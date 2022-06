Nieuwe sportfuncties in watchOS 9

De Apple Watch lijkt misschien niet op een traditionele sportwatch, zoals je bij Garmin of Polar vindt. Maar er komen wel steeds meer sportfuncties bij, waardoor je allerlei hulp krijgt om fitter te worden. In watchOS 9 vinden we heel wat nieuwe sportfuncties zoals meer statistieken voor hardlopers, een tool om workouts samen te stellen en automatisch wisselen van sport tijdens een triathlon. Ook aan herstel is gedacht, met de nieuwe functie voor slaapfasen. Hieronder lopen we de belangrijkste verbeteringen met je langs.

Alle functies die we hieronder bespreken komen beschikbaar op de Apple Watch Series 4 en nieuwer. Dus ook als je een wat ouder model Apple Watch hebt kun je nog steeds werken aan je fitheid.

#1 Meer statistieken voor hardlopers

Ben je hardloper, dan krijg je met de Apple Watch meer informatie over je loopgedrag. De gyroscoop en versnellingsmeter in het horloge werken samen om de data te verzamelen en met behulp van machine learning worden vervolgens conclusies getrokken. Zo kun je het volgende aflezen op je Apple Watch-scherm in watchOS 9, waarbij we voor het gemak nog even de Engelse termen hanteren (de Nederlandse term ontbreekt soms of kan op een later moment nog worden aangepast):

Vertical Oscillation : De mate waarin je lichaam verticaal op en neer beweegt tijdens het lopen. Maak je hoge sprongen, dan steek je te veel energie in de verticale beweging terwijl je die energie beter in een voorwaartse beweging zou kunnen stoppen.

: De mate waarin je lichaam verticaal op en neer beweegt tijdens het lopen. Maak je hoge sprongen, dan steek je te veel energie in de verticale beweging terwijl je die energie beter in een voorwaartse beweging zou kunnen stoppen. Stride Length : De staplengte, dus de afstand die je per stap horizontaal aflegt.

: De staplengte, dus de afstand die je per stap horizontaal aflegt. Ground Contact Time: De hoeveelheid tijd die je voet contact maakt met de grond, bij elke stap. Dit is zo kort dat het gemeten wordt in milliseconden.

Je ziet deze stats tijdens het hardlopen op het scherm van de Workout-app. Verder zie je hoe lang een workout nog duurt en welke hoogtestijgingen er zijn.

#2 Vermogen tijdens hardlopen

Bij het wielrennen is vermogen iets waar vaak al op gelet wordt, maar bij hardlopers is het een vrij nieuwe statistiek. Er zijn echter steeds meer mensen die willen weten hoeveel vermogen ze genereren tijdens het hardlopen. Dit geeft een beter inzicht in hoe je presteert dan alleen je tempo. Het loopvermogen (running power) houdt rekening met lichaamsgewicht, terrein en helling. Je kunt het huidige vermogen, gemiddelde vermogen en een grafiek met verloop tijdens de workout zien.

#3 Hartslagzones

Een grote verbetering voor mensen die in een bepaalde hartslagzone willen trainen, bijvoorbeeld vetverbranding of conditie. De Apple Watch kan nu vijf verschillende zones aangeven die met kleuren gemakkelijk te herkennen zijn. Je kunt ook aangeven dat je een seintje wilt hebben, als je bijvoorbeeld niet meer in de gewenste zone zit. Je kunt deze vijf zones handmatig aanmaken of laten berekenen op basis van je persoonlijke gezondheidsdata. Het zal dan afhankelijk zijn van leeftijd en andere factoren.

#4 Meldingen tijdens workouts

watchOS 9 kan je waarschuwen op basis van allerlei metingen. We noemden het bij hartslagzones al even: als je uit je huidige hartslagzone dreigt te raken krijg je een melding op je Apple Watch, tijdens de workout. Dit kun je ook instellen voor andere waarden, bijvoorbeeld als je na 1,5 kilometer een waarschuwing wil krijgen. Je kunt meldingen instellen op basis van allerlei waarden. Dit kan gesproken of voelbare feedback (een klopje op je pols) zijn. Meldingen zorgen er ook voor dat je tijdens een workout weet wanneer er extra inspanning of wat meer rust is vereist.

#5 Workouts op maat

Elke beginnende hardloper heeft het wel eens gedaan: een minuutje hardlopen afgewisseld door een minuutje wandelen, om te wennen aan de inspanning. Je kunt simpelweg niet verwachten dat je met een conditie van nul meteen een halfuur aan één stuk op topsnelheid kunt lopen. Met watchOS 9 kun je zelf zo’n workout-schema maken: 1 minuut lopen en 2 minuten wandelen kan dan bijvoorbeeld ook. Je bepaalt zelf hoe lang de intervallen van inspanning en rust zijn. Je kunt verschillende soorten workouts maken en ze een eigen naam geven.

#6 Hetzelfde rondje vergelijken

Loop je altijd hetzelfde rondje over de paden van Apple Park? De Apple Watch kan dan detecteren dat je de route vaker loopt en de prestaties vergelijken. watchOS 9 slaat de route op en laat zien wat je gemiddelde en beste tijd is. Zo kun je zien of je voortgang hebt geboekt.

#7 Pacer-functie

Niet iedere hardloper heeft de luxe om een eigen pacer in te huren, iemand die het tempo aangeeft. Maar de Apple Watch kan je wel een beetje op weg helpen. De nieuwe pacer-functie is eigenlijk heel simpel: je geeft een tijd en afstand aan en de Apple Watch berekent in welk tempo je dan moet gaan lopen. Tijdens de workout krijg je meldingen of je snel genoeg loopt, of even een tandje bij moet zetten.

