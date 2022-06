In watchOS 9 vind je drie nieuwe wijzerplaten, die we hieronder aan je voorstellen. Kies uit Speeltijd, Maan of Metropolitaan of herontdek al langer bestaande wijzerplaten zoals Astronomie.

In watchOS 9 zitten diverse nieuwe functies, waaronder de mogelijkheid om slaapfasen te bekijken, in hartslagzones te trainen en je loophouding te checken. Maar je kunt ook meteen genieten van de nieuwe wijzerplaten. Het zijn er drie, die we hieronder laten zien. Maan en Metropolitaan zijn serieuze wijzerplaten met veel details, terwijl je bij Speeltijd blij wordt van het vrolijke uiterlijk. Na het installeren van watchOS 9 krijg je de nieuwe wijzerplaten meteen voorgeschoteld. Daarnaast zijn de bestaande wijzerplaten iets aangepast.



Maan en Metropolitaan

Maan is een nieuwe wijzerplaat met een afbeelding van de maan in het midden en de maandkalender rondom, in combinatie met de Gregoriaanse kalender. Je kunt kiezen uit een Chinese, Islamitische of Hebreeuwse indeling en een analoge of digitale klok. Daarnaast kun je de kleur van de secondenwijzer aanpassen, maar dit is zo subtiel dat je het nauwelijks ziet. Rondom is ruimte voor vier kleine complicaties. Een groot deel van het scherm wordt echter gevuld met maanfasen. In de Islam heeft de maan geen directe religieuze betekenis, maar het vormt wel de basis voor de maand- en jaartelling, in tegenstelling tot Gregoriaanse kalender die de jaartelling op de zon baseert.

Metropolitaan is wijzerplaat met een stijlvolle, ietwat klassieke uitstraling. Ook hier kun je in de vier hoekpunten vier verschillende kleine complicaties instellen. Je hebt keuze uit verschillende stijlen, met of zonder cijfers en met een lichte of donkere wijzerplaat. Uiteraard kun je ook weer alle denkbare kleuren instellen. De getallen veranderen in stijl en dikte. Ze verdwijnen uit beeld als je je pols omlaag houdt.

Speeltijd en vernieuwde Astronomie

Een van de leukste wijzerplaten die je kunt kiezen is Speeltijd (Playtime). Dit bestaat uit opgeblazen cijfers, die eruit zien als donuts of ballonnen. Deze wijzerplaat is gemaakt in samenwerking met kunstenaar Joi Fulton. Je kunt de confetti laten bewegen door aan de digital crown te draaien. Uiteraard kun je alle kleuren aanpassen. Vind je de confetti helemaal niets, dan kun je het ook weglaten. Je kunt bij deze wijzerplaat geen complicaties instellen.

Bij de Astronomie-wijzerplaat kun je nu kiezen uit aarde, maan, zonnestelsel of een combinatie. Door aan de digital crown te draaien kun je door de maanfasen en planeetbanen bladeren in de loop van de tijd. Er is ruimte voor slechts twee complicaties. Ook krijg je de huidige bewolking op aarde te zien op basis van je locatie. Ook andere wijzerplaten zijn lichtjes aangepast, zo kun je nu de Californië- en Typografie-wijzerplaten instellen met Chinees schrift en zijn de portretfoto-wijzerplaten nu ook te gebruiken met honden, katten en landschappen. Zoals je hieronder ziet kan de kop van een hond of kat gedeeltelijk de klok bedekken, zodat een diepte-effect ontstaat.

Net als alle andere updates van WWDC 2022 kun je watchOS 9 pas dit najaar installeren op je Apple Watch. Ontwikkelaars kunnen nu al aan de slag met de watchOS 9 beta en wil je meer weten over de nieuwe functies, bekijk dan ons watchOS 9 overzicht. Nieuwe bandjes voor de zomer zijn helaas niet onthuld.