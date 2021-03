Zoek mijn AirPods is een handige functie als je je AirPods kwijt bent. In de Zoek mijn-app zie je niet alleen de laatst bekende locatie, maar je kan ook een geluidje afspelen als ze binnen het bereik van je iPhone of iPad zijn. De Powerbeats Pro hebben deze functie nog niet, maar in iOS 14.5 komt daar verandering. Volgens MacRumors werken de Powerbeats Pro vanaf iOS 14.5 ook met de Zoek mijn-app. Ook de Beats Flex werkt vanaf iOS 14.5 met de Zoek mijn-app.



Powerbeats Pro kwijt? Je vindt ze terug met de Zoek mijn-app

Op Reddit meldt een gebruiker dat zijn Powerbeats Pro ineens zichtbaar zijn in de Zoek mijn-app, als onderdeel van iOS 14.5. Je ziet daardoor niet alleen de laatst bekende locatie van de oordopjes, want je kan ook op afstand een geluidje afspelen. Alle functies die je van Zoek mijn AirPods kent, kun je dus ook gebruiken met de Powerbeats Pro.

Het is niet verwonderlijk dat de Powerbeats Pro deze functie ook krijgen, hoewel gebruikers er wel lang op hebben moeten wachten. De Powerbeats Pro hebben dezelfde H1-chip als de AirPods en veel van de functies komen overeen, zoals het makkelijker koppelen en gebruik van Hé Siri. We hebben ontdekt dat ook de Beats Flex geschikt zijn voor de Zoek mijn-app in iOS 14.5, zoals te zien is in onderstaande screenshots. Vermoedelijk zijn ook andere Beats-oordopjes of -hoofdtelefoons met ingang van iOS 14.5 beschikbaar in de Zoek mijn-app.

Overigens is dit niet het enige accessoire dat je binnenkort in de Zoek mijn-app vindt. Binnenkort komt Belkin met de Soundform Freedom-oordopjes en ook die werken met de Zoek mijn-app. Het is één van de eerste voorbeelden van een accessoire van derde die samenwerkt met de Zoek mijn-app. Naar verwachting volgen er nog veel meer. Ook de aankomende AirTag gaat ermee samenwerken. De aankondiging van de AirTag verwachten we ergens deze maand.

Er zitten nog veel meer nieuwe functies in iOS 14.5, zoals nieuwe emoji, je iPhone ontgrendelen met je Apple Watch bij het dragen van een mondkapje, 5G Dualsim en nog veel meer. Het belooft één van de grootste tussentijdse update ooit te worden.

