Sinds een paar jaar zijn recente MacBooks voorzien van Apple’s T2-chip. Deze chip regelt een aantal aspecten van de beveiliging, waaronder de aansturing van de microfoon en camera. De chip zorgt er ook voor dat de microfoon losgekoppeld wordt zodra de MacBook gesloten is, om te voorkomen dat apps ongezien kunnen meeluisteren. Vanaf de iPad Pro 2020 is deze privacyfunctie voor de microfoon ook op de iPad beschikbaar.



Microfoon iPad Pro 2020 volledig uitgeschakeld bij dichte case

Apple kondigt de verbetering in een bijgewerkt supportdocument over deze functie, dat onderdeel is van het Apple Platform Security. Het werkt als volgt: gebruik je een MFi-geschikte hoes (zoals Apple’s eigen Smart Keyboard Folio, de gewone Smart Folio of het aankomende Magic Keyboard voor iPad Pro) en is deze dichtgeklapt, wordt de microfoon binnen de hardware losgekoppeld. Daardoor kunnen apps of andere software geen audio meer opnemen. Dat geldt ook voor software met zogenaamde root access of kernel bevoegdheden.

Dit zou dus ook betekenen dat een functie zoals Hé Siri niet meer beschikbaar is als de case gesloten is, hoewel we dit zelf nog niet hebben kunnen testen. De buitenste camera wordt voor zover bekend niet afgesloten. Op de MacBooks is deze privacyfunctie beschikbaar op modellen vanaf 2018. Ook daar wordt de camera niet afgesloten, omdat het zicht toch al geblokkeerd wordt als de MacBook dichtgeklapt is.

Ook nieuw in iPadOS 13.4 en iOS 13.4 is dat gegevens in apps van derden automatisch beveiligd worden in een Data Vault. Dit voorkomt dat iets of iemand onrechtmatig toegang krijgt tot deze gegevens. Meer hierover lees je in het supportdocument over deze maatregel.