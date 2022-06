watchOS 9 preview

Onlangs werd bekend dat het vooral Jony Ive is geweest die met de oorspronkelijke Apple Watch een heel andere insteek voor ogen had. Hij wilde de Apple Watch positioneren als luxe-accessoire, waarbij celebrities zoals Beyoncé moesten zorgen dat het een begeerlijk voorwerp werd. Ive stapte uiteindelijk op uit frustratie, omdat zijn dure promotieplan weerstand opriep. We zijn blij dat Apple uiteindelijk voor een no-nonsense sportieve insteek heeft gekozen. Geen dure nieuwe uitvoeringen die ’toevallig’ worden gelekt door influencers (zoals bij Beats nog wel eens gebeurt), maar een smartwatch met praktisch nut die gaandeweg steeds functioneler wordt dankzij software-updates. Daarbij ligt de nadruk vaak op drie aspecten: sport, gezondheid en productiviteit. Ook bij de aanstaande update watchOS 9 zien we dat terug. Dit is een update waar een brede groep gebruikers profijt van gaat hebben, ook als je geen nieuwe smartwatch koopt. De enige groep afvallers zijn de mensen die nu nog een Apple Watch Series 3 hebben, want zij lopen alle nieuwe functies mis. Wat we daarvan vinden lees je ook in deze preview!

Over het testen van beta's en deze watchOS 9 preview

Wij hebben voor deze watchOS 9 preview de eerste beta van watchOS 9 geïnstalleerd op een Apple Watch Series 6. Op dit model kun je alle functies testen die al voor watchOS 9 beschikbaar zijn in de beta. Mocht je ook van plan zijn om de beta te testen, dan raden we aan om dit niet te doen op een Apple Watch die je dagelijks gebruikt. Er zitten nog bugs en andere foutjes in die het dagelijks gebruik kunnen belemmeren. En bij de Apple Watch geldt: downgraden is niet mogelijk.

Algemene indruk: heel veel nieuwe functies

Sinds we de watchOS 9 beta hebben geïnstalleerd is het een behoorlijke klus om te overzien wat er allemaal nieuw is. Er zitten zoveel nieuwe functies in, waarvan een aantal direct duidelijk zijn (de hardloop- en slaapfuncties) maar als je verder kijkt valt er nog veel meer te ontdekken. En dan zijn er ook nog functies die pas later komen. Zo maakt watchOS 9 het mogelijk om met apps van derden telefoongesprekken op je Apple Watch te voeren. Dat kon al met de Telefoon- en FaceTime-app van Apple zelf, maar de poorten gaan nu open voor andere chat- en beldiensten zoals WhatsApp en WebEx. Over een paar maanden zullen we de impact daarvan merken, als ontwikkelaars aan de slag zijn gegaan met CallKit voor watchOS.

Maar er is nog veel meer. Het is niet overdreven om te zeggen dat watchOS 9 één van de grootste updates voor de Apple Watch sinds jaren is. Wij zijn onder de indruk van de hoeveelheid functies, maar werken ze ook goed? Dat vertellen we je verderop. Maar eerst moet er een ‘elephant in the room’ besproken worden: het feit dat de Apple Watch Series 3 geen update meer krijgt.

Geen watchOS 9 voor Apple Watch Series 3

Dat de Apple Watch Series 3 niet meegaat naar watchOS 9 verbaasde ons niet. Wat ons nog wel een raadsel is, is waarom Apple deze smartwatch nog gewoon verkoopt terwijl er geen update meer voor komt. Dat kun je klanten niet aandoen, zonder ze vooraf nadrukkelijk te waarschuwen. De komende maanden zullen mensen nog een Apple Watch Series 3 kopen, online of in de winkel, om er in september achter te komen dat hun nieuwe smartwatch blijft steken op watchOS 8. Wat ons betreft had Apple de Series 3 al veel eerder van de markt mogen halen, met de komst van dat andere budgetmodel, de Apple Watch SE.

Het stoppen met updates voor de Apple Watch Series 3 is wat ons betreft een noodzakelijke en welkome stap. We waarschuwen al een paar jaar dat dit model niet meer bij de tijd is, omdat er te weinig geheugen in zit en omdat het scherm relatief klein is. Apple kan zich vanaf watchOS 9 helemaal focussen op de grotere randloze schermen en heeft dit dan ook aangegrepen om een aantal wijzerplaten opnieuw te ontwerpen.

Heel veel sportfuncties: voorbode voor een extra sportieve variant?

De Apple Watch heeft altijd wel een sportieve insteek gehad, al was het meer gericht op amateur- en aspirant-sporters dan op mensen die van sport een levensstijl hebben gemaakt. Die groep zit al bij Garmin, Polar en soortgelijke merken en het is maar de vraag of Apple ze met de nieuw toegevoegde sportfuncties daar weg kan lokken.

Op zich is het opmerkelijk dat Apple in watchOS 9 opeens zoveel geavanceerde functies voor sporters toevoegt, waaronder een automatische wisselfunctie voor triathlons, vermogensmeting voor hardlopers en zwemscore voor zwemmers. Dat zou best eens een voorbode kunnen zijn voor een sportievere, robuustere Apple Watch voor het najaar. Er gaan geruchten dat Apple in september 2022 maar liefst drie nieuwe Apple Watch-modellen wil uitbrengen, waaronder een extra robuuste Apple Watch Explorer Edition voor sporters.

