Het is heel simpel om een andere standaardapp in te stellen voor e-mail, berichten, wachtwoorden en dergelijke. Kies de app die jij het prettigst vindt!

Standaardapps op de iPhone wijzigen

Jarenlang heeft Apple bepaald welke apps we gebruiken voor bellen, e-mailen en browsen. Er waren standaardapps, die voldoende functionaliteit boden voor een zo breed mogelijke gebruikers groep. Wilde je een alternatieve app met meer functies, dan kon je die vanuit de App Store installeren. Sinds 2024 is er in de EU heel wat veranderd: je kunt nu alternatieve appwinkels gebruiken, kunt meer standaardapps verwijderen dan ooit en je kunt ook de standaardapps vervangen door een andere app. Zo kun je de standaardbrowser wijzigen, maar er is nog véél meer mogelijk! Op deze pagina leggen we uit welke standaardapps je kunt vervangen door een zelfgekozen app.

Nieuw! Veel meer standaardapps vervangen in iOS 18.2

Met ingang van iOS 18.2 kunnen alle iPhone-bezitters standaardapps instellen voor bellen, sms’en, browsen en dergelijke. Dit geldt dus niet alleen voor mensen die in de EU wonen. Er is hiervoor een nieuwe optie aanwezig in de Instellingen-app.

Voor de volgende functies kun je een andere standaardapp instellen. Je kunt ze vinden onder Instellingen > Apps > Standaardapps:

E-mail

Berichten

Bellen

Gespreksfiltering

Browser

Wachtwoorden en codes

Toetsenborden

Wat ontbreekt is een optie om de voorkeursapp voor contactloze betalingen in te stellen. Nu is dat nog de Wallet-app voor Apple Pay, maar Apple is verplicht om ook hier meer opties te bieden.

Standaardapp vervangen op de iPhone

Zo kun je standaardapps wijzigen:

Open de Instellingen-app op je iPhone en zorg dat je iOS 18.2 geïnstalleerd hebt. Blader omlaag en tik op Apps. Kies vervolgens Standaardapps. Je hebt nu de mogelijkheid om de apps voor e-mail, berichten, bellen, gespreksfiltering en dergelijke te wijzigen. Nieuw is bijvoorbeeld om je favoriete wachtwoordenapp te kiezen. Je kunt daarbij Apple’s eigen Wachtwoorden-app uitschakelen door de schakelaar om te zetten.

In de beta van iOS 18.2 zijn nog niet alle teksten in het Nederlands beschikbaar.

In een aparte tip bespreken we hoe het kiezen van de standaardbrowser werkt.

E-mailapp vervangen

Als voorbeeld bespreken we de mogelijkheid om de e-mailapps op de iPhone te vervangen, bijvoorbeeld door Spark, Gmail of Outlook. Wil je bijvoorbeeld een paar foto’s e-mailen via het deelmenu, dan zal niet langer de standaard Mail-app van Apple worden opend, maar de app die jij zelf hebt gekozen. In de stappen hieronder lees je hoe je een standaard e-mailapp op de iPhone kiest.

Dit zijn de belangrijkste apps die je kunt instellen als alternatieve e-mailapp op de iPhone:

Airmail

Edison Mail

Boomerang

Canary

Gmail

Outlook Polymail

Spark

Spike

Twobird

Yandex.Mail

Het aanpassen van de standaard app voor e-mails is eenvoudig. Zo kun je de standaard e-mailapp aanpassen in iOS 18.2

Ga naar Instellingen > Apps > Standaardapps. Tik op Email. Zet een vinkje bij de gewenste app, bijvoorbeeld Gmail.

Heb je iOS 18 maar zit je nog niet op iOS 18.2, dan werkt het als volgt:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Blader omlaag en tik op Apps. Blader naar de gewenste app, bijvoorbeeld Spark. Tik op Standaard Mail-app. Kies een van de getoonde apps.

Heb je iOS 17 of eerder, dan kun je in de Instellingen-app omlaag bladeren en rechtstreeks op Spark (of een andere app) tikken, die je als standaard wilt gebruiken.

Meer tips voor de Mail-app

Besluit je toch de standaard Mail-app te blijven gebruiken, dan vind je hier meer tips om het maximale eruit te halen:

Zoek je een andere e-mailapp, dan hebben we daar uiteraard ook wel wat suggesties voor.

Voordelen van andere standaardapp

Het kiezen van een eigen standaardapp op de iPhone heeft een aantal voordelen. Zo wordt meteen je favoriete app geopend als je bijvoorbeeld op het web op een linkje tikt. Tik je op een e-mailadres zal je ingestelde favoriete e-mailapp worden geopend, in plaats van Apple’s Mail-app. Daarmee kun je het besturingssysteem dus meer naar eigen hand zetten.

Heb je gekozen voor alternatieve apps, dan kun je in principe Apple’s standaardapps verwijderen, zoals Mail, Berichten, Safari en dergelijke. Voorheen was het noodzakelijk om deze te geïnstalleerd te houden.

Bekijk ook In iOS 18.2 kun je nóg meer standaardapps verwijderen van je iPhone Gebruik je bepaalde standaardapps niet meer op je iPhone en iPad, dan kun je ze verwijderen. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt, wat precies de gevolgen zijn en om welke apps het gaat.