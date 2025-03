Over een paar maanden gaat de WWDC van start, Apple's jaarlijkse softwarefeestje waarin de nieuwste versies van iOS, iPadOS, macOS en meer onthuld worden. Dit jaar is het de beurt aan iOS 19 en meer, maar wat kun je allemaal nog meer verwachten van de WWDC 2025? Dit is onze vooruitblik.

Wat gaat Apple allemaal onthullen tijdens de WWDC 2025? Apple’s jaarlijkse WWDC is voor veel Apple-fans het hoogtepunt, met nieuwe onthullingen, updates en functies waar iedereen wel wat aan heeft. Zelfs als je qua nieuwe producten al helemaal voorzien bent, biedt de WWDC genoeg om naar uit te kijken met gratis nieuwe updates die tot in de kleinste details onthuld zullen worden. Natuurlijk staat voor een groot deel iOS 19 centraal, maar tijdens de WWDC wordt er nog meer onthuld. En komen er ook nog nieuwe producten? In deze vooruitblik lees je onze verwachtingen voor de WWDC 2025.

WWDC 2025 verwachtingen in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen voor de WWDC 2025 in het kort:

iOS 19: De grootste update in jaren, met een nieuw design, vernieuwde standaardapps en meer

iPadOS 19: Grote nieuwe iPad-update, met veelal dezelfde verbeteringen als iOS 19

watchOS 12: Grote nieuwe update voor Apple Watch, met mogelijk nieuwe standaardapps

tvOS 19: Nieuwe update met nog onbekende nieuwe functies

macOS 16: Nieuw design voor besturingssysteem voor de Mac

visionOS 3: Veel nieuwe functies voor de Vision Pro verwacht

homeOS: Krijgt smart home zijn eigen besturingssysteem?

Datum: WWDC 2025 start op 9 juni, maar duurt de hele week

De datum van de WWDC 2025 is op 25 maart aangekondigd: van 9 juni tot en met 13 juni 2025 houdt Apple haar jaarlijkse softwarefeestje. Op maandag 9 juni om 19:00 uur Nederlandse tijd wordt de daadwerkelijke keynote gehouden, waar de nieuwste onthullingen gedaan worden. Dit is via een Apple-livestream te volgen. Het gaat net als voorgaande jaren om een van tevoren opgenomen video.

Maar na de presentatie op maandag, volgt er de rest van de week nog veel meer. In diverse online sessies voor ontwikkelaars (die iedereen kan terugkijken) vertelt Apple meer over de nieuwste functies van bijvoorbeeld iOS 19. Appmakers leren daarmee hoe ze de nieuwe functies kunnen integreren in hun apps. Maar dat geeft jou als Apple-fan ook een inkijkje in de nieuwe mogelijkheden. Soms komen uit deze sessies nog nieuwe functies bovendrijven, die tijdens de presentatie niet aangekondigd waren. Hou dus iCulture de hele week in de gaten.

#2 iPadOS 19: krijgt de iPad dit jaar nog iets unieks? Waarschijnlijkheid van aankondiging 100% Dezelfde verbeteringen van iOS 19 gaan we ook terugzien in iPadOS 19, de volgende update voor de iPad. Verwacht daar dus hetzelfde nieuwe design en dezelfde andere verbeteringen in bijvoorbeeld standaardapps. Maar de grote vraag die wij hebben, is of er ook wat nieuwe iPad-exclusieve functies in komen. Daar hebben we al een aantal jaar niet zoveel van gezien, terwijl de iPad door zijn krachtige chip inmiddels tot veel meer in staat is met wat er nu mogelijk is.

#3 watchOS 12: welke verrassingen krijgt de Apple Watch? Waarschijnlijkheid van aankondiging 100% watchOS 12 wordt de volgende grote update voor de Apple Watch, maar geruchten over wat er precies in komt zijn er nog niet geweest. Wij verwachten echter niet dat Apple grote veranderingen door gaat voeren. watchOS 10 was al een grote update met veel veranderingen, dus wel denken dat watchOS 12 op wat kleinere aspecten gaat focussen. Het zou zomaar kunnen dat we weer wat nieuwe standaardapps gaan zien (Notities-app misschien?) en we verwachten wel weer wat verbeteringen op het gebied van wijzerplaten. Waarom zijn bijvoorbeeld niet alle wijzerplaten geüpdatet voor het betere scherm van de Apple Watch Series 10?

#4 tvOS 19: inhaalslag voor smart home? Waarschijnlijkheid van aankondiging 100% Of de tvOS tijdens de WWDC-keynote veel aandacht gaat krijgen, is nog allerminst zeker. Dat er een nieuwe update aan komt staat wel vast, maar of Apple ook daadwerkelijk alle vernieuwingen van tvOS 19 gaat bespreken valt nog te bezien. We weten ook nog niet wat er allemaal in deze versie toegevoegd gaat worden, maar we verwachten dat er wel wat mogelijkheden komen die samen zullen werken met nieuwe functies van iOS 19. We zien steeds vaker dat Apple ook de Apple TV meer betrekt bij het hele ecosysteem. Meer focus op smart home lijkt ook een logische toevoeging, maar daarvoor heeft mogelijk andere plannen.

