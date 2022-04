Bloomberg beweert nu al details te hebben over watchOS 9. De update krijgt een nieuwe stroombesparende modus en de wijzerplaten krijgen een make-over. Daarnaast zijn er nog meer wijzigingen gepland, maar op een bloeddrukmeter zullen we nog tot minstens 2024 moeten wachten.

Eerder gaf Bloomberg al een inkijkje wat we in iOS 16 kunnen verwachten. Verbeteringen in notificaties en een vernieuwde Focus-mode staan voor de iPhone op de planning. Voor de Apple Watch staan er ook wat leuke nieuwe functies gepland. Iedereen met een recente Apple Watch kan er gebruik van maken als watchOS 9 later dit jaar verschijnt. Dit zit er volgens Bloomberg aan nieuwe functies in.



watchOS 9 met vernieuwde stroombesparende modus

De Apple Watch heeft nu al een spaarstand waarmee je energie bespaart. Erg veel functies heb je op dat moment niet: je krijgt een gedimd klokje te zien, terwijl alle andere functies niet meer bruikbaar zijn. Dat zou in watchOS 9 moeten veranderen. De nieuwe spaarstand zorgt ervoor dat je meerdere apps en functies tot je beschikking hebt, zonder dat ze een aanslag vormen op je batterijduur. Zo kun je ook tijdens een lange reis nuttig gebruik maken van je horloge.

‘Apple Watch met bloeddrukmeter pas in 2024’

De Apple Watch krijgt ook nieuwe workout-types en nieuwe metingen tijdens een workout. De gezondheidsfuncties voor vrouwen worden verder uitgebreid en de slaaptracking krijgt meer mogelijkheden. Over die uitgebreidere slaapfuncties waren al eerder geruchten. Daarnaast wordt de rapportage over boezemfibrilleren gedetailleerder, zodat je er meer aan hebt. Mogelijk gaat Apple een herinnering voor pilgebruikers invoeren. Bloomberg voorspelt dit al sinds 2019, maar nu zou het er echt aan zitten te komen. Op een bloeddrukmeter zullen we waarschijnlijk nog tot 2024 moeten wachten. Ook een satellietverbinding voor SOS-noodoproepen zou nog in de planning zitten.

Bekijk ook Gerucht: 'Toekomstige Apple Watch krijgt bloeddrukmeter en verbeterde slaapfuncties' Apple is van plan om de komende jaren nog meer nieuwe gezondheidsfuncties aan de Apple Watch toe te voegen. Er zou gewerkt worden aan een bloeddrukmeter in de Apple Watch, al is het dit jaar nog niet zover.

Wat de wijzerplaten betreft voegt Apple elk jaar wel weer één of twee nieuwe toe. Dit jaar zou er echter een redesign voor de bestaande wijzerplaten op de planning staan. Dat is op zich niet zo gek, aangezien de schermen van de Apple Watch steeds groter worden en nog niet alle oude wijzerplaten zijn aangepast. Er passen nu bijvoorbeeld meer complicaties* op het scherm. In watchOS 9 komen die beter tot hun recht.

We verwachten de aankondiging van watchOS 9 tijdens de keynote van WWDC 2022 op 6 juni aanstaande. Apple zal daar ook de nieuwe versies van iOS, iPadOS en de andere besturingssystemen onthullen. Een nieuwe Apple Watch hoeven we op dat moment nog niet te verwachten, want die komen elk jaar in september. Dit jaar zou het extra spannend kunnen worden met drie nieuwe modellen!

Bekijk ook Vooruitblik Apple Watch in 2022: dit kun je van de nieuwe modellen verwachten Apple gaat in 2022 zeer waarschijnlijk meerdere nieuwe Apple Watch-modellen uitbrengen. In dit artikel blikken we voor uit op al het nieuws voor de Apple Watch in 2022. Welke vernieuwingen komen eraan?