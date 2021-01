Sinds iOS 14 heeft Apple de Zoek mijn-app opengesteld voor derden, zodat makers van accessoires zoals oordopjes de app kunnen gebruiken om zoekgeraakte apparaten terug te vinden. Tot op heden zijn er nog geen apparaten beschikbaar die daarmee werken, maar de Soundform Freedom True Wireless Earbuds zijn mogelijk de eerste die met de Zoek mijn-app samenwerken. Deze AirPods-concurrent hebben een betere batterijduur dan de voorganger. Je kan deze set oordopjes ook opladen op de nieuwe Boost Charge Pro MagSafe 2-in-1 oplader van Belkin.



Soundform Freedom True Wireless Earbuds werken met Zoek mijn-app

De nieuwe oordopjes van Belkin hebben veel weg van de AirPods Pro. Er zit een rubberen tip aan die je in je oren stopt. Dankzij dit design hebben de oordopjes ruisonderdrukking (niet actief). Ze worden geleverd in een draadloze oplaadcase en ze komen beschikbaar in zowel wit als zwart. De totale batterijduur is zo’n acht uur en met bijladen komt daar nog 20 uur bij.

Voor Apple-gebruikers is de ondersteuning van de Zoek mijn-app het meest interessant. De AirPods hebben met Zoek mijn AirPods ook een functie om ze terug te vinden als je ze kwijt bent. Welke functies de Belkin-oordopjes met de Zoek mijn-app precies krijgen is niet bekend, maar je moet ze in ieder geval terug kunnen vinden met bijvoorbeeld de laatst bekende locatie. Bij de AirPods kun je ook een geluidje afspelen, mits ze binnen bereik zijn van je iPhone.

De nieuwe Soundform Freedom True Wireless Earbuds van Belkin moeten in maart of april 2021 beschikbaar komen. Het is niet helemaal duidelijk of er nog een iOS-update voor nodig is om de nieuwe Zoek mijn-functie te laten werken, maar dat is zeker niet ondenkbaar. Apple brengt naar verwachting in 2021 ook de AirTag uit, die ook samenwerkt met de Zoek mijn-app.

Boost Charge Pro MagSafe 2-in-1 oplader onthuld

Belkin komt binnenkort ook met de 2-in-1-versie van de eerder onthulde MagSafe-oplader. In de voet zit een ingebouwde Qi-oplader voor bijvoorbeeld je AirPods en aan de standaard zit een ingebouwde MagSafe-oplader. Je kan dan je iPhone 12 magnetisch aan de oplader bevestigen, zowel verticaal als horizontaal. Je iPhone lijkt daardoor te zweven boven bijvoorbeeld je nachtkastje.

Omdat de oplader MFi-gecertificeerd is, kun je met de MagSafe-oplader tot 15W draadloos opladen op geschikte iPhones. Ten opzichte van de vorige 3-in-1-versie mis je dus de Apple Watch-oplader, maar daardoor is ook de prijs een stuk lager. De nieuwe 2-in-1 Belkin MagSafe-oplader komt naar verwachting in maart of april beschikbaar, voor een prijs van zo’n $100.

In de VS is inmiddels de 3-in-1 MagSafe-oplader van Belkin beschikbaar, maar in de Nederlandse Apple Store is deze nog niet te vinden. Het is onduidelijk wanneer deze oplader in Nederland en België beschikbaar komt, maar we verwachten hem op korte termijn.

Meer CES 2021 aankondigingen? In onze round-up hebben we de belangrijkste aankondigingen voor Apple-gebruikers voor je op een rij gezet.