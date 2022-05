iPadOS 16 krijgt mogelijk grote verbeteringen voor de iPad. Tegelijkertijd verwachten we in de update dezelfde verbeteringen als in iOS 16. Lees deze vooruitblik op iPadOS 16, waarin we alle verwachtingen met je doornemen.

iPadOS 16 verwachtingen

Ieder jaar hopen fanatieke iPad-gebruikers dat Apple met de nieuwste iPadOS-update weer flink uitpakt. Helaas is de realiteit vaak anders: de iPad-specifieke verbeteringen vallen vaak tegen. Wordt 2022 het jaar van iPadOS? Daar is het nu nog te vroeg voor om te zeggen, maar de voortekenen zijn in ieder geval positief. Er zijn al wat aanwijzingen geweest naar wat er nieuw is in iPadOS 16 en deze vooruitblik zetten we onze verwachtingen voor iPadOS 16 voor je op een rij.

Aftellen naar WWDC 2022

In deze artikelserie blikken we elke week vooruit naar de WWDC 2022 . Op maandag 6 juni trapt Apple af met de WWDC van dit jaar, maar voordat het zover is lees je in deze artikelserie de verwachtingen van de belangrijkste aankondigingen.

Bekijk ook WWDC 2022: alles over Apple’s ontwikkelaarsconferentie in 2022 WWDC 2022 is Apple's jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie. Elk jaar in juni kondigt Apple hier alle vernieuwingen op het gebied van software aan. Wanneer is WWDC 2022 en hoe gaat Apple het deze keer organiseren? Dat lees je in ons overzicht van WWDC 2022.

#1 Betere multitasking

Het eerste gerucht over iPadOS 16 ging meteen over een belangrijke functie van de iPad: multitasking. Volgens bronnen krijgt iPadOS 16 een nieuwe multitasking interface. In iPadOS 15 ging dat al op de schop, waardoor het gebruik van de multitaskingmogelijkheden allen maar makkelijker geworden is. Maar blijkbaar heeft Apple nog een manier gevonden hoe dit gebruik nog beter kan, als we de bron mogen geloven. Het zou kunnen dat Apple de appkiezer een update geeft of bijvoorbeeld het Bedieningspaneel.



Een eerder concept van iPadOS 15

#2 Aanpasbare vensters

Het onderwerp multitasking brengt ons meteen bij het tweede punt. Er zijn sterke aanwijzingen dat de iPad aanpasbare vensters krijgt, vergelijkbaar met de Mac. Er is al eens door iPad-gebruikers geopperd dat Apple een pro-modus moet inbouwen, waarmee je de iPad op een meer geavanceerde manier kan gebruiken. Meer als een laptopvervanger, minder als een tablet. De aanpasbare vensters zouden daar een onderdeel van kunnen zijn. De hints die ontdekt zijn, zaten verstopt in WebKit. Dat is de motor van Apple’s Safari-browser. In een nieuwe versie is ondersteuning toegevoegd voor een zogenaamde ‘multitasking mode’. Het lijkt hierbij dus om aanpasbare vensters te gaan, zodat Safari websites in de juiste verhoudingen kan tonen.

Bekijk ook Apple hint naar betere multitasking op iPads, met zwevende vensters Eén veelgehoorde klacht is dat de krachtigste iPads worden gehinderd door de beperkingen van iPadOS. Zo is het niet mogelijk om vensters vrij te bewegen, zoals in macOS gebruikelijk is. Een hint in Apple's WebKit wekt de indruk dat dit gaat veranderen - misschien al in iPadOS 16!

#3 Verbeterde apps

Hoewel er nog geen iPad-specifieke geruchten geweest zijn over de standaard ingebouwde apps, kunnen we er vanuit gaan dat Apple diverse verbeteringen doorvoert aan haar eigen apps. We verwachten dan dat hier ook iPad-specifieke verbeteringen in zitten. Om je een idee te geven van de laatste jaren: in iPadOS 14 kregen veel iPad-apps een aangepaste weergave met zijbalk, in plaats van een menubalk aan de onderkant zoals op de iPhone. Met zo’n zijbalk maken apps veel beter gebruik van de ruimte op het scherm. Maar nog niet alle apps zijn hier al op overgestapt. Onder andere de Podcasts-app en de App Store hebben op de iPad nog een balk onderaan.

Overigens hopen we dat Apple ook wat meer apps naar de iPad brengt, al zijn daar nog geen concrete aanwijzingen voor. De Gezondheid-app komt vooralsnog niet naar de iPad, zo beweert een bron. Meer daarover lees je in ons artikel met wensen voor iPadOS 16.

