Apple heeft de eerste functies van iOS 19, iPadOS 19, macOS 16 en meer onthuld, allemaal in het teken van toegankelijkheid. Zo komen er nieuwe toegankelijkheidslabels in de App Store, krijgt de Mac zijn eigen Vergrootglas-app, komen er nieuwe opties voor braille en meer.

Ieder jaar in mei geeft Apple alvast een glimp van enkele nieuwe functies voor de volgende grote iOS- en macOS-update, zonder die bij naam te noemen. Er is een overeenkomst: alle functies staan in het teken van toegankelijkheid. In het kader van de Global Accessiblity Awareness Day is dat nu niet anders, want Apple heeft laten weten welke functies je voor toegankelijkheid later dit jaar gaat vinden op iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en Vision Pro. De functies zullen toegevoegd worden in iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12 en visionOS 3.

Toegankelijkheid in iOS 19: dit komt eraan

Het gaat om tientallen nieuwe functies en verbeteringen van bestaande functies rondom toegankelijkheid in iOS 19 en de andere updates. We nemen de belangrijkste uitgebreid met je door, met daaronder alle overige kleine wijzigingen.

#1 Toegankelijkheidslabels in de App Store

In de App Store vind je al de privacylabels, waarbij je precies kan zien welke gegevens apps van je verzamelen. Zoiets soortgelijks komt er ook voor toegankelijkheid. Apple noemt het de Accessibility Nutrition Labels en ze geven aan welke toegankelijkheidsfuncties door een app ondersteund worden. Zo zie je bijvoorbeeld of er support is voor VoiceOver, mogelijkheden zijn voor ondertiteling en dynamische tekstgroottes en meer. Je vindt ze onder de bekende privacylabels, bij elke app en game in de App Store.

#2 Braille Access

Met Braille Access voor iPhone, iPad, Mac en Vision Pro wordt je toestel een volledig werkend Braille-apparaat. Er komt een Braille Screen-imput waarmee je brailleteksten kan invoeren, maar je kan ook een aangesloten apparaat gebruiken. Je kan met de functie notities maken in Braille, maar er is ook een appkiezer waarmee je je apps kan openen. Dankzij ondersteuning voor Nemeth Braille kun je zelfs berekeningen in brailleschrift doen.

#3 Accessibility Reader

Deze nieuwe systeembrede leesmodus maakt het lezen van teksten makkelijker, bijvoorbeeld als je dyslexie hebt. Deze functie komt beschikbaar op iPhone, iPad, Mac en Vision Pro. Je kan je tekst en lettertype aanpassen zoals je zelf wil. Je kan zelfs de spatieruimte en regelafstand aanpassen. De Accessibility Reader is vanuit elke app te openen en is ook geïntegreerd in de Vergrootglas-app.

#4 Live Captions op Apple Watch

Live Captions werden in 2022 geïntroduceerd en is een live ondertiteling van gesproken teksten. De functie is dus vooral handig voor mensen die niet of niet goed kunnen horen. Met de functie kun je lezen op je Apple Watch wat door de microfoon van je iPhone opgepikt wordt. Het is tegelijkertijd een afstandsbediening voor de functie.

#5 Vergrootglas-app voor de Mac

De Vergrootglas-app is een aparte app op de iPhone waarmee je de camera gebruikt om teksten om je heen groter en beter leesbaar te maken. De Vergrootglas-app komt ook naar de Mac, maar werkt dan net even anders. Hij maakt verbinding met de camera van je iPhone, zodat je tekst om je heen groter op het scherm van je Mac kan aflezen. Denk bijvoorbeeld aan het lezen van teksten op een schoolbord. Het werkt standaard met Continuïteitscamera en Bureauweergave, maar ook met aangesloten usb-camera’s.

#6 Meer kleine verbeteringen voor Toegankelijkheid in iOS 19 en meer

Apple heeft nog meer in petto op het gebied van toegankelijkheid:

Betere Zoom op Vision Pro : De Vision Pro kan inzoomen op vensters om deze beter leesbaar te maken. Maar behalve vensters, wordt ook het camerabeeld om je heen vergroot.

