Adverteerders kunnen in iPhone-apps rekening houden met interesses. Ze gebruiken daarvoor de Identifier For Advertisers (IDFA), een uniek nummer gekoppeld aan jouw toestel. In deze tip leggen we uit hoe je reclametracking kunt uitschakelen voor deze advertentienetwerken.

Reclametracking uitschakelen

Bedrijven weten vaak meer dan je denkt. Er zijn reclamenetwerken die advertenties in apps tonen en proberen om zoveel mogelijk onderlinge verbanden te leggen, zodat jij reclames te zien krijgt die op jouw persoonlijke situatie zijn toegesneden. Dat klinkt leuk, maar je wilt niet altijd dat bedrijven zoals Facebook alles van je weten. Vandaar dat je reclametracking kunt uitschakelen op de iPhone en iPad. De functie zit al een aantal jaren in iOS, maar is in iOS 14 weer verbeterd.

Identifier For Advertisers (IDFA)

Voorheen konden apps en reclamenetwerken het unieke identificatienummer van je iPhone (UDID) gebruiken om je te bestoken met allerlei persoonlijke advertenties. Sinds iOS 6 steekt Apple daar een stokje voor. Ontwikkelaars mogen niet langer de UDID gebruiken, maar moeten gebruik maken van de zogenaamde Identifier For Advertisers (IDFA). Om gebruikers te beschermen heeft Apple een schakelaar toegevoegd waarmee je het volgen van je gedrag en voorkeuren door adverteerders – en dus ook het gebruik van je unieke IDFA-nummer – kunt voorkomen.

Het is niet mogelijk om advertenties helemaal te voorkomen. Dat is nu eenmaal de prijs die je betaalt in ruil voor free-to-play games en allerlei andere gratis apps en diensten. Ook als je onderstaande schakelaar uitzet, krijg je nog steeds advertenties te zien. Maar ze zijn niet meer afgestemd op jouw interesses.

Advertentietracking uitschakelen vanaf iOS 14

In iOS 14 wordt advertentietracking aangescherpt. Vanaf begin 2021 moeten ontwikkelaars toestemming vragen of ze de IDFA-trackingcode mogen gebruiken.

Je geeft deze toestemming voor elke app afzonderlijk, door middel van een pop-up. Wil je helemaal geen IDFA-tracking dan kun je ervoor zorgen dat je deze pop-ups helemaal niet meer te zien krijgt.

Zo kun je advertentietracking uitschakelen in iOS 14 en later:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Privacy > Tracking. Zet de schakelaar uit bij Sta trackingverzoeken van apps toe.

Je krijgt nu nog wel reclames te zien in sommige apps, maar ze zijn niet op je persoonlijke interesses afgestemd en je kunt niet op allerlei manieren getrackt worden.

Als je in iOS 14 op het scherm Instellingen > Privacy omlaag bladert heb je ook nog de mogelijkheid om gepersonaliseerde Apple-reclame uit te schakelen. Apple’s eigen reclameplatform doet echter niet aan tracking.

Zo schakel je advertentietracking uit in iOS 6 t/m iOS 13

Je kunt reclametracking uitschakelen door het volgende te doen:

Ga naar Instellingen > Privacy. Blader omlaag naar de optie Reclame. Zet de schakelaar aan bij Beperk reclametracking.

Vergeet niet om ook even op de link Stel reclame-ID opnieuw in te tikken. De optie Bekijk reclame-info is in ons land niet beschikbaar.

Je zult nu nog steeds reclames te zien krijgen in bepaalde apps van derden, maar ze zullen niet langer op jouw interesses en eerdere gedrag zijn afgestemd. De blokkering geldt voor Apple’s eigen iAd-reclamenetwerk en voor advertentienetwerken van derden.

Meer privacytips vind je hier: