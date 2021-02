Heb je een iPhone met Face ID en draag je een Apple Watch? Dan is er goed nieuws in iOS 14.5. De nieuwste versie, die nu in beta is, voegt een optie toe om je iPhone te ontgrendelen met je Apple Watch.

Een veelgehoorde klacht van bezitters van een iPhone met Face ID is dat je de iPhone niet kan ontgrendelen als je een mondkapje draagt. Apple voegde in iOS 13.5 wel een verbetering toe, waardoor de toegangscode meteen in beeld kwam zodra er een mondkapje herkend wordt. Maar in iOS 14.5 gaat Apple een stap verder. Je Apple Watch kan dan namelijk je iPhone ontgrendelen als je een mondkapje draagt.



iOS 14.5 voegt iPhone ontgrendelen via Apple Watch toe

De functie is opgedoken in de huidige beta van iOS 14.5. In de Face ID en toegangscode-instelling is nu een optie voor Unlock with Apple Watch. Je kan hier de schakelaar aan zetten (mits de Apple Watch bijgewerkt is naar watchOS 7.4, die nu ook in beta is), zodat het ontgrendelen van je iPhone makkelijker wordt. Zodra de iPhone ziet dat je een mondkapje draagt, ontgrendelt de Apple Watch je iPhone. Het werkt alleen op iPhones met Face ID en je Apple Watch moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Zo moet de Apple Watch in de buurt zijn, om te voorkomen dat iemand zomaar jouw iPhone kan pakken en ontgrendelen. Ook moet de Apple Watch op je pols gedragen zijn, ontgrendeld zijn en beveiligd zijn met een toegangscode. Of er nog speciale hardwareeisen zijn, is nog niet duidelijk. Apple zou hiervoor bijvoorbeeld de U1-chip in de Apple Watch Series 6 kunnen gebruiken om de afstand tussen de iPhone en Apple Watch nauwkeuriger te meten.

De functie werkt vooralsnog alleen voor het ontgrendelen van je iPhone. Bij het gebruik van Apple Pay of het inloggen bij apps die Face ID ondersteunen (zoals de app van je bank), kan de Apple Watch niet helpen.

Om deze functie te kunnen gebruiken, heb je dus in ieder geval iOS 14.5 en watchOS 7.4 nodig. Beide versies zijn nog in beta. De definitieve versies verwachten we ergens dit voorjaar, vermoedelijk in maart.