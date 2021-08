Komend najaar staat de release van de nieuwe high-end MacBook Pro 2021 op de planning. Maar al sinds januari van dit jaar wordt er gesproken over een nieuwe high-end MacBook Air met MagSafe. Toen al werd gezegd dat dit model op z’n vroegst eind dit najaar kwam, maar de bekende Apple-analist is er nu zeker van: de release van de nieuwe MacBook Air komt pas in 2022.



‘Release MacBook Air halverwege 2022’

De nieuwe MacBook Air wordt de grootste redesign van de afgelopen jaren voor dit model. Zoals eerder al voorspeld, kiest Apple voor meerdere nieuwe kleuren en zou hij qua design verder lijken op de aankomende high-end MacBook Pro’s. Er zijn inmiddels ook al renders opgedoken van dit nieuwe model in verschillende kleuren, op basis van geruchten.

De release van de nieuwe MacBook Air staat nu dus volgens Ming-Chi Kuo gepland voor midden 2022, vermoedelijk dus ergens in het voorjaar of de zomer. Er komt een nieuwe generatie Apple Silicon-chip in, maar de vraag is nog wat Apple doet met de huidige MacBook Air met M1. Er zijn volgens Ming-Chi Kuo twee scenario’s mogelijk. Apple kan stoppen met de productie van het M1-model uit 2020 en de opvolger hetzelfde prijskaartje geven (vanaf €1.129,-). Een tweede scenario is dat Apple de M1 MacBook Air in het assortiment houdt, maar deze een prijsverlaging geeft. Je krijgt dan dus twee modellen met twee verschillende prijsniveaus.

Eerder voorspelde Ming-Chi Kuo al dat de MacBook Air in 2022 een mini-LED display krijgt. Dat lijkt nog steeds de planning. Apple gebruikt mini-LED sinds dit voorjaar, in de 12,9-inch iPad Pro 2021. Voordelen van dit scherm zijn een beter contrast en mooiere kleuren. Het komt dichter in de buurt bij OLED, maar mini-LED heeft minder last van inbranden.