: De Vision Pro kan inzoomen op vensters om deze beter leesbaar te maken. Maar behalve vensters, wordt ook het camerabeeld om je heen vergroot. Achtergrondgeluiden: De functie Achtergrondgeluiden krijgt een upgrade met nieuwe equalizer-instellingen. Ook kan je kiezen om de achtergrondgeluiden na een bepaalde tijd automatisch te laten stoppen en zijn er nieuwe automatiseringen voor in de Opdrachten-app.

De functie Achtergrondgeluiden krijgt een upgrade met nieuwe equalizer-instellingen. Ook kan je kiezen om de achtergrondgeluiden na een bepaalde tijd automatisch te laten stoppen en zijn er nieuwe automatiseringen voor in de Opdrachten-app. Persoonlijke stem: De functie Persoonlijke stem wordt verbeterd met een meer natuurlijke klank voor de stem. Met de functie kun je gesproken tekst laten uitspreken met de klanken van jouw eigen stem. Het werkt alleen in het Engels en in iOS 19 komt daar Spaans (Mexicaans) bij.

De functie Persoonlijke stem wordt verbeterd met een meer natuurlijke klank voor de stem. Met de functie kun je gesproken tekst laten uitspreken met de klanken van jouw eigen stem. Het werkt alleen in het Engels en in iOS 19 komt daar Spaans (Mexicaans) bij. Wagenziekte: De functie om wagenziekte te voorkomen als je naar je iPhone kijkt, komt ook naar de Mac. Er verschijnen bolletjes op het scherm die meebewegen met jouw eigen beweging, waardoor je minder snel duizelig wordt als je tijdens het rijden naar een scherm kijkt. Ook kun je de geanimeerde stipjes zelf aanpassen.

De functie om wagenziekte te voorkomen als je naar je iPhone kijkt, komt ook naar de Mac. Er verschijnen bolletjes op het scherm die meebewegen met jouw eigen beweging, waardoor je minder snel duizelig wordt als je tijdens het rijden naar een scherm kijkt. Ook kun je de geanimeerde stipjes zelf aanpassen. Oogtracking en hoofdtracking: De oogtracking-functie wordt verbeterd en er komt een nieuwe hoofdtracking bij waarmee je je iPhone of iPad kan bedienen door je hoofd te bewegen.

De oogtracking-functie wordt verbeterd en er komt een nieuwe hoofdtracking bij waarmee je je iPhone of iPad kan bedienen door je hoofd te bewegen. Assistive Access: Een nieuwe losse app voor de Apple TV heeft een versimpelde mediaspeler.

Een nieuwe losse app voor de Apple TV heeft een versimpelde mediaspeler. Voelbare muzieksignalen: De functie voelbare muzieksignalen, waarmee je iPhone trilt op de beat van de muziek, wordt uitgebreid. Je kan kiezen om de trillingen alleen op de maat van de zang of juist voor het hele nummer te voelen. Ook kun je de intensiteit aanpassen.

De functie voelbare muzieksignalen, waarmee je iPhone trilt op de beat van de muziek, wordt uitgebreid. Je kan kiezen om de trillingen alleen op de maat van de zang of juist voor het hele nummer te voelen. Ook kun je de intensiteit aanpassen. Geluidsherkenning: Geluidsherkenning krijgt ondersteuning voor naamherkenning: je krijgt een melding als iemand jouw naam roept.

Geluidsherkenning krijgt ondersteuning voor naamherkenning: je krijgt een melding als iemand jouw naam roept. Live Captions: Ondersteuning voor nieuwe talen voor Live Captions. Het werkt straks ook voor Duits, Frans, Spaans, Japans en meer. Nederlands wordt nog niet ondersteund.

Ondersteuning voor nieuwe talen voor Live Captions. Het werkt straks ook voor Duits, Frans, Spaans, Japans en meer. Nederlands wordt nog niet ondersteund. CarPlay: In CarPlay kan je straks kiezen voor grotere teksten. De geluidsherkenning in CarPlay krijgt ook ondersteuning voor huilende baby’s.

In CarPlay kan je straks kiezen voor grotere teksten. De geluidsherkenning in CarPlay krijgt ook ondersteuning voor huilende baby’s. Toegankelijkheidsinstellingen delen: Je krijgt de mogelijkheid om je ingestelde toegankelijkheidsopties in een keer te delen met een andere iPhone of iPad. Bijvoorbeeld als je tijdelijk een ander toestel leent.