn.

Je moet steeds naar je Amerikaanse iTunes-account overschakelen als je wilt sporten.

Eventueel kun je steeds ingelogd blijven op je Amerikaanse account, maar eventuele aankopen die je doet zullen via je Amerikaanse tegoed gaan. Diensten waar je al abonnee van was zoals Apple Music en Apple Arcade zullen opeens niet meer werken. Je zult dus telkens van App Store-account moeten wisselen. Wat nog wel lukt is iCloud-backups maken via je eigen account.