Apple maakt het overzetten van iPad-apps naar de Mac gemakkelijker. Ontwikkelaars kunnen hiervoor Catalyst gebruiken: één klik is genoeg om een bestaande iPad-app ook op de Mac te kunnen uitbrengen. Zo werkt het.

Catalyst: wat is het?

Er zijn jarenlang geruchten geweest dat Apple iPadOS en macOS wilde samenvoegen. Er zouden Macs met touchscreen verschijnen en uiteindelijk zou alles met elkaar samensmelten. Dat gaat niet gebeuren: iOS, iPadOS en macOS blijven zelfstandig naast elkaar bestaan. Maar Apple heeft het wel gemakkelijk gemaakt om bestaande iPad-apps geschikt te maken voor macOS. Dit is mogelijk sinds macOS Catalina (2020). Je hoeft maar één keer te programmeren om je app op alle drie platformen te laten werken.

Waarom universele apps? Er zijn miljoenen apps voor de iPhone en iPad, maar de Mac App Store loopt een beetje achter. Ontwikkelaars vinden het minder interessant om Mac-apps te bouwen en ook bij Apple zelf is te merken dat de focus vooral op de iPhone en iPad ligt. Daarnaast speelt er een ander probleem: steeds meer functies moeten op alle platformen werken. De Mac komt daarbij vaak op de tweede plaats. Zo waren de Aandelen- en Woning-app lange tijd wel op iOS te gebruiken, maar nog niet op de Mac. Zo heel ingewikkeld steken deze apps niet in elkaar, maar zelfs bij Apple kregen de iPhone en iPad altijd meer prioriteit. Met Catalyst heeft Apple daar iets op gevonden. Concreet houdt het in dat ontwikkelaars een iPad-versie van een app in één klik ook geschikt kunnen maken voor de Mac. In de praktijk kunnen wel iets meer stappen nodig zijn, afhankelijk van de functies en de frameworks die worden gebruikt. In XCode kun je eenvoudig aanvinken dat je een app ook op de Mac wilt uitbrengen. Op deze pagina bij Apple vind je uitleg hoe je als ontwikkelaar je bestaande apps kunt omzetten. Je kiest de meest geschikte gebruikersinterface en optimaliseert de app voor de Mac, zodat het er meer als een native macOS-app uit ziet. Hierbij kun je gebruik maken van de systeemfuncties van macOS.

Catalyst: overstap in twee fasen

Catalyst werd aangekondigd tijdens WWDC 2018, waarbij Apple benadrukte dat iOS en macOS niet zullen worden samengevoegd, maar dat er zou worden gewerkt aan een oplossing voor universele apps.

In fase 1 bracht Apple de volgende iOS-apps over naar macOS, om een indruk te geven wat er met Catalyst mogelijk is:

Apple News

Woning

Dictafoon

Aandelen

Als je goed kijkt zijn deze Mac-apps vrijwel identiek aan de iPad-versies. Ze zijn qua opmaak nauwelijks geoptimaliseerd voor bediening op de Mac.

Een jaar later konden ontwikkelaars zelf aan de slag met het omzetten van hun iOS-apps naar de Mac. Vlak na WWDC 2019 stelde Apple de benodigde ontwikkelaarstools beschikbaar. Het is hiermee veel eenvoudiger geworden om apps te maken, waarvan de interface niet afhankelijk is van een specifiek besturingssysteem. Ontwikkelaars hoeven geen rekening te houden met de verschillen tussen iOS en macOS.

Wat is het voordeel van cross-platform apps? Het voordeel voor gebruikers is dat apps sneller beschikbaar komen op macOS. Je hoeft dus niet meer tien jaar te wachten tot de Aandelen- en Dictafoon-app eindelijk naar de Mac komen. Ook lopen de standaardapps van Apple (zoals iMessage, Safari, Notities en Kaarten) niet meer zover uiteen als je de iOS-versie met de macOS-versie vergelijkt. Voor apps van derden heeft het ook voordelen, omdat apps die je van de iPhone en iPad kent, voortaan vaker ook op macOS beschikbaar zullen zijn.

Betekent dit het einde van Mac-apps?

Nee, we zullen nog steeds traditionele ‘native’ Mac-apps zien, die speciaal voor macOS gemaakt zijn. Maar er zijn ook veel meer apps bijgekomen die eruit zien als iPad-apps. Ontwikkelaars hoeven dan niet meer te kiezen of ze een iOS/iPadOS-app of een macOS-app uitbrengen. Ze hebben vaak beperkte tijd en middelen. Dankzij Catalyst lukt het om eenvoudig een Mac-app te maken.

Ze zijn niet altijd volledig geoptimaliseerd voor de Mac, waar de bediening immers heel anders is. Op de Mac gebruik je een toetsenbord en muis, terwijl je op de iPhone en iPad met je vingers het scherm aanraakt. Dit speelt overigens ook bij het overzetten van bestaande iPhone- en iPad-apps naar de Apple TV. Voor elk platform gelden wel andere eisen, bijvoorbeeld wat de bediening en het design betreft. Op een Apple TV moeten de knoppen extra groot zijn (zodat je op afstand kunt lezen wat er staat) en je moet ze met een afstandsbediening kunnen aansturen.

Het gemakkelijker maken van apps met Catalyst hangt samen met Apple’s overstap op Apple Silicon. Inmiddels draaien alle recente Apple-devices nu op ARM-gebaseerde chips die in eigen huis zijn ontwikkeld. Daardoor zijn er nog minder obstakels om apps op meerdere platformen te laten draaien.