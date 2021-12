Eén van de vragen die bij elke nieuwe iOS-versie opduikt is “Kan ik mijn iPhone nog wel updaten”? De afgelopen jaren was de kans groot dat het antwoord “Ja” was, want bij de overstap naar iOS 14 én iOS 15 vielen er geen toestellen af. Maar aan alles komt een einde, zo beweert iPhoneSoft. De website zou via een bron vernomen hebben welke toestellen iOS 16 krijgen en welke niet. Ook over iPadOS 16 heeft de bron informatie.



‘Deze toestellen krijgen iOS 16’

Uit de informatie van de Franse site blijkt dat Apple voor iOS 16 een minimale eis van de A10-chip hanteert. Dat zou betekenen dat de iPhone SE uit 2016 en de iPhone 6s en iPhone 6s Plus uit 2015 niet meer bijgewerkt kunnen worden naar de allernieuwste versie met nieuwe functies, die naar verwachting in september 2022 verschijnt. Deze drie modellen hebben een A9-chip. Als het op dat moment inderdaad voor deze toestellen stopt, hebben ze zes grote updates gekregen.

Alle toestellen die daarna verschenen, krijgen volgens de bron wel gewoon de update naar iOS 16. Maar dat wil niet zeggen dat alle functies voor alle toestellen beschikbaar komen. Zo bracht Apple een aantal functies van iOS 15 alleen naar toestellen met A12-chip of nieuwer.

Dit zijn mogelijk de geschikte toestellen van iOS 16:

De nieuwste iPhone 14-modellen krijgen iOS 16 standaard op het toestel meegeleverd.

Nog niet helemaal einde verhaal voor iPhone SE en iPhone 6s

Maar dat de iPhone SE 2016, iPhone 6s en iPhone 6s Plus mogelijk geen updaten krijgen naar iOS 16, betekent niet dat het helemaal einde oefening is. Sinds dit jaar brengt Apple af en toe nog updates uit voor vorige versie, zelfs voor toestellen die wél iOS 15 kunnen krijgen maar nog niet bijgewerkt zijn. Dergelijke updates bevatten beveiligingsverbeteringen, zodat het toestel alsnog veilig te gebruiken is. We verwachten dan ook dat deze toestellen de komende jaren nog aanvullende updates van iOS 15 krijgen.

‘Meer afvallers bij iPadOS 16’

Bij iPadOS 16 zouden nog meer toestellen afvallen. Dat komt vooral omdat bij iPadOS 15 tegen alle verwachtingen in meer toestellen de update kregen, zelfs modellen met een A8X-chip. De modellen die bij iPadOS 16 af zouden vallen, zijn volgens de bron de iPad Air 2 uit 2014, de allereerste generatie 12,9-inch iPad Pro uit 2015, de 9,7-inch iPad Pro uit 2016, de iPad mini 4 uit 2015 en de vijfde generatie iPad uit 2017. Die laatste heeft dus de kortste levensduur gehad, wat vooral komt door het gebruik van de oudere A9-chip.

Deze modellen krijgen daarom waarschijnlijk wel de update naar iPadOS 16:

iPad Pro 2022

iPad Pro 2021

iPad Pro 2020

iPad Pro 2018

iPad Air 2022

iPad Air 2020

iPad Air 2019

iPad 2022

iPad 2021

iPad 2020

iPad 2019

iPad 2018

iPad mini 2021

iPad mini 2019

Hou er rekening mee dat alle informatie nog niet officieel is. Hoewel het een vrij voorspelbaar lijstje is, had dezelfde bron het vorig jaar ook verkeerd. Apple zal iOS 16 en iPadOS 16 naar verwachting in juni tijdens de WWDC 2022 aankondigen.