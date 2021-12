Met Universal Control kun je je muis, toetsenbord en trackpad afwisselend gebruiken op meerdere Macs en iPads. In deze tip lees je wat we al weten over deze functie en wanneer we de release verwachten.

Apple kondigde Universal Control aan als een nieuwe functie van macOS Monterey en iPadOS 15. Met slimme technologie kun je met één toetsenbord en muis/trackpad meerdere apparaten bedienen. Je hoeft dan niet voor ieder apparaat apart een verbinding op te zetten. Het is nu nog niet beschikbaar en het komt ook niet naar ieder apparaat. Je leest hier wat we al weten.

Wat is Universal Control en hoe werkt het?

Met Universal Control kan de bediening van je Mac worden gedeeld met een iPad of andere Mac. Je kunt dus het toetsenbord, de muis of het trackpad moeiteloos wisselen tussen deze devices. Het voordeel is dat je niet hoeft te klooien met het verbinden van je apparaten. De verbinding wordt automatisch gelegd tussen maximaal drie apparaten tegelijk. Voorwaarde is dat alle apparaten zijn ingelogd op hetzelfde Apple ID.

Als het is geactiveerd, hoef je alleen nog maar een iPad of andere Mac naast je Mac te zetten. Als je je muiscursor bij de rand van je scherm houdt, verschijnt een kleine pop-up vanuit de rand van het scherm. Duw je je cursor nog verder naar de rand, dan verschijnt hij op het scherm van je iPad en daarmee is de verbinding ingesteld. Je kunt nu je cursor vrij verplaatsen tussen beide apparaten, terwijl op je iPad gewoon de content behouden blijft zoals het was. Het is ook mogelijk om een continue verbinding in te stellen, zodat de apparaten altijd geactiveerd zijn voor Universal Control.

Naast dat je je muis en toetsenbord universeel kunt gebruiken, maakt Universal Control het ook mogelijk om bestanden te slepen tussen je apparaten. Ben je op je iPad iets aan het tekenen in een teken-app, dan kun je (indien de app er ondersteuning voor heeft) die tekening daarna eenvoudig naar je Mac slepen. Het bestand wordt automatisch overgezet en opgeslagen op je Mac. Ook als je Universal Control met twee Macs gebruikt werkt dit.

Wat is het verschil tussen Universal Control en Sidecar?

Met Sidecar kun je een iPad gebruiken als tweede scherm voor je Mac. Deze functie bestaat al wat langer. Het verschil is dat je bij Sidecar slechts een tweede scherm toevoegt als verlengstuk van je Mac-scherm. Gebruik je Universal Control, dan blijft je iPad individueel werken en het besturingssysteem iPadOS blijft ook op de voorgrond zichtbaar. Je kunt ‘m nu alleen bedienen met het toetsenbord en de muis van je Mac.

Verder werkt Sidecar niet met een tweede Mac. Universal Control wel. Ben je van plan om bijvoorbeeld een iMac en een MacBook naast elkaar te gebruiken, dan blijven deze apparaten individueel van elkaar werken, maar dan met één toetsenbord en één muis of trackpad. Voor wie op zoek is om zijn iPad als tweede scherm voor de Mac te gebruiken, is Sidecar de oplossing. Meer daarover lees je in onze tip.

Wanneer komt Universal Control naar mijn Mac en iPad?

Helaas weten we niet wanneer je deze functie kunt gebruiken. Apple beloofde dat het in de herfst van 2021 beschikbaar zou zijn, maar in december hebben we de functie nog steeds niet gespot. Het lijkt er daarom sterk op dat we moeten wachten tot 2022. We hopen dat Apple het in de eerste update van 2022 beschikbaar stelt, maar niets is zeker.

In de beta van macOS Monterey leek Universal Control beschikbaar te zijn, maar het ging slechts om een venster in de systeemvoorkeuren op de Mac. Het functioneerde in de praktijk niet.

Welke Macs en iPads zijn geschikt?

Apple heeft wel al aangegeven welke apparaten je zal kunnen gebruiken met Universal Control. Je moet zowel een geschikte Mac als iPad hebben. Het gaat om de volgende Macs:

Deze iPads doen mee:

