Apple erkent iPhone 12 schermproblemen

Het blijkt uit een intern document, dat in handen kwam van de media. Apple geeft daarin toe dat er een probleem is met de schermen van de iPhone 12-serie, waaronder het flikkeren, onverwachte lichtvariaties en een groene of grijze gloed. Apple heeft het document naar Apple Authorized Service Providers gestuurd. Apple heeft de klachten van gebruikers te horen gekregen en gaat het nu onderzoeken. Voorlopig vindt er geen omruilactie of reparatie plaats. Servicepersoneel moet gebruikers adviseren om de iPhones gewoon te blijven gebruiken, met de nieuwste iOS-versie. Dat wekt de indruk dat er een software-oplossing komt.



Bij eerdere iPhones deed zich ook wel een groene waas voor op het scherm. Dat was bijvoorbeeld het geval met de iPhone 11-serie. In iOS 13.6.1 werd het opgelost met een software-update. Bij de iPhone 12-serie doet het probleem zich voor als de schermhelderheid op 90% of lager staat. Zowel iOS 14.1 als 14.2 geven problemen en ook bij de eerste twee beta’s van iOS 14.3 wordt er geklaagd. Het flikkeren of de gekleurde gloed verdwijnt bij sommige gebruikers na verloop van tijd. Alle iPhone 12-modellen hebben er last van.

Zodra er meer bekend is, praten we je bij. Check ook even onze round-up van reparatieprogramma’s, om te kijken of je bij andere problemen recht hebt op een gratis reparatie of omruil.