#4 iOS 16-verbeteringen ook voor iPad

Waar we zeker van zijn, is dat veel verbeteringen van iOS 16 ook verwacht worden in iPadOS 16. Denk aan de verbeterde notificaties en Focus-mode en misschien zelfs het nieuwe lockscreen van iOS 16. Wel hopen we dat Apple bij elke nieuwe functie van iOS 16 die naar de iPad komt, goed nadenkt hoe dit in iPadOS 16 verwerkt wordt. De afgelopen jaren zijn veel functies klakkeloos overgezet, zonder dat goed nagedacht is over hoe dit op de iPad beter verwerkt kan worden. Vooral meldingen zien er op de iPad-lockscreen soms nog wat gek uit, omdat er veel meer schermruimte is dan waar de meldingen gebruik van maken.

Bekijk ook Aftellen naar WWDC: Vooruitblik op iOS 16 en dit zijn de verwachtingen Apple gaat binnenkort iOS 16 onthullen, de volgende softwareversie voor de iPhone. Er zijn al wat functies van iOS 16 gelekt en in deze vooruitblik lees je onze verwachtingen van iOS 16.

#5 Verbeterde functies voor toegankelijkheid

We noemden deze al in onze vooruitblik op iOS 16, maar we vinden het belangrijk genoeg om dit ook hier nog extra te benadrukken. Apple heeft al verklapt dat er eind 2022 nieuwe functies voor toegankelijkheid aan komen. Voor de iPad zijn dat onder andere Deurdetectie en Live Captions. Met Deurdetectie ziet een iPad met LiDAR-scanner (op dit moment de iPad Pro 2020 en nieuwer) of er een deur in de buurt is. Je krijgt ook meteen een waarschuwing of de deur open of dicht is en wat voor sluiting er is. En met de Live Captions krijg je bijvoorbeeld tijdens FaceTime live ondertiteling met het gesprek, zodat mensen met gehoorproblemen toch mee kunnen communiceren. We denken dat dit vooral op de iPad met groepsgesprekken handig kan zijn.

Bekijk ook Apple deelt nieuwe toegankelijkheidsfuncties: deze verbeteringen komen later dit jaar Apple geeft alvast een vooruitblik op enkele verbeteringen op het gebied van toegankelijkheid. De functies worden waarschijnlijk onderdeel van iOS 16 en de andere software-updates. Het gaat onder andere om deurdetectie en live ondertiteling.

#6 Geschikte toestellen

Het lijkt erop dat er bij de geschikte toestellen voor iPadOS 16 dit jaar een aantal modellen afvallen. Volgens geruchten zijn dat de iPad Air 2, iPad mini 4 en de iPad 2017. Dat zou betekenen dat er voor het eerst een instap-iPad zou afvallen. Apple bracht in 2017 voor het eerst een betaalbare instap-iPad uit en sindsdien is die traditie jaarlijks voortgezet. Dat dit model nu al af zou vallen, komt doordat Apple er een oudere A9-chip in heeft gebruikt. Voor een aantal andere iPad-modellen is het lot nog onzeker. Op 6 juni zal Apple de definitieve lijst met geschikte modellen bekendmaken.

Bekijk ook Welke toestellen krijgen iOS 16 en iPadOS 16? Het lijkt er sterk op dat er bij iOS 16 en iPadOS 16 weer toestellen af gaan vallen. In dit artikel zetten we op een rijtje welke iPhones en iPads volgens verwachtingen de iOS 16 update krijgen en welke moeten afvallen.

#7 Overige wensen voor iPadOS 16

Tot slot hebben we eerder al onze wensen voor iPadOS 16 voor je op een rij gezet. Dit zijn verbeteringen die we graag willen zien, maar waar nog geen concrete aanwijzingen voor zijn dat ze er daadwerkelijk gaan komen. Denk bijvoorbeeld aan een Weer- en Rekenmachine-app, maar ook ondersteuning voor Nederlandse handschriftherkenning. Ook hopen we nog altijd op een langverwachte functie in iPadOS 16, al hebben we er een hard hoofd in dat Apple dit ooit toe gaat voegen. Welke functie dit is, lees je in ons wensenartikel.

Bekijk ook Dit zijn onze 6 wensen voor iPadOS 16 De iPad kan qua software wel een update gebruiken. Gelukkig kondigt Apple binnenkort iPadOS 16 aan en in dit artikel lees je wat onze wensen voor iPadOS 16 zijn. Van nieuwe standaardapps tot meer geavanceerde functies.

iPadOS 16 wordt onthuld op maandag 6 juni 2022, tijdens de WWDC 2022. Lees ook ons uitgebreide artikel met verwachtingen voor de WWDC 2022, waarin we vooruitblikken op alle mogelijke aankondigingen. Naast software verwachten we namelijk ook nieuwe producten. Lees ook onze andere vooruitblikken: