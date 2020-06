iOS 14 zit weer boordevol nieuwe functies, maar welke springen er nu echt uit? We lichten onze favoriete iOS 14-functies voor je uit. Van de widgets tot een nieuw bel-scherm en de vernieuwde Siri: dit vinden we de belangrijkste verbeteringen.

De beste iOS 14-functies

Apple lichtte tijdens de WWDC 2020 diverse nieuwe iOS 14-functies uit. Veruit de meest opvallende functie vinden we rechtstreeks op het beginscherm, met de nieuwe manier van indelen en de compleet vernieuwde widgets. Maar er zijn nog meer functies waar we erg blij mee zijn. Met dit artikel weet je in één klap wat wij de beste nieuwe functies van iOS 14 vinden.

#1 Beginscherm gaat op de schop (maar alleen als jij dat wil)

Het beginscherm ziet er al sinds de introductie van de allereerste iPhone nagenoeg hetzelfde uit. Sommige iPhone-gebruikers vinden dit juist fijn en lekker overzichtelijk, maar er zijn ook gebruikers die hun apps liever op een andere manier gesorteerd zien. Voor die mensen introduceert Apple de nieuwe beginschermfuncties. Zo kun je nu de meerdere schermen van je beginscherm verbergen, zodat je maar één scherm hebt. Alle andere apps die niet op dit scherm passen, vind je in de nieuwe appbibliotheek.

Deze zogenaamde App Library categoriseert apps automatisch op basis van genre, maar geeft ook suggesties voor apps die je op dat moment nodig zou hebben. Er is eventueel een alfabetische lijst met al je apps beschikbaar, door te tikken op de zoekfunctie.

Het voordeel van deze appbibliotheek is dat je er niet per se gebruik van hoeft te maken. Apple voegt deze extra weergave simpelweg toe. Wil je hier geen gebruik van maken en wil je alles liever houden zoals het was, dan kun je het uitschakelen.

#2 Nieuwe widgets zijn dynamischer

De nieuwe widgets in iOS 14 zijn een stuk dynamischer. Allereerst zijn er drie verschillende vormen: grote widgets die de helft van je beginscherm innemen, langwerpige widgets en kleinere blokjes. Deze widgets zijn interactief en kunnen allerlei informatie tonen. Je vindt de widgets nu niet alleen in het aparte widgetsoverzicht, maar je kan ze ook gewoon tussen je apps op de beginschermen plaatsen. Er is een compleet nieuwe galerij om widgets in te stellen. Elke standaardapp heeft minimaal twee verschillende soorten, dus er is heel veel om uit te kiezen.

#3 Emoji zoeken

Nooit meer lang zoeken naar die ene emoji: je kan in iOS 14 eenvoudig zoeken op trefwoord. Het toetsenbord heeft een standaard ingebouwde zoekfunctie voor emoji. Je vult daar je zoekterm in, bijvoorbeeld “handen” en je ziet direct alle bijbehorende emoji. Het vindt daardoor een stuk sneller de juiste emoji. Het werkt in alle apps waarin je emoji kan typen, dus ook in WhatsApp of welke andere chat-app dan ook.

#4 Appfragmenten met App Clips

Soms heb je voor bepaalde diensten een app nodig, maar dan is het eigenlijk overdreven om daar een hele app voor op je iPhone voor te downloaden. Denk bijvoorbeeld aan het reserveren van een tafeltje in een restaurant. Met App Clips, in het Nederlands ook wel appfragmenten, kun je een klein deel van een app vliegensvlug op je iPhone gebruiken, zonder dat je naar de App Store hoeft te gaan om een app te downloaden. Je scant een NFC-tag of een QR-code met de camera en de clip van de app verschijnt automatisch op je scherm. Je kan vanuit daar alle beschikbare functies gebruiken. Webshops die Apple Pay aanbieden laten je zo zelfs snel aankopen doen. Mocht je de volledige app toch nog nodig hebben, dan kan je die vanuit daar ook snel downloaden.

#5 Tikken op de achterkant

Dit pareltje zit verstopt in de instellingen voor Toegankelijkheid. Je kan namelijk bepaalde acties toevoegen aan een tik op de achterkant van je iPhone. Je toestel krijgt als het ware een extra knop. Tik twee keer met je vinger op de achterkant van je iPhone en het Bedieningspaneel opent. Of je maakt meteen een screenshot als je drie keer met je vinger achterop tikt. Er zijn heel veel mogelijkheden en je kan zelfs je eigen Siri Shortcuts eraan koppelen. Het werkt op alle toestellen met Face ID, ook als er een hoesje omheen zit.

#6 Kleiner bel- en Siri-scherm

Ben je net een spelletje aan het spelen, word je ineens gebeld. Het bel-scherm verschijnt direct groot in beeld en je spelletje is verstoord. Dat zal je in iOS 14 niet snel meer gebeuren. Tijdens het gebruik van je iPhone verschijnt er nu alleen nog maar een melding bovenin beeld zodra je gebeld wordt. Je vindt daar dan twee knoppen: om een gesprek te beantwoorden of af te wijzen. Door de melding naar beneden te trekken, krijg je de andere opties in beeld, zoals antwoorden met een bericht of het instellen van een herinnering. Via de instellingen van je iPhone kun je zelf kiezen hoe binnenkomende oproepen op je toestel verschijnen. Is je iPhone niet in gebruik en gewoon vergrendeld, dan komt een telefoontje altijd nog beeldvullend tevoorschijn.

