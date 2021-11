Verbeteringen voor HomeKit

Er zijn de laatste tijd allerlei ontwikkelingen op het gebied van HomeKit en de Woning-app. Zo werken er steeds meer accessoires met Thread en komt er een smart home systeem genaamd Matter, een samenwerking tussen Apple, Google, Amazon en meer. Maar wat kan Apple zelf nog allemaal doen om HomeKit te verbeteren? In dit artikel hebben we onze HomeKit-verbeteringen en wensen voor je op een rijtje gezet.

We beseffen dat er ook andere systemen zijn die onderstaande functies waarschijnlijk wel al ondersteunen. Het voordeel van HomeKit is echter de integratie in iOS en de betere beveiliging. Andere systemen zoals Domoticz, Alexa en doe-het-zelf toepassingen als HomeBridge zijn vaak veel flexibeler, maar hebben op hun beurt weer andere nadelen. HomeKit en de Woning-app zijn een stuk gebruiksvriendelijker om in te stellen, maar loopt qua functies dus nog wel wat achter.

Dit artikel verscheen eerder in februari 2019, maar is aangepast en opnieuw gepubliceerd met de nieuwste ontwikkelingen. De reacties zijn opgeschoond.

#1 Meer producten en productcategorieën

Apple biedt inmiddels HomeKit-ondersteuning voor 22 productcategorieën. Je moet dan vooral denken aan verlichting, thermostaten, deursloten, camera’s, sensoren en slimme stekkers. Er zijn talloze bekende merken waarmee Apple samenwerkt voor HomeKit-ondersteuning, waardoor het aantal gecertificeerde HomeKit-apparaten continu stijgt.

Hoewel HomeKit wel ondersteuning biedt voor bijvoorbeeld rolgordijnen en deurbellen, is het aanbod in Nederland nog heel erg krap. Ook wat betreft deursloten is de beschikbaarheid behoorlijk beperkt, wat ook de groei van HomeKit in het algemeen wat in de weg staat. In een ideale wereld verwerken alle grote bekende merken HomeKit direct in hun producten, waardoor ook meer mensen HomeKit in huis krijgen. Hoewel wij ook begrijpen dat de realiteit anders ligt, zou een bredere beschikbaarheid wel een boost geven aan de adoptie van HomeKit.

Daarnaast zijn er nog talloze producten in huis die nog niet door HomeKit ondersteund kunnen worden. Denk aan wasmachines, stofzuigers, koffiezetapparaten, koelkasten en soortgelijke spullen. Alexa van Amazon werkt al met veel meer apparaten, al kun je je natuurlijk ook afvragen in hoeverre dat ook echt een toegevoegde waarde heeft. De eerste belangrijke stap voor Apple is het breder beschikbaar stellen van de al ondersteunende apparaten. Daarna kan altijd verder gekeken worden waar HomeKit nog echt van pas kan komen.

#2 HomeKit-producten van Apple zelf

Eigenlijk is het vreemd dat Apple zelf nog maar weinig HomeKit-accessoires gemaakt heeft. De enige twee zijn de HomePod en de Apple TV. Een goed begin, maar dat moet nog veel beter. Denk bijvoorbeeld aan een camera, waarbij privacy erg belangrijk is. Er is al eens een patent van een Apple-beveiligingscamera opgedoken, dus wie weet dat Apple hier nog plannen voor heeft. Apple zou zich bij eigen producten vooral moeten concentreren op de grotere producten, zoals speakers. Een HomePod-soundbar zou wat ons betreft niet verkeerd zijn, speciaal voor je televisie. Maar een goede stap zou in ieder geval zijn het breder beschikbaar stellen van de HomePod mini.

Als Apple zelf ook meer HomeKit-producten zou uitbrengen, geven ze daarmee ook een duidelijker signaal af naar andere fabrikanten én gebruikers. Bovendien helpt dit bij het vergroten van de naamsbekendheid van HomeKit. Apple heeft de kracht om minder populaire producten populair te maken (kijk maar naar de AirPods), dus een eigen smart home-product van Apple zou voor HomeKit een erg belangrijke stap zijn.

Apple zou in ieder geval werken aan een nieuw product dat de HomePod en Apple TV combineert. Ook zou er geëxperimenteerd zijn met een HomePod met scherm en camera of een HomePod met iPad-robotarm. Maar we hopen toch ook dat Apple een toegankelijker product zou ontwikkelen, zoals ze ook met de AirTag gedaan hebben.

#3 Verbeterde Siri

Veel van de bediening van HomeKit doe je met Siri, maar de assistent krijgt al jarenlang veel kritiek van gebruikers. Siri werkt lang niet zo goed als de Google Assistent en Amazon Alexa en dat staat soms het bedienen van HomeKit-accessoires in de weg. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om HomeKit-scènes met Siri uit te zetten, terwijl dat toch een heel eenvoudige actie is. Ook het combineren van een scène en accessoires in één spraakopdracht is niet mogelijk. Siri begrijpt ook vervolgvragen niet. Vraag je wat de temperatuur in de woonkamer is en stel je daarna meteen de vraag ‘En in kantoor?’, dan begrijpt Siri niet wat je bedoelt. Elke spraakopdracht moet weer individueel gegeven worden.

Wat zeker zou helpen is het beschikbaar maken van Nederlandse Siri op de HomePod. Hoewel je tegen de Engelse Siri wel je Nederlandse namen voor scènes en accessoires kan gebruiken, werkt het toch een stuk makkelijker als het volledig in het Nederlands kan.

Sinds iOS 15 kunnen smart home-apparaten zoals thermostaat wel Siri inbouwen, maar de werking daarvan is beperkt. Bovendien moet je dan alsnog een HomePod (mini) in huis hebben, waardoor we er in Nederland nauwelijks iets aan hebben.

#4 Verbeterde Woning-app

Toen Apple de Woning-app in iOS 10 introduceerde, was het aanbod van HomeKit een stuk beperkter. De afgelopen jaren heeft Apple enkele aanpassingen aan de app doorgevoerd, waardoor er mogelijk werd met automatiseringen en dergelijke. Maar de toevoegingen, zoals de verbeteringen voor HomeKit in iOS 15, zijn telkens maar klein. De Woning-app schiet daardoor voor veel gebruikers op een aantal fronten tekort.

Voor sommige meer gecompliceerde acties heb je bijvoorbeeld een externe HomeKit-app nodig, zoals de Eve-app. Het beste voorbeeld is voor het instellen van HomeKit-knoppen. Via de Woning-app kun je geen regels toevoegen aan een enkele actie, waardoor een druk op de knop niet te koppelen is aan het inschakelen van lampen als ze uitstaan en andersom. Regels en triggers kun je alleen instellen via bijvoorbeeld de Eve-app, maar wij zouden dat liever via Apple’s eigen Woning-app doen. Ook qua bediening is de app soms wat onhandig, helemaal als je heel veel HomeKit-producten hebt. Als je maar een handjevol accessoires hebt, heb je daar niet zoveel last van. Maar hoe langer HomeKit bestaat, hoe meer accessoires mensen in huis hebben. Op een gegeven moment wordt het onoverzichtelijk en is het bedienen van je accessoires niet zo handig meer.

#5 HomeKit-wijzerplaat voor je Apple Watch

Je Apple Watch is een ideaal middel om snel scenes en accessoires te bedienen. Dat kan met Siri, maar soms duurt een spraakopdracht weer net te lang. Een andere optie is via de Woning-app, die via een complicatie snel te bereiken is. Maar door de huidige werking van complicaties, ga je altijd eerst naar de desbetreffende app, waarna je daar de actie uitvoert. De handige HomeKit-app HomeRun 2 lost dit deels op, door een scene te koppelen aan een complicatie. Het liefst zien we dat Apple met een aparte HomeKit-wijzerplaat komt, waar je bijvoorbeeld vijf complicaties op kan zetten die gekoppeld zijn aan scenes en accessoires. Op deze manier kan je dus met een enkele tik op een complicatie meteen een scene inschakelen. Dat is een stuk sneller dan eerst naar de Woning-app gaan en daar de juiste scene kiezen.

#6 Meer apparaten als HomeKit-hub

Om je HomeKit-accessoires te kunnen automatiseren, moet je een, Apple TV, HomePod of iPad hebben die altijd thuis aanwezig is. Een Apple TV heeft lang niet iedere iPhone-bezitter in huis. Ook een iPad die altijd thuis is, heeft niet iedereen voor handen. De HomePod is nog steeds niet in Nederland beschikbaar, dus die is ook niet voor iedereen een optie. Apple zou dus meer mogelijkheden voor een HomeKit-hub moeten aanbieden. Apple zou bijvoorbeeld de Mac er ook nog bij kunnen betrekken. De iMac is net als de Apple TV altijd op dezelfde plek aanwezig en zou prima als HomeKit-hub kunnen dienen.

Een andere optie is dat Apple ook andere fabrikanten HomeKit-hubs laat maken. Bij Google’s smart home-platform kunnen ook andere speakers dienen als een hub. Hoewel we begrijpen dat beveiliging en privacy hoog in het vaandel staat bij Apple, kunnen ze even goed strenge eisen stellen aan fabrikanten om het toch mogelijk te maken. Dat doet Apple ook al met HomeKit-routers.

Er valt dus nog genoeg te verbeteren aan HomeKit. Wie weet dat Apple in iOS 13 al de eerste stappen zet met het verder verbeteren van HomeKit, hoewel daar op dit moment nog geen concrete aanwijzingen voor zijn.

Ben jij ook HomeKit-gebruiker en mis je bepaalde functies in het gebruik en de bediening van je apparaten? Laat ons jouw verbeteringen weten in de reacties.

Check ook ons overzicht van HomeKit-tips, waarin we de beste tips en trucs voor je op een rijtje gezet hebben.