Wat dat betreft zijn er misschien wel parallellen te trekken met iOS 16 en de iPhone: de simpele widgets voor het toegangsscherm zouden wel eens kunnen wijzen op een always on-scherm in de iPhone 14. Wat de Apple Watch betreft zou Apple volgens geruchten werken aan een extra valbestendig model met een rubberen coating, die naast de high-end Apple Watch Series 8 en de volgende generatie Apple Watch SE op de markt komt.

Hardlopen met de Apple Watch

Om de vele nieuwe hardloopfuncties te testen zijn we op de loopband geklommen. De nieuwe metrics werken zowel voor binnen- als buitenshuis hardlopen. Dit is de eerste update waarbij we de indruk krijgen dat Apple serieus de strijd wil aangaan met de gespecialiseerde sporthorloges van bijvoorbeeld Garmin en Polar. Neem bijvoorbeeld vermogen: dit is niet iets waar de gemiddelde recreatieve loper zich nu al druk over maakt, maar het is wel een metric dat onder liefhebbers sterk in opkomst is. Net als bij wielrennen geeft het aan hoeveel inspanning (in Watt) je moet leveren om een bepaald traject af te leggen. Gaat het heuvel op, dan kost dat bij hetzelfde tempo uiteraard meer inspanning dan wanneer je op een vlakke weg loopt. Het getal zelf moet je relatief zien; het heeft weinig zin om dit met de metingen van een ander apparaat te vergelijken om te kijken of Apple’s metingen wel correct zijn. Het gaat er vooral om dat je beter rekening kunt houden met de hoeveelheid werk die je moet verzetten.

Vermogen meten kon al langer met Polar-horloges, terwijl je er bij Garmin een aparte borstband of pod voor nodig hebt. Het zou mensen met een Garmin over de streep kunnen trekken. Dit geldt ook voor de nieuwe hartslagzones die Apple invoert. Je kunt nu tijdens het hardlopen zien in welke zone je je bevindt, wat wordt weergegeven met duidelijke kleuren. We vinden dit een grote verbetering als je bijvoorbeeld een trainingsplan volgt op basis van zones. watchOS 9 berekent dit automatisch voor je, op basis van je rusthartslag en maximale hartslag. Je kunt dit eventueel handmatig aanpassen, als je vindt dat het anders moet zijn.

De nieuwe triatlon-modus zorgt dat de metingen automatisch wisselen tussen hardlopen, fietsen en zwemmen, zonder dat je zelf iets hoeft te doen. We hebben dit getest door afwisselend te gaan hardlopen en fietsen (een duatlon is namelijk ook mogelijk). Dit werkt goed, maar het zou handig zijn als Apple dit ook geschikt maakt voor afwisselend wandelen en hardlopen. Beginnende hardlopers hebben er dan ook iets aan. Grootste kritiekpunt hier, is dat de Apple Watch met GPS ingeschakeld maar 7 uur meegaat terwijl je met een triatlon toch wel 3 uur onderweg bent (je moet er ook nog naartoe reizen en wilt niet na het sporten meteen moeten opladen). Met een sporthorloge van Garmin kun je wel 30 uur aan één stuk sporten. Het is daarom te hopen dat de eerder genoemde Explorer Edition een aanmerkelijk langere batterijduur heeft.

Om nog even op beginnende hardlopers terug te komen: op een ander vlak heeft Apple wel aan deze groep gedacht. Je kunt namelijk je eigen trainingsschema maken, inclusief tijd om te herstellen en aantal herhalingen. Je kunt dus ook op basis van intervallen trainen, waarbij je bepaalde gedeelten sneller en langzamer loopt (eventueel wandelend). Deze functie is wel even zoeken: bij het starten van een nieuwe hardloop-workout op je Apple Watch moet je op de drie puntjes drukken en vervolgens Suggesties kiezen. Je moet het maar net weten.

Hetzelfde geldt voor een wedstrijdje tegen jezelf lopen, als je vaak hetzelfde parcours aflegt. Dit zit erg verstopt en is nogal wat priegelwerk om in te stellen als je op straat staat te blauwbekken.

Andere nieuwe hardloopfuncties zie je pas na afloop van het sporten, zoals staplengte en contacttijd met de grond. Als je voor de eerste keer met watchOS 9 gaat hardlopen worden de staplengte, contacttijd, verticale oscillatie en gemiddeld vermogen berekend. Daarna kun je ze raadplegen in de Gezondheid-app; ze zijn niet te zien op het Workout-scherm tijdens het lopen. De kans bestaat dat gebruikers ongemerkt een enorme berg data verzamelen, waar ze nooit naar gaan kijken, simpelweg omdat het te veel zit verstopt. Je moet al erg gemotiveerd (en goed geïnformeerd) zijn om hier echt profijt uit te halen en het zijn allemaal losse schermen. Ik had liever een overkoepelend dashboard gezien, met trends en ontwikkelingen. Een gemiste kans.

Apple heeft moeite gedaan om het hardlopers meer naar de zin te maken, maar helemaal ideaal is het nog niet. En in vergelijking met Garmin ontbreekt er ook nog wel het één en ander, zoals trainingsprogramma’s voor specifieke afstanden (5K, 10K, halve marathon en dergelijke).

Wat we in de watchOS 9 beta niet meer aantroffen is de mogelijkheid om zelf te bepalen welke workout-data je tijdens het sporten te zien krijgt. Blijkbaar gaat Apple er vanuit dat je tijdens het hardlopen zelf aan de knop draait om meer data te zien. Jammer, want niet iedereen heeft dezelfde behoeften.



Na afloop je staplengte en andere running metrics bekijken in de Gezondheid-app: het kan, maar het zit wel erg verstopt en op verschillende schermen.

Slaