In juni houdt Apple traditiegetrouw de jaarlijkse WWDC-keynote. Wat zijn de verwachtingen voor WWDC 2023? Welke aankondigingen gaan er komen en gaat Apple ook nieuwe hardware onthullen? Dit is onze vooruitblik!

Maandag 5 juni is voor Apple-fans de aftrap van WWDC 2023. Tijdens dit event onthult Apple de belangrijkste vernieuwingen voor de aankomende software-updates, die later in het jaar verschijnen. Maar dit jaar is het extra spannend, want er wordt ook een belangrijke aankondiging op het gebied van hardware verwacht. In dit artikel lees je wat onze verwachtingen zijn voor WWDC 2023. Het zou dit jaar zomaar een bijzondere WWDC kunnen worden!

WWDC 2023 verwachtingen in het kort

Dit zijn de verwachtingen van de WWDC 2023 in het kort:

Een groot deel van de presentatie zal draaien om de nieuwe software-updates, maar we verwachten dat er ook een groot deel van de tijd gereserveerd zal zijn voor de geruchtmakende mixed reality-headset. Op andere hardware zoals nieuwe MacBooks hoef je niet meteen te rekenen. Als ze al rond WWDC aangekondigd worden, dan zal dat waarschijnlijk met een persbericht zijn.

Wanneer is de WWDC 2023?

De datum van de WWDC 2023 is al vastgesteld: het ontwikkelaarsevenement vindt plaats van 5 juni tot en met 9 juni. De keynote, waar de belangrijkste aankondigingen gedaan zullen worden, vindt traditioneel op maandag plaats. Dit jaar zal het dus op maandag 5 juni 2023 om 19:00 uur Nederlandse tijd (oftewel 10:00 uur lokale tijd in Cupertino) losbarsten.

Bekijk ook Apple kondigt WWDC 2023 aan: op deze datum weten we alles over iOS 17 en Apple's headset Apple heeft de datum van de WWDC 2023 bekendgemaakt. Dit jaar wordt het een spannende editie, want Apple gaat naar verwachting veel meer aankondigen dan software-updates. We verwachten ook Apple's mixed reality-headset voor het eerst te zien. Blok je agenda, want dit zijn de data!

Na de presentatie op maandag zijn er de rest van de week online sessies voor ontwikkelaars. Hier kunnen ze de aangekondigde vernieuwingen zelf in de praktijk brengen, vragen stellen en hulp krijgen bij programmeerproblemen. Geregeld komen hier ook nog interessante ontdekkingen naar voren, dus blijf iCulture.nl de hele week volgen! Daarnaast komen vlak na de keynote de eerste beta’s beschikbaar en ook dat is voer voor speurneuzen: er zitten vaak nog allerlei extra functies in, die Apple niet heeft aangekondigd tijdens de keynote. Reden genoeg om in de eerste volle week van juni extra alert te zijn op wat er allemaal wordt ontdekt.

Voor het eerst in jaren zal WWDC 2023 weer met publiek zijn: ontwikkelaars kunnen zich aanmelden voor een loting, die ze het recht geeft om een toegangskaart te kopen. De keynote zal ook met publiek zijn, maar we verwachten dat Apple ook wel wat vooraf opgenomen video’s zal vertonen zodat demo’s soepeltjes verlopen.

#1 Aankondiging iOS 17

Onze inschatting: zeker

Een groot deel van de presentatie zal in het teken staan van de nieuwste iOS-versie voor de iPhone. iOS 17 wordt de opvolger van iOS 16. Aanvankelijk waren er geruchten dat dit niet veel meer dan een bugfix-update zou worden, omdat een groot deel van de ontwikkelaars moest meehelpen om de software voor de Reality Pro-headset af te maken. Maar latere geruchten wijzen erop dat er toch behoorlijk wat verbeteringen in zullen zitten, waarbij Apple probeert om zoveel mogelijk van het iOS 17-wensenlijstje van gebruikers af te vinken.

Daarnaast verwachten we wel wat AR-functies voor gebruik op de iPhone, zodat mensen die nog geen headset kunnen kopen toch al een beetje kunnen warmdraaien. En Apple onthult wellicht de mogelijkheid om App Stores van derden te gebruiken, aangezien ze daartoe gedwongen zijn door de EU en instanties in andere landen.

Lees ook ons iOS 17 overzicht.

Bekijk ook iOS 17: de volgende grote software-update voor de iPhone Wat weten we al over iOS 17, de grote software-update voor je iPhone? Op deze pagina zetten we alle belangrijke weetjes op een rij!

#2 Aankondiging iPadOS 17

Onze inschatting: zeker

Bij elke iOS-update hoort ook een nieuwe iPadOS-versie. We hopen dat Apple met iPadOS 17 eindelijk eens grote stappen gaat zetten. De afgelopen jaren zijn er op het gebied van multitasking op de iPad wel wat kleine verbeteringen geweest, maar uiteindelijk blijft software de beperkende factor op krachtige apparaten zoals de iPad Pro. Apple voerde weliswaar Stage Manager in waarmee je meerdere vensters onder handbereik hebt, maar juist op de iPad werkte dat minder goed dan op de Mac.

We zouden verder graag een vernieuwd toegangsscherm met meerdere widgets en wallpapers willen zien, zoals vorig al werd ingevoerd op de iPhone. Aanpassingen voor het beginscherm en meer opties voor Mail en Agenda zijn ook welkom.

Lees ook ons iPadOS 17 overzicht.

Bekijk ook iPadOS 17: alles over dé iPad-update van 2023 Wat weten we al over iPadOS 17, de software-update voor je iPad in 2023? Op deze pagina zetten we alle belangrijke geruchten en feiten op een rij!

#3 Aankondiging watchOS 10

Onze inschatting: zeker

Wat gaat Apple met watchOS doen, nu de Apple Watch Series 3 niet meer als een blok aan het been hangt? Dat is de vraag: mogelijk komen er nieuwe en verbeterde apps, functies die wat meer op de Apple Watch Ultra zijn afgestemd en Live Activiteiten, zoals je ze ook in het Dynamic Island van de iPhone hebt. We zouden bij de sport- en gezondheidsfuncties graag een herstelfunctie willen zien, zodat je weet wanneer je weer voldoende bent herstelt om fanatiek te kunnen sporten.

Bekijk ook watchOS 10: de volgende grote update voor de Apple Watch Wat weten we al over watchOS 10, de grote software-update voor je Apple Watch? Op deze pagina zetten we alle belangrijke weetjes over watchOS 10 op een rij!

#4 Aankondiging tvOS 17

Onze inschatting: zeker

Hoewel we al jaren fan zijn van de Apple TV, staan de ontwikkelingen bij de tvOS-software toch wel een beetje stil. De grote vraag is dit jaar vooral of Apple de Apple TV HD nog zal blijven ondersteunen. Dit hangt af van de vraag of Apple van plan is processorintensieve functies toe te voegen die te zwaar zijn voor de Apple A8-chip. We hopen in ieder geval op meer smart home-functies.

Bekijk ook tvOS 17: dit kun je verwachten van de Apple TV-update in 2023 Zoals elk jaar verwachten we ook in 2023 weer een software-update voor de Apple TV. Wat zal tvOS 17 aan nieuwe functies met zich meebrengen? We kijken op deze pagina vooruit!

#5 Aankondiging macOS 14

Onze inschatting: zeker

Wat gaan we krijgen na Mojave, Catalina, Big Sur, Monterey en Ventura? Apple heeft nog steeds de merknaam macOS Mammoth op de plank liggen, al vragen we ons af of de Mac-update van 2023 zo’n mammoet-update zal worden dat de naam gerechtvaardigd is. Apple voegde in de vorige update weer wat apps toe, die waren overgenomen van iPadOS en we verwachten dat er dit jaar ook wel weer een paar bij zullen komen.

Bekijk ook macOS 14: de volgende grote update voor je Mac macOS 14 is de grote update voor de Mac in 2023. Welke functies zitten er in macOS 14 en wanneer kun je het downloaden? Dat lees je hier!

#6 Apple-headset

Onze inschatting: grote kans

Al jarenlang gaan er geruchten over een AR/VR-bril of -headset van Apple. Oorspronkelijk zou Apple gepland hebben om deze tijdens WWDC 2022 aan te kondigen, maar het kwam er niet van.

Alles wijst er nu op dat WWDC 2023 hét moment wordt om een preview te krijgen van de Reality Pro-headset. Het gaat hier om de eerste versie, die vooral gericht is op ontwikkelaars en rond de $3.000 gaat kosten. Een goedkopere versie komt pas volgend jaar – of misschien zelfs nog wel wat later. We krijgen waarschijnlijk ook een preview te zien van het besturingssysteem van de headset, want Apple wil dat ontwikkelaars zo snel mogelijk aan de slag gaan om interessante toepassingen te maken. Dit moet ervoor zorgen dat het platform een vliegende start kan maken op het moment dat de hardware wordt uitgebracht. Waarschijnlijk hebben enkele toonaangevende ontwikkelaars al de benodigde tools in handen gekregen, zodat er tijdens de WWDC alvast wat aankomende apps getoond kunnen worden.

Bekijk ook Apple mixed reality-headset: 8 dingen die we nu al weten Apple is volgens geruchten bezig met het ontwikkelen van een AR-bril en/of een VR-headset. Hier vertellen we je alles wat je moet weten over deze bril. Wat kun je ermee en waarom is Apple bezig met een AR-headset?

Wat kun je van iCulture verwachten?

Bij iCulture volgen we alle ontwikkelingen uiteraard op de voet. Zodra het event op 6 juni van start gaat, kun je alles via de een livestream volgen. Ben je niet thuis of in de buurt van een computer? Via ons Twitter-account @iCulture doen we ook verslag van al het belangrijke nieuws en natuurlijk lees je al het nieuws meteen op de website op je iPhone, iPad of Mac. Zet de meldingen van iCulture aan!

Heb jij nog een wens voor de WWDC of een functie of nieuw toestel dat je graag wil zien? Laat het ons weten in de reacties! Als je meer wil weten over de WWDC 2023, dan ben je bij ons overzichtsartikel op het juiste adres.