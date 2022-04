Ieder jaar in juni is de WWDC vaste prik voor Apple-fans, ontwikkelaars en andere geïnteresseerden. Tijdens deze meerdaagse conferentie leren ontwikkelaars alles over de nieuwste softwaresnufjes voor iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en Apple TV. Apple kondigt de datum van de WWDC meestal ruim van tevoren aan en dat is dit jaar niet anders. De datum van WWDC 2022 is vanaf 6 juni tot en met 10 juni 2022. Hoewel de WWDC in principe volledig online gehouden wordt, er is een uitzondering voor maandag 6 juni.



Datum WWDC 2022 bekend

Zoals altijd wordt de WWDC de hele week gehouden, maar de aandacht zal vooral gaan naar maandag 6 juni 2022. Op die maandag, om 19:00 Nederlandse tijd, houdt Apple haar jaarlijkse persconferentie waar onder andere iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 en watchOS 9 onthuld worden. Ook verwachten we daar nieuwe software-functies voor de HomePod en AirPods. De keynote van de WWDC 2022 is voor iedereen live te volgen.

Op maandag 6 juni, de dag van de presentatie, wordt er voor ontwikkelaars en studenten op het Apple Park een samenkomst georganiseerd om naar de presentatie te kijken. Of dit betekent dat de presentatie live gehouden wordt of dat het slechts gaat om het gezamenlijk kijken naar de opgenomen presentatie, is niet helemaal duidelijk. De komende tijd wordt bekendgemaakt hoe ontwikkelaars zich kunnen aanmelden. Zij moeten daarvoor de ontwikkelaarswebsite en de Apple Developer-app in de gaten houden.

Behalve software verwachten we dit jaar nog meer aankondigingen tijdens de WWDC. Zo gaan er al een tijd geruchten dat Apple daar de nieuwe Mac Pro met Apple Silicon gaat onthullen en komt er mogelijk een bijbehorend extern mini-LED display (mogelijk het Studio Display Pro). Een andere optie is dat Apple daar een preview geeft van de aankomende AR/VR-headset, inclusief het besturingssysteem realityOS.

De rest van de week zijn er weer allerlei online sessies voor ontwikkelaars met toegang tot de WWDC. Tijdens deze sessies leren appmakers welke nieuwe functies zij later dat jaar kunnen toevoegen aan hun apps, zodra iOS 16 en de andere updates uit zijn. In die week verschijnt ook de eerste beta van iOS 16 en de andere updates, die vervolgens de rest van de zomer getest en uitgebreid worden. De definitieve release van de software-updates is pas ergens in september.

Swift Student Challenge voor derde jaar

Voor het derde jaar op rij organiseert Apple ook de Swift Student Challenge. Apple nodigt studenten uit om een project te maken met de Swift Playgrounds-app over een onderwerp naar keuze. Studenten moeten dus een interactieve scène bouwen die in drie minuten gespeeld kan worden. Apple biedt een aantal templates op haar eigen website aan. Ben je student en voldoe je aan de criteria (zoals geregistreerd als student bij een erkende instantie), dan kun je je aanmelden via de website van de Swift Student Challenge.

Wat kun je van iCulture verwachten?