#8 Multisport voor triathlons

Combineer je meerdere sporten, dan kan de Apple Watch daar rekening mee houden. Hierbij is vooral gedacht aan mensen die een triathlon doen: watchOS 9 kan automatisch detecteren of je aan het hardlopen, zwemmen of fietsen bent. Je hoeft dan niet steeds tussen verschillende sporttypes te wisselen. Ook handig als je tijdens een fietstocht tussendoor een stuk gaat lopen.

#9 Nieuwe zwemfuncties

Gebruik je al de Speedo On-dienst voor zwemmers, dan ken je waarschijnlijk al de SWOLF-score. Dit is een score om bij te houden hoe efficiënt je zwemt. Daarbij wordt gekeken hoeveel zwemslagen je maakt en hoeveel seconden je erover doet om de volleidge lengte van een wedstrijdbad af te leggen. Je kunt in watchOS 9 je gemiddelde SWOLF-score bekijken voor elke zwemworkout.

Daarnaast is er nu ondersteuning voor kickboards. Dit zijn zwemplankjes die je extra drijfvermogen geven, waardoor je je meer kunt richten op de beenslag. Een kickboard is goed voor de ontwikkeling van je beenslag, zowel qua kracht als techniek. In de Workout-app is zwemmen met een kickboard nu toegevoegd als extra zwemslag. De Apple Watch detecteert automatisch als je met een dergelijk plankje zwemt en past de metingen erop aan.

#10 Twee keer knijpen om een workout te starten

Voor het starten van een workout hoef je nu minder moeite te doen. Door twee keer te knijpen met je hand start je een workout of maak je een foto. Je bepaalt zelf welke snelle taak je aan deze actie koppelt.

#11 Slaapfasen

Na het sporten moet er ook tijd zijn voor herstel. De slaapfunctie op de Apple Watch was tot nu toe erg beperkt; je kon eigenlijk alleen zien hoeveel uur je ongeveer had geslapen, maar kreeg geen indruk van de slaapkwaliteit. In watchOS 9 gaat dat iets verbeteren. Apple beweert een langdurige studie te hebben gedaan naar slaapgedrag en hoopt dat de data die vanaf watchOS 9 wordt verzameld daar nog verder aan bijdraagt.

De Apple Watch gaat met de nieuwe software detecteren in welke slaapfase je bent en toont de resultaten in een grafiek. Het gaat dan om REM, Core (lichte slaap) en Deep (diepe slaap). In de Slaap-app op de Apple Watch zie je de resultaten, met onder andere de totale tijd dat je in slaap was, je hartslag en je ademhalingsfrequentie. Ook kun je in de Gezondheid-app op de iPhone meer data bekijken en vergelijken.

#12 Meer hulp bij Fitness+

Apple’s betaaldienst Fitness+ krijgt er en kleine nieuwe functie bij. Een probleem bij het uitvoeren van een workout is dat je erg moet opletten wat de trainer zegt. Zo wordt vaak wel mondeling verteld hoeveel trapbewegingen je moet maken tijdens het fietsen (RPM, rotaties per minuut) maar als je even niet oplet heb je de informatie alweer gemist. Vandaar dat er op het scherm komt te staan hoe intensief je moet trainen. Je krijgt bij loopband-workouts bijvoorbeeld te zien wat de helling moet zijn, bij fietsen hoe snel de trappers moeten rondgaan en hoe vaak je tijdens het roeien heen en weer moet bewegen (per minuut). Bij HIIT-workouts krijg je de gewenste intensiteit te zien.

Wat we helaas niet kregen zijn betere instructies voor als je niet goed op het scherm kunt kijken naar de verrichtingen van de trainer. Soms lig je in een ongemakkelijke houding ondersteboven op een yogamatje en kun je niet zien wat er op het tv-scherm gebeurt. Helaas is daar nog geen oplossing voor.

Wat er ook nog niet komt – en dat valt ons toch wel een beetje tegen – is beschikbaarheid van Fitness+ in Nederland en België. Apple gebruikt de originele Engelstalige video’s met ondertiteling inmiddels al in landen waar ondertiteling ongebruikelijk is. Dus wat ons betreft mogen ze wel eens haast maken.

Ook nieuw: beweging meten met de iPhone

Apple kondigde vol trots aan dat je voortaan ook kunt sporten en je bewegingsdata kunt vastleggen, ook als je geen Apple Watch hebt. Persoonlijk valt ons dat een beetje tegen. Het is niet zo dat je workouts kunt starten op je iPhone of dat je smartphone een stappenteller wordt (met apps van derden kan dat overigens wel). Het enige wat je kunt doen is het vullen van de rode calorie-ring in de Activiteit-app. Je ziet in het overzichtsscherm ook het aantal stappen en de afstand. Verder kun je je Activiteit-doelen wijzigen op de Apple Watch. Maar veel meer stelt het niet voor. Wil je sporten en al je bewegingen, hartslag en andere metrics vastleggen, dan kun je beter een Apple Watch om je pols doen.

Wanneer komt watchOS 9?

watchOS 9 verschijnt in het najaar van 2022, samen met andere grote updates zoals macOS Ventura en iPadOS 16. In de zomer zijn er meerdere beta’s en uiteraard doen we op iCulture.nl verslag van al onze ervaringen.