Een zelfde soort aanpassing vinden we bij Siri. Zodra je Siri activeert, verschijnt alleen onderaan de bekende Siri-geluidsgolven. Onderaan zie je dan ook een transcriptie van je vraag en het antwoord, maar soms toont de assistent ook alleen een melding bovenaan het scherm. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het opvragen van het weer.

#7 Je eigen standaardapps kiezen (voor mailen en browsen)

Gebruik jij altijd Google Chrome in plaats van Safari? Vind je de standaard Mail-app maar niks? Dan is er goed nieuws, want je kan in iOS 14 voor deze twee categorieën een andere standaardapp instellen. We weten nog niet precies hoe dit gaat werken, want het zit nog niet in de beta’s. Mogelijk moeten ontwikkelaars hun apps daarvoor nog aanpassen. Helaas werkt het nog niet voor veel andere appcategorieën, zoals muziek of chatten.

#8 Vermeldingen en reageren in iMessage

Apple heeft voor iMessage afgekeken bij WhatsApp. Twee langeverwachte functies maken namelijk in iOS 14 hun opwachting: de mogelijkheid om groepsdeelnemers te vermelden en het direct antwoorden op berichten. Met de Antwoord-functie kun je direct reageren op een eerder bericht, wat vooral in groepsgesprekken van pas komt. Je citeert dan meteen dit eerdere bericht, zodat je weet waar het precies een antwoord op is. Apple vermeldt dat de functie in groepsgesprekken zit, maar in de beta werkt het ook gewoon in 1-op-1 gesprekken. We hopen dat Apple dit zo houdt, want daar komt dit net zo goed van pas als in grotere conversaties.

#9 Fietsnavigatie (maar nog niet in Nederland)

Fervent Apple Kaarten-gebruikers vragen er al jaren om: de komst van fietsnavigatie. Terwijl Google Maps dit al heel veel jaar heeft en ook veel andere navigatie-apps je een fietsroute laten maken, kun je met Apple Kaarten alleen een route opvragen voor de auto, lopend of als je met het ov reist. In iOS 14 voegt Apple de fietsroutes toe aan Apple Kaarten. Zodra de functie beschikbaar komt, vinden we dit alleen nog in een handjevol steden wereldwijd. Apple rolt het dus niet per land uit, waardoor we op de fietsnavigatie in Nederland nog wel een flinke tijd moeten wachten. Maar het goede nieuws is dus in ieder geval dat het eraan zit te komen.

Een extra handige optie die Apple toegevoegd heeft, is de waarschuwingen voor steile hellingen en mogelijke trappen. Hoewel we daar in Nederland niet zoveel aan hebben, kan het van pas komen als je in het buitenland met de fiets op pad gaat.

#10 Flitsers in Apple Kaarten

Tegelijkertijd krijgt Apple Kaarten ook ondersteuning voor flitspalen. Apple’s navigatie-app gaat je waarschuwing voor flitspalen die meten op snelheid en controleren of je door rood rijdt. Je ziet ook op de kaart waar de flitspalen zijn. Maar helaas geldt ook hier dat dit voorlopig nog niet naar Nederland komt. Sterker nog, we weten nog helemaal niet waar deze functie precies te gebruiken is. Vermoedelijk alleen nog in de landen waar ook de maximumsnelheden te zien zijn, waaronder de VS en het Verenigd Koninkrijk.

Bekijk ook Apple Kaarten gaat je waarschuwen voor flitspalen Apple Kaarten gaat je waarschuwen voor je snelheid. Er komt namelijk ondersteuning voor zowel flitsers die controleren op snelheid als flitspalen voor rood licht. Maar komt het ook spoedig naar Nederland?

#11 HomeKit-camera verbeteringen

Met deze verbeteringen zijn we erg blij: HomeKit-camera’s kunnen straks gezichten herkennen en focussen op bepaalde zones in het gezichtsveld. Dat betekent dat je bijvoorbeeld alleen waarschuwingen krijgt als er beweging gezien is op bepaalde plekken die je zelf ingesteld hebt. Deze zogenaamde activity zones kun je zelf instellen. Veel slimme camera’s bieden deze functie al in hun eigen apps (zoals de Nest-camera’s), maar straks vind je dat dus ook gewoon bij geschikte HomeKit-camera’s. Deze functie werkt alleen bij HomeKit Secure Video-camera’s.

Camera’s herkennen ook mensen die je getagd hebt in het Personen-album in de Foto’s-app. Zo kan je meldingen krijgen als je partner thuis komt en door de camera herkend wordt. Maar ook krijg je waarschuwingen voor onbekende gezichten, zodat je meteen weet dat er iets niet pluis is. Ook deze functie is alleen voor HomeKit Secure Video-camera’s.

#12 Veel nieuwe privacyfuncties

Zoals altijd heeft Apple weer nieuwe privacyfuncties toegevoegd. Zo verschijnt er rechts bovenin beeld een kleine indicator die aangeeft dat een app je camera of microfoon gebruikt. De camera is te herkennen aan een groen stipje en de microfoon aan een oranje stip. Een app kan daardoor nooit meer ongezien gebruikmaken van je camera of microfoon. Behalve in de menubalk verschijnt dit ook in het Bedieningspaneel.

In de App Store vind je bij apps straks ook extra privacyinformatie. Je ziet tot welke gegevens een app wel of geen toegang heeft en wat er met die data kan gebeuren. Op moment van schrijven is dit nog niet actief, omdat Apple nog van alle apps in de App Store in kaart moet brengen welke gegevens ze precies gebruiken.

Een andere fijne toevoeging vinden we het delen van een geschatte locatie. Heel veel apps vragen toegang tot je locatie, maar lang niet altijd hoeft deze locatie zo nauwkeurig te zijn. Voor een Weer-app is een schatting van je locatie vaak meer dan voldoende en in iOS 14 kun je daarvoor kiezen.

Er zijn daarnaast nog veel meer privacyfuncties toegevoegd, zoals beperkte toegang tot bepaalde delen van je fotobibliotheek en het opvragen van een Privacy Report in Safari.

#13 AirPods-verbeteringen

Als onderdeel van iOS 14 krijgen zowel de AirPods uit 2019 als de AirPods Pro een update. Met alle AirPods-modellen kun je straks veel eenvoudiger tussen apparaten wisselen. In de praktijk betekent dit dat de AirPods automatisch wisselen naar je iPhone als je telefoon over gaat en weer terugschakelt naar je iPad waar je net een filmpje op aan het kijken was. Je hoeft dan dus niet meer via bijvoorbeeld het Bedieningspaneel handmatig te wisselen.

AirPods Pro-bezitters kunnen rekenen op ondersteuning voor ruimtelijke audio. Je kent deze functie misschien wel al van de nieuwste iPhones, waarbij het geluid van alle kanten lijkt te komen. Apple simuleert hiermee een soort surroundgeluid en straks heb je dit ook standaard op de AirPods Pro. Je hoeft dan dus niet meer via de speakers van je iPhone te luisteren om te profiteren van dit surroundeffect.

Lees meer in onze eerdere roundup van nieuwe AirPods-functies in iOS 14.

Bekijk ook Deze nieuwe functies komen naar de AirPods Er komen nieuwe functies voor de AirPods aan, waarbij de grootste vernieuwing misschien wel is dat je straks ruimtelijk geluid kunt horen op je AirPods Pro. Het lijkt dan alsof geluiden van alle kanten op je af komen - ideaal tijdens het kijken van een spannende film! Maar er is meer...

#14 Nieuwe Vertaal-app

Apple voegt in iOS 14 ook weer een nieuwe app toe. De nieuwe Vertaal-app laat je tussen elf talen woorden of complete zinnen vertalen. Nederlands wordt helaas nog niet ondersteund, maar wel talen als Spaans, Japans, Russisch, Duits, Frans en natuurlijk Engels. Wil je de app gebruiken, dan kun je dus het beste een vreemde taal laten vertalen naar het Engels. De app heeft een conversatiemodus, waarbij je je iPhone horizontaal houdt. Hierdoor zijn de vertalingen voor beide gesprekspartners goed te zien. Ook kun je vertalen door tegen je iPhone te praten, wat ook nog eens volledig op het toestel zelf verwerkt wordt. Je kan talen downloaden, zodat je geen internetverbinding nodig hebt.

#15 Car Keys

Deze functie is eigenlijk niet per se onderdeel van iOS 14, maar we wilden je hem toch niet onthouden. Apple introduceert de komende maanden de Car Keys-functie. Hiermee wordt je iPhone (of Apple Watch) de sleutel van je auto. Je kan autosleutels uitlenen en je bepaald welke bevoegdheden diegene heeft. Apple heeft belooft dat de Car Keys ook naar iOS 13 komen, mogelijk al in iOS 13.6. De eerste auto die hiervan gebruik gaat maken is de BMW 540i. Apple belooft dat er de komende jaren nog veel meer automerken bij komen.

Wat is jouw favoriete iOS 14 functie?

We zijn benieuwd welke van deze functies jouw favoriet is. Of misschien heb je wel een hele andere functie waar je heel erg naar uit kijkt. Laat het aan ons weten via onze poll!

Poll niet (goed) zichtbaar? Invullen kan ook hier!

Zoals je van ons gewend bent, zijn we weer volop in de nieuwste update gedoken. De komende dagen vind je op iCulture dan ook een uitgebreid artikel met allerlei kleine ontdekkingen die je misschien nog niet kende, maar die wél de moeite waard zijn. Hou daarom de website de komende tijd nog in de gaten om niets van iOS 14 te missen!