#5 macOS 16: nieuw design voor de Mac Waarschijnlijkheid van aankondiging 100% Volgens diverse bronnen wil Apple met het nieuwe design van iOS 19 de verschillende besturingssystemen dichter bij elkaar brengen. Het lijkt er daarom op dat ook de Mac kan rekenen op een opgefrist ontwerp, met wat nieuwe elementen voor vensters, knoppen en meer. We verwachten de meer glossy look die voor iOS 19 gepland staat dus ook in macOS 16. Verder hopen we dat Apple ook goed nieuws heeft voor Europese gebruikers. Wij zitten namelijk nog altijd te wachten op iPhone Mirroring, dat nu niet in Europa werkt in verband met de DMA-regelgeving. Hopelijk heeft Apple hier achter de schermen aan gewerkt, zodat het dit jaar alsnog voor ons beschikbaar komt. Bekijk ook iPhone Mirroring: zo werkt het in macOS Sequoia (als we het ooit krijgen) Apple heeft in de tweede ontwikkelaarsbeta’s van iOS 18 en macOS Sequoia support voor iPhone Mirroring toegevoegd. Met deze functie kun je vanaf de Mac je iPhone bedienen, ook als deze vergrendeld in je broekzak zit. Hoe werkt het?

#6 visionOS 3: de volgende stap voor de Vision Pro Waarschijnlijkheid van aankondiging 100% visionOS 2 was de eerste grote update van het besturingssysteem voor de Vision Pro. In diverse opvolgende updates werden niet altijd echt nieuwe dingen toegevoegd, maar dat is wel anders met visionOS 2.4. Zet Apple die trend door met visionOS 3? Volgens een betrouwbare bron zit visionOS 3 “vol met nieuwe functies”, hoewel daar niet verder op doorgegaan is. Welke nieuwe functies er dan komen, is nog de vraag. Maar dat visionOS 3 veel nieuws gaat bieden, staat wel zo goed als vast. Dat is ook niet zo gek, voor zo’n jong besturingssysteem waarin nog genoeg te ontdekken valt.

#7 homeOS: Apple’s eerste besturingssysteem voor smart home? Waarschijnlijkheid van aankondiging 50% Brengt de WWDC 2025 de introductie van homeOS, een nieuw besturingssysteem voor smart home-producten? Daar zijn de afgelopen maanden diverse geruchten over geweest. Het zou zomaar kunnen dat homeOS het besturingssysteem wordt voor Apple’s aankomende smart home-display. Maar we weten nog steeds niet wanneer die precies onthuld gaat worden. Oorspronkelijk was het plan om dat dit voorjaar te doen, maar die plannen werden gewijzigd. Een aankondiging tijdens de WWDC is zeker niet ondenkbaar, in combinatie met het nieuwe homeOS. Er is zelfs een mogelijkheid dat andere smart home-producten zoals de HomePod of zelfs de Apple TV ook overstappen op homeOS. Bekijk ook ‘Apple homeOS komt in 2025’ Het is alweer drie jaar geleden dat de naam ‘homeOS’ plotseling opdook in vacatures. Nu blijkt uit code van tvOS 17.4 dat Apple achter de schermen nog steeds bezig is met homeOS.

#8 Nieuwe hardware: kans op nieuwe producten Waarschijnlijkheid van aankondiging 25% Een van de nieuwe producten die Apple zou kunnen aankondigen tijdens de WWDC, is het eerder genoemde smart home-display. Maar de release van de zogenaamde HomePad zou ook pas later dit jaar kunnen zijn of zelfs pas volgend jaar. Dat heeft alles te maken met de verbeterde Siri van Apple Intelligence, waar dit apparaat van afhankelijk zou zijn. Andere nieuwe producten gaan we waarschijnlijk tijdens de WWDC niet zien. Apple zou nog de AirTag 2 kunnen aankondigen, maar de release van een nieuwe AirTag zou ook al eerder dit voorjaar kunnen plaatsvinden.

#9 Nieuwe iPhone: geen denken aan Waarschijnlijkheid van aankondiging 1% En over nieuwe producten gesproken: we maken het nog maar eens duidelijk dat je tijdens de WWDC géén nieuwe iPhone hoeft te verwachten. De iPhone 17-serie komt zoals gebruikelijk in september, dus een aankondiging tijdens de WWDC gaat niet gebeuren. Ook andere producten zoals iPads of Macs hoef je niet te verwachten, want de meeste zijn dit voorjaar al vernieuwd. En van andere nieuwe producten (iPad Pro, MacBook Pro) verwachten we op z’n vroegst pas dit najaar nieuwe versies.

#10 Overige aankondigingen: functies voor AirPods en meer Waarschijnlijkheid van aankondiging 50% Tot slot denken we dat Apple nog wel wat nieuwe functies voor de AirPods gaat onthullen tijdens de WWDC. Zou zouden de AirPods een vertaalfunctie krijgen met iOS 19. Maar ieder jaar heeft Apple ngo wel meer nieuwe AirPods-functies in het verschiet, die meestal apart besproken worden. Ook voor Apple’s andere audioproduct (de HomePod) zou zomaar wat nieuws op dit gebied kunnen komen. Tot slot is er altijd nog een kans dat Apple nog dienstgerelateerde aankondigingen gaat doen, hoewel we dit voorjaar al een nieuwe functie voor iCloud+ en Apple News+ (niet in Nederland) kregen.

Wat kun je van iCulture verwachten?

Bij iCulture volgen we alle ontwikkelingen uiteraard op de voet. Zodra het event vandaag op 9 juni van start gaat, kun je alles via een livestream volgen en lees je alles over iOS 19, watchOS 12 en alle andere aankondigingen op onze site terug in uitgebreide artikelen.

Maar het nieuws stopt niet na de keynote van maandagavond. De rest van de maand volgen we al het nieuws op de voet, leggen we je de nieuwste functies van iOS 19 en meer uit en proberen we alles te ontdekken over Apple’s andere aankondigingen. In uitgebreide artikelen ben je dagelijks bijgepraat met alles wat Apple tijdens en rond de WWDC heeft aangekondigd.

Als je meer wil weten over de WWDC 2025, dan ben je bij ons overzichtsartikel op het juiste adres.