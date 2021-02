De nieuwe reeks emoji maakt deel uit van de Emoji 13.1 specificatie, die eind 2020 is uitgebracht. Deze reeks bevat als belangrijkste vernieuwingen:

Hoofd in de wolken

Hart dat in vuur en vlam staat hart

Gezicht dat uitademt met een wolkje

Duizelig gezicht met spiraalogen

Hart met pleister

Diverse personen met gezichtsbeharing (baard)

Relaties met diverse combinaties van genders en huidtonen



Het hart met pleister kun je bijvoorbeeld gebruiken als je na een gebroken hart weer wat bent opgelapt. Even leek het erop dat er in 2021 helemaal geen nieuwe emoji zouden komen, omdat er vanwege de coronacrisis niet vergaderd kon worden door de Unicode-organisatie. Maar het is toch gelukt om een tussentijdse update uit te brengen. Vandaar deze puntrelease .1, met een relatief klein aantal nieuwe emoticons. Wie de iOS 14.5 beta heeft geïnstalleerd kan ze alvast bekijken.

De nadruk bij deze release ligt vooral op koppels met verschillende huidskleuren en genders. Gelukkig kun je sinds iOS 14 zoeken naar emoji, zodat je uiteindelijk wel kunt vinden wat je zoekt.

Er zitten in de emoji van iOS 14.5 ook nog een paar kleine wijzigingen. Zo is de injectienaald is iets minder eng geworden door de bloeddruppels te verwijderen. Dit kan van pas komen als je een COVID-19 vaccinatie wilt beschrijven. De hoofdtelefoon heeft nu de vorm gekregen van een AirPods Max.

We verwachten iOS 14.5 met de nieuwe emoji in maart 2021. Er zitten nog veel meer functies in iOS 14.5, zoals het makkelijk kunnen ontgrendelen met mondkapje.

