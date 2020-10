‘Geen 5G bij gebruik van dualsim op iPhone’

De iPhone 12-serie zijn de eerste iPhones met ondersteuning van 5G. Ook bij de Nederlandse providers wordt 5G ondersteund op de 700MHz-frequentie. De iPhone 12 ondersteunt ook net als voorgaande modellen de dualsim-functie van de iPhone. Maar als je 5G en dualsim wil combineren, kom je mogelijk bedrogen uit. Uit een pagina van de Apple Sales FAQ zou blijken dat bij het gebruik van dualsim beide simkaarten terugvallen naar 4G-snelheden.



Die ontdekking is gedaan door Reddit-gebruiker ccthrow1, die toegang zou hebben tot de sales-pagina van Apple. Deze website is alleen bedoeld voor winkeliers, waar ze kunnen inloggen met een speciale Apple ID. Op die pagina staat een FAQ over 5G, met daarin de vraag of 5G werkt met dualsim. Het antwoord daarop luidt als volgt:

When using two lines in Dual SIM mode, 5G data isn’t supported on either line and will fall back to 4G LTE. If customers are using eSIM only and are on a 5G-supported carrier and service plan, they’ll have 5G access.

Als je dus twee nummers op de iPhone 12 gebruikt (een privé en zakelijk nummer) en deze allebei tegelijkertijd actief zijn (zodat je op beide nummers bereikbaar bent op hetzelfde toestel), kan je dus geen gebruikmaken van 5G. 5G is voor beide nummers uitgeschakeld en vallen daardoor terug naar 4G. Dit gebeurt zelfs als beide providers op het nummer 5G ondersteunen.

Uit de FAQ blijkt ook dat 5G wél werkt als je alleen een eSIM gebruikt, zolang je maar geen fysieke simkaart tegelijkertijd actief hebt. Dat geldt ook andersom: gebruik je alleen een fysieke simkaart (en dus geen eSIM), dan kan je ook gewoon gebruikmaken van 5G (bij een geschikte provider en abonnement).

Op dit moment markeren we dit bericht nog als gerucht, omdat het nog niet op een openbare pagina van de Apple-website te vinden is. Wij hebben bij een provider nagevraagd of dit inderdaad het geval is.

Mogelijk opgelost met software-update

Volgens de Reddit-gebruiker is dit een tijdelijk probleem. Apple zou eind dit jaar een software-update uitbrengen waarin ondersteuning voor 5G bij dualsim toegevoegd wordt. Het zou niet de eerste keer zijn dat Apple de dualsim-functie later uitbreidt. Oorspronkelijk waren iMessage en FaceTime maar voor één van de twee lijnen beschikbaar, maar in iOS 13 is ondersteuning voor beide lijnen toegevoegd.