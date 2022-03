Apple heeft pas net het Studio Display uitgebracht, maar komt volgens een bron in juni ook nog met het Studio Display Pro. Tegelijkertijd zijn er twijfels of er nog wel binnenkort een iMac Pro komt.

Apple bracht deze week het nieuwe Studio Display uit, een nieuw extern scherm dat vooral bedoeld is voor de Mac Studio maar ook werkt met andere Macs en iPads. Maar Apple heeft nog meer in petto, zegt display-expert Ross Young vandaag. Hij denk dat Apple binnenkort met een Studio Display Pro komt. Wat betekent dat voor de iMac Pro?



’27-inch Studio Display Pro met mini-LED onderweg’

De analist zegt op Twitter dat dat Apple in juni een 27-inch Studio Display Pro met mini-LED uit gaat brengen. Dit scherm zou horen bij de nieuwe Mac Pro, die zeer waarschijnlijk tijdens de WWDC aangekondigd wordt. Apple verklapte tijdens het maart-event al dat er gewerkt wordt aan een nieuwe Mac Pro met Apple Silicon en dat deze binnenkort onthuld wordt. Young zegt verder in een aantal tweets dat de productie voor het nieuwe scherm al begonnen is. Het is onduidelijk of dit scherm een vervanging wordt van het Pro Display XDR of dat dit een derde model in de line-up wordt. De exacte resolutie is bij de analist niet bekend.

Still expecting a 27” MiniLED display from Apple in June. Guess it might be a Studio Display Pro…Have confirmed it with multiple companies in their supply chain… — Ross Young (@DSCCRoss) March 10, 2022

Dit nieuwe Studio Display Pro is waarschijnlijk het scherm waar Young al eerder over sprak. Maar destijds was de analist in de veronderstelling dat het hier ging om de nieuwe iMac Pro, omdat het scherm ook een eigen processor en camera heeft. Zijn bronnen waren niet op de hoogte van Apple’s plannen om een nieuwe Mac Studio en los scherm uit te brengen, waardoor er vanuit gegaan was dat het om de iMac Pro gaat. Maar nu duidelijk is dat Apple meer de focus legt op losse Macs en aparte schermen, denkt de analist dat het dus gaat om een nieuw krachtiger extern scherm dat Apple in juni op de planning heeft staan.

Wat is de toekomst van de iMac Pro?

Tegelijkertijd tweet Apple-analist Ming-Chi Kuo dat Apple dit jaar mogelijk geen mini-LED producten meer uit gaat brengen. Dat staat dus haaks op de verwachting van Young. De reden is volgens Kuo dat de kosten te hoog worden. Eerder tweette Ming-Chi Kuo ook al dat de release van de iMac Pro 2022 mogelijk pas in 2023 komt. Ross Young spreekt helemaal niet meer over een nieuwe 27-inch iMac.

Aan de andere kant zegt Apple-journalist Mark Gurman dat er nog wél een iMac Pro aan zit te komen. Over de exacte timing daarvan laat hij zich niet uit, maar eerder zei hij al dat Apple in mei of juni ook nog met een nieuwe Mac komt. Een opvallend detail is dat Apple de Intel 27-inch iMac deze week uit de schappen gehaald heeft. Het gebeurt niet vaak dat Apple dat doet, zonder dat er een opvolger is. Anderzijds kan de combinatie van het Apple Studio Display en Mac Studio gezien worden als de (spirituele) opvolger van de 27-inch iMac.