Ook je Mac kan nu weer bijgewerkt worden naar een nieuwe versie (mits jouw Mac geschikt is voor macOS Big Sur), want macOS Big Sur 11.3 is nu uitgebracht. In tegenstelling tot wat je gewend bent van macOS-updates, biedt deze versie wél een flink aantal nieuwe functies. Zo profiteer je van verbeteringen in Safari, de Muziek-app en meer.



macOS Big Sur 11.3 beschikbaar

De update bevat meer dan negen nieuwe functies en verbeteringen, zoals je al kon lezen in ons overzicht van macOS Big Sur 11.3-functies. In de Muziek-app vind je nu een snelkoppeling naar de Voor jou gemaakt-lijsten, rechtstreeks vanuit je Bibliotheek. Ook de Autoplay-functie van Apple Music is nu op de Mac beschikbaar. Wat Safari betreft geeft Apple je meer mogelijkheden om het startscherm aan te passen. Je bepaalt zelf de volgorde van de onderdelen en ontwikkelaars kunnen nu ook extensies maken voor deze Safari-pagina.

Op M1-modellen van de Mac vind je nu meer opties voor iPhone- en iPad-apps. Via een speciaal menu kun je het toetsenbord zo inrichten dat je hem kan gebruiken voor games. Je wijst de knoppen van een gamecontroller toe aan een specifieke toets op je toetsenbord, wat het spelen van games makkelijker maakt. En iets soortgelijks kun je instellen voor aanraakbediening van apps.

Wil je weten wat macOS Big Sur allemaal nog meer te bieden heeft? Lees dan ons overzicht met alle functies van macOS Big Sur 11.3. Zodra de exacte releasenotes bekend zijn, vind je ze ook in dit artikel.

macOS Big Sur 11.3 releasenotes

Apple’s officiële releasenotes van macOS Big Sur 11.3 zijn ook vrijgegeven. Dit zijn ze:

macOS Big Sur 11.3 releasenotes bekijken macOS Big Sur 11.3 biedt ondersteuning voor de AirTag, bevat verbeteringen voor iPhone- en iPad-apps voor Macs met de M1-chip en heeft afzonderlijke huidtintvariaties voor emoji’s met stellen. AirTag en Zoek mijn Ondersteuning voor AirTag om belangrijke objecten zoals je sleutels, portemonnee, rugzak en dergelijke op een vertrouwelijke en veilige manier terug te vinden in de app Zoek mijn

Het Zoek mijn-netwerk met honderden miljoenen apparaten kan je helpen je AirTag te vinden, zelfs als deze niet in de buurt is

In de verloren-modus krijg je een melding wanneer je AirTag is gevonden en je kunt een telefoonnummer invoeren waarmee contact met je kan worden opgenomen iPhone- en iPad-apps op Macs met M1 Optie om de venstergrootte van een iPhone- en iPad-app te wijzigen

Ondersteuning voor schermvullende weergave van een iPhone- of iPad-app met de hoogste resolutie

Toetsenbordondersteuning voor iPhone- en iPad-games die het kantelen van apparaten gebruiken

Toetsenbord-, muis- en trackpadondersteuning voor iPhone- en iPad-games die gamecontrollers ondersteunen Emoji’s Ondersteuning voor afzonderlijke huidtinten voor elk individu in alle variaties van emoji’s met kussende stellen en emoji’s met stellen met een hartje

Nieuwe gezichtemoji’s, hartemoji’s en emoji’s van een vrouw met een baard Apple Music Met ‘Speel automatisch af’ wordt er voortdurend muziek afgespeeld door automatisch een soortgelijk nummer af te spelen zodra je het einde van een nummer of afspeellijst hebt bereikt

Stadhitlijsten laten zien wat er populair is in meer dan 100 steden van over de hele wereld Podcasts Programmapagina’s van podcasts hebben een nieuw ontwerp om het beginnen met luisteren te vergemakkelijken

Optie om afleveringen te bewaren en te downloaden, en ze voor snelle toegang automatisch toe te voegen aan je bibliotheek

Download- en meldingsinstellingen kunnen per podcast worden aangepast

‘Hitlijsten’ en populaire categorieën in de zoekfunctie helpen je nieuwe podcasts te ontdekken Safari De volgorde van secties op de startpagina kan nu worden aangepast

Met de extra WebExtensions-API kunnen ontwikkelaars extensies aanbieden die de nieuwe tabbladpagina vervangen

Met de Web Speech-API kunnen ontwikkelaars spraakherkenning opnemen in hun webpagina’s voor dicteren, spraaknavigatie en het toevoegen van bijschriften in realtime

Ondersteuning voor de WebM- en Vorbis-video- en audiostructuur Herinneringen Mogelijkheid om de slimme lijst ‘Vandaag’ te sorteren

Ondersteuning voor het synchroniseren van de volgorde van herinneringen in lijsten op al je apparaten

Optie om je herinneringenlijsten af te drukken Gaming Ondersteuning voor de draadloze Xbox Series X|S-controller of de draadloze Sony PS5 DualSense™-controller Mac-computers met de M1-chip

Sluimerstandondersteuning Over deze Mac In ‘Over deze Mac’ wordt de Apple garantiestatus en de AppleCare+-dekking weergegeven in het tabblad ‘Service’ wanneer je met je met Apple ID bent ingelogd

Ondersteuning voor de aanschaf van en inschrijving in AppleCare+ voor in aanmerking komende Mac-computers vanuit ‘Over deze Mac’ Deze versie verhelpt ook de volgende problemen: Herinneringen die via Siri waren gemaakt, konden onbedoeld worden ingesteld voor vroege ochtenduren

iCloud-sleutelhanger werd mogelijk niet uitgeschakeld

AirPods stuurden audio naar een onjuist apparaat bij automatische overschakeling

Meldingen over automatische overschakeling van AirPods ontbraken mogelijk of werden mogelijk gedupliceerd

De volledige resolutie van externe 4K-monitoren werd mogelijk niet gebruikt wanneer ze via USB-C waren aangesloten

Het inlogvenster werd mogelijk niet goed weergegeven nadat de Mac mini (M1, 2020) opnieuw werd opgestart

De functie ‘Stilhouden’ werkte mogelijk niet in het toegankelijkheidstoetsenbord Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar en voor sommige functies is mogelijk een Apple ID vereist.

Meer informatie over deze update vind je op: https://support.apple.com/kb/HT211896

Meer informatie over de beveiligingsaspecten van deze update vind je op: https://support.apple.com/kb/HT201222



macOS Big Sur 11.3 downloaden

Je downloadt macOS Big Sur 11.3 via de Systeemvoorkeuren, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeemvoorkeuren. Klik op Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.