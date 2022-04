Tweede Pinksterdag is voor de meeste van ons niet alleen een vrije dag, maar voor Apple-fans ook de aftrap van de WWDC! Er staat op die dag zelfs een Apple-event op de planning. Tijdens de WWDC-keynote onthult Apple de belangrijkste vernieuwingen voor de aankomende software-updates, die later in het jaar verschijnen. Maar mogelijk komt er meer, want er worden nog een aantal nieuwe producten verwacht. In dit artikel lees je wat onze verwachtingen voor de WWDC 2022 zijn. Het zou dit jaar zomaar een bijzondere WWDC kunnen worden!

Wanneer is de WWDC 2022?

Apple kondigde op 5 april de WWDC 2022 officieel aan. De datum van de WWDC 2022 is van 6 juni tot en met 10 juni. De presentatie, waar alle aankondigingen gedaan worden, is dus op maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag). Hoewel het tijdstip nog niet definitief is, zal de presentatie hoogstwaarschijnlijk om 19:00 Nederlandse tijd starten.

Na de presentatie op maandag, zijn er de rest van de week online sessies voor ontwikkelaars. Hier leren ze meer over hoe ze de nieuwe functies in de besturingssystemen kunnen implementeren in hun eigen apps. Geregeld komen hier nog interessante feitjes of andere ontdekkingen naar voren, dus je zal op iCulture de hele week al het nieuws lezen wat in die week aangekondigd wordt.

De presentatie is ook dit jaar weer van tevoren opgenomen, zoals Apple dat de afgelopen jaren ook gedaan heeft. Maar Apple nodigt wel enkele ontwikkelaars en studenten op het Apple Park uit om gezamenlijk naar de keynote te kijken.

WWDC 2022 verwachtingen in het kort

Dit zijn de verwachtingen van de WWDC 2022 in het kort:

iOS 16: nieuwe versie van besturingssysteem voor de iPhone, mogelijk geschikt vanaf iPhone 7

iPadOS 16: nieuwe versie van besturingssysteem voor de iPad, met grotendeels dezelfde verbeteringen als in iOS 16

watchOS 9: nieuwste update voor de Apple Watch, mogelijk geschikt vanaf Apple Watch Series 4

tvOS 16: nieuwe update voor de Apple TV

macOS 13: grote update voor de Mac

Mogelijk nieuwe hardware: nieuwe Mac Pro en meer

Eventuele preview van Apple-headset en besturingssysteem

Een groot deel van de presentatie zal draaien om de nieuwe software-updates, maar af en toe heeft Apple ook nieuwe hardware aan te kondigen. De laatste keer was in 2019, toen de huidige Mac Pro en het Pro Display XDR onthuld werden. De geschiedenis gaat zich mogelijk herhalen, want ook dit jaar verwachten we deze nieuwe hardware.

#1 Aankondiging iOS 16

Onze inschatting: zeker

Een groot deel van de presentatie zal in het teken staan van de nieuwste iOS-versie voor de iPhone. iOS 16 is de opvolger van iOS 15. Op moment van schrijven zijn er nog geen geruchten geweest over welke nieuwe functies erin komen. Dat zal dus tijdens de presentatie een grote verrassing worden, ook al verwachten we dat er voor die tijd nog wel wat functies uitlekken. Vorig jaar kwamen de eerste geruchten over iOS 15 pas eind april. Naarmate de WWDC dichterbij komt, is ook de kans op het uitlekken van nieuwe functies een stuk groter.

Apple zal in ieder geval met iOS 16 voortborduren op de verbeteringen die in iOS 15 toegevoegd zijn. Ieder jaar zien we wel nieuwe functies of handige wijzigingen die aansluiten bij de update van het jaar ervoor. Zo verwachten we verbeteringen in widgets en het aanpassen van je beginscherm. De afgelopen tijd zijn gebruikers enthousiast geworden van het aanpassen van je beginscherm met thema’s, door via een trucje gebruik te maken van Siri Shortcuts. Misschien dat Apple ons in iOS 16 meer vrijheid geeft.

Er is overigens wel een gerucht geweest over de geschikte toestellen van iOS 16. Zo zouden de iPhone 6s en eerste generatie iPhone SE dit jaar afvallen. Lees ook ons artikel met wensen voor iOS 16.

#2 Aankondiging iPadOS 16

Onze inschatting: zeker

Bij elke iOS-update hoort ook een nieuwe iPadOS-versie. We hopen dat Apple met iPadOS 16 nou echt eens grote stappen gaat zetten. De afgelopen jaren heeft Apple op het gebied van multitasking op de iPad kleine babystapjes doorgevoerd. Afgelopen jaar werd de manier hoe je functies als Split View en dergelijke kan gebruiken op de schop gegooid en we hopen dat de functie dit jaar verder uitgebreid wordt met nieuwe mogelijkheden. Zo zouden we graag meer dan twee apps naast elkaar willen zetten.

Daarmee kan Apple ook eindelijk eens profiteren van de kracht van de iPad-chip. Er zijn inmiddels drie modellen met een supersnelle M1-chip, maar we hebben niet het idee dat iPadOS er alles uit haalt wat erin zit. Hopelijk brengt iPadOS 16 daar verandering in, hoewel nog niks zeker is.

#3 Aankondiging watchOS 9

Onze inschatting: zeker

Wat gaat Apple met watchOS doen? Dat is de vraag die we ons de afgelopen jaren meermaals gesteld hebben. De laatste paar versies brachten geen grote veranderingen, al kwamen er wel wat nieuwe apps en werden er een paar functies toegevoegd (en ook geschrapt). Mogelijk wordt dat dit jaar anders. Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo stopt Apple eind 2022 met de Apple Watch Series 3 en krijgt dit model ook geen update naar watchOS 9. De reden? Dit model zou niet kunnen voldoen aan de eisen van deze versie van het besturingssysteem. Dat suggereert dat er wel wat meer krachtige functies in komen, waar een betere chip voor nodig is. Het zou voor Apple dan niet meer de moeite zijn om watchOS 9 zonder deze functies uit te brengen voor de Apple Watch Series 3.

Maar wat de functies dan zijn? Daar is helaas nog niks over bekend. Er zijn nog geen functies in watchOS 9 gelekt. We denken dat Apple in ieder geval wat nieuwe wijzerplaten toe gaat voegen, al is dat de laatste jaren ook beperkt. Gaat Apple ontwikkelaars dit jaar de mogelijkheid geven om eigen wijzerplaten te maken? Daar hopen we stiekem wel op.

#4 Aankondiging tvOS 16

Onze inschatting: zeker

Hoewel we al jaren fan zijn van de Apple TV en tvOS, staan de ontwikkelingen daar al een tijdje stil. Vorig jaar kwam Apple wel met de nieuwe Apple TV 4K 2021, maar aan tvOS is eigenlijk weinig veranderd. We hopen al jaren dat het allemaal iets dynamischer en slimmer wordt, maar dat zien we helaas nog niet terug. Of tvOS 16 onze wensen wel inlost, moet in juni blijken. Vorig jaar vonden we in tvOS 15 vooral verbeteringen die in verband stonden met iOS 15 en we denken dat dat dit jaar ook zo zal zijn. De update gaven we in onze tvOS 15 review een 7, omdat we liever meer grote verbeteringen wilden zien. We hopen ook nog altijd op een aparte Woning-app, die als een soort hub meer mogelijkheden biedt dan alleen het HomeKit-deel in het Bedieningspaneel.

#5 Aankondiging macOS 13

Onze inschatting: zeker

Waar macOS Big Sur een grote update was met een flinke designverandering, was dat bij macOS Monterey wel wat anders. Toch maakte de update indruk, al moesten we daar wel lange tijd op wachten. Apple kan met één functie het verschil maken, zo bewees Universal Control. We hopen stiekem dat Apple in macOS 13 weer zo’n magische functie achter de hand heeft, al is dat nog allerminst zeker. We hebben wel enkele suggesties wat Apple verder kan verbeteren in macOS 13, zoals de update nu nog heet. Zo mogen de zogenaamde Catalyst-apps (apps die hun oorsprong kennen op de iPad en zijn overgezet naar de Mac) een flinke update krijgen. Een goed voorbeeld is de Woning-app, die nu na al die jaren nog steeds niet echt Mac-achtig aan voelt.

En hoe gaat Apple macOS 13 noemen? Een grote kanshebber is macOS Mammoth, want Apple heeft die merknaam onlangs weer geregistreerd. Dat klinkt in ieder geval als een grootse update, maar of dat het ook gaat worden weten we op 6 juni.

#6 Audio-updates: nieuwe versies voor HomePod en AirPods

Onze inschatting: grote kans

Apple reserveert de afgelopen jaren tijdens de WWDC-presentatie ook vaak een plekje voor de AirPods en HomePod. Deze twee audio-producten krijgen in het najaar ook vaak updates, die meestal gelieerd zijn aan de bijbehorende update voor iPhone en iPad. Eerlijk gezegd weten we niet welke functies Apple nog aan de AirPods via software toe kan voegen, zonder dat daar nieuwe hardware voor nodig is. We hopen stiekem dat Apple een aparte AirPods-app toevoegt aan iOS 16, zodat het updaten van de oortjes makkelijker gaat. Om dat mogelijk te maken is wellicht ook een nieuwe AirPods-update nodig.



Dit waren de verbeteringen voor AirPods tijdens WWDC 2021

En wat heeft Apple voor de HomePod mini nog in petto? We hopen dat Siri een stukje slimmer wordt en dat de stem beter gaat klinken. Nu we de Nederlandse stem hebben, hopen we nu dat Apple de Siri-versie met meer natuurlijke spraak in het Nederlands gaat uitbreiden naar de HomePod. Het zou ook fijn zijn als externe ontwikkelaars meer met de HomePod kunnen doen, al zijn er nu wel al mogelijkheden voor iPhone-apps die werken met Siri (zoals WhatsApp). Wat ook handig zou zijn, is als Siri op de HomePod offline zou werken. Op de iPhone kan dat (in het Engels) al en voor het zetten van een timer of het uitvoeren van berekeningen in de keuken is het wat ons betreft ideaal.

#7 Smart Home: een nieuwe stap voor HomeKit

Onze inschatting: grote kans

Er staat dit jaar veel te gebeuren op het gebied van smart home. Later dit najaar komt (als het goed is) eindelijk de release van Matter, de nieuwe smart home-standaard waar onder andere Apple aan meegeholpen heeft. Hoewel er in iOS 15 in principe al ondersteuning voor toegevoegd is, hopen we dat Apple in iOS 16 de gelegenheid aangrijpt om de hele smart home-strategie een boost te geven. Een vernieuwde Woning-app, meer mogelijkheden, meer type accessoires en nog veel meer: Apple kan nog veel doen om HomeKit verder te verbeteren. De afgelopen jaren bespreekt Apple de HomeKit-verbeteringen vaak los tijdens de WWDC en we hebben er vertrouwen in dat dat nu ook gaat gebeuren.

#8 Mac Pro: over op Apple Silicon?

Onze inschatting: waarschijnlijk

Genoeg over software: het is tijd voor hardware! Tijdens deze WWDC verwachten we dat Apple een nieuwe Mac Pro gaat aankondigen, als opvolger van het huidige 2019-model. Tijdens het afgelopen maart 2022-event van Apple werd al verklapt dat er gewerkt wordt aan een nieuwe model. “But that is for another day”, zo liet Apple semi-cryptisch weten. Het is in principe nog de enige Mac waar geen eigen ontworpen Apple Silicon-chip voor beschikbaar is. We denken dat Apple een model uit gaat brengen met M1 Ultra-chip, maar er komt misschien nog wel een veel krachtigere variant. Hoe de nieuwe Mac Pro eruit gaat zien, is nog niet helemaal bekend. Mogelijk kan Apple een iets kleinere variant uitbrengen. We verwachten in ieder geval wel dat de nieuwe Mac Pro modulair wordt, al zal dat lastiger zijn met de Apple Silicon-chip dan met de Intel-chips. Lees ook onze pagina over de Mac Pro 2022 om te lezen wat we al weten.

Overigens verwachten we dat dit model pas tegen het einde van het jaar daadwerkelijk beschikbaar is. Apple kan tijdens de WWDC uitsluitend de aankondiging doen, zoals ze dat vaker gedaan hebben.

#9 Nieuw extern scherm: deze keer met mini-LED?

Onze inschatting: mogelijk

Bij een nieuwe Mac Pro hoort ook een nieuw display. Apple heeft al het Pro Display XDR en het Apple Studio Display, maar er zijn geruchten dat daar nog een derde scherm bij komt. Het zou gaan om een mini-LED-display met betere specificaties, maar minder prijzig dan het Pro Display XDR. Het scherm wordt in het geruchtencircuit al het Apple Studio Display Pro genoemd. Maar experts en analisten zijn het er nog niet over eens of dit scherm er echt komt. Zelf twijfelen we hier nog over. Apple zou ook voor een goedkopere opvolger van het Pro Display XDR kunnen gaan, want dat scherm bleek de afgelopen jaren geen daverend succes te zijn.

#10 Apple-headset: de grote “one more thing”?

Onze inschatting: twijfel

Al jarenlang gaan er geruchten over een AR/VR-bril of -headset van Apple. Oorspronkelijk zou Apple gepland hebben om deze tijdens de WWDC 2022 aan te kondigen. Maar de mixed reality-headset van Apple zou zijn uitgesteld, zo schreven we afgelopen januari. Dat neemt niet weg dat Apple even goed een preview kan geven van de aanstaande headset of dat op zijn minst meer onthuld wordt over Apple’s plannen op dit gebied. Een preview van realityOS, het beoogde besturingssysteem van de headset, behoort ook nog tot de mogelijkheden. Maar tijdens de WWDC in 2023 zou Apple pas echt los gaan. Daar zouden ontwikkelaars uitgenodigd worden om apps te ontwikkelen voor de headset, waardoor de focus daar pas komt op de aparte App Store. In eerste instantie lijkt het daardoor vooral een nieuw product te worden met enkele standaardfuncties.

Apple gebruikt de term “one more thing” maar heel sporadisch. Het is inmiddels een legendarische uitspraak, die meestal gebruikt wordt om een compleet nieuw productcategorie aan te kondigen. Apple deed dat bijvoorbeeld bij de Apple Watch in 2014 en gebruikte bij de HomePod tijdens de WWDC 2017 de variant “one last thing”. Als Apple de headset aan gaat kondigen, weten we bijna zeker dat Apple iets soortgelijks gaat zeggen.

Wat kun je van iCulture verwachten?

Heb jij nog een wens voor de WWDC of een functie of nieuw toestel dat je graag wil zien? Laat het ons weten in de reacties. Als je meer wil lezen over de WWDC 2022, dan ben je bij ons overzichtsartikel op het juiste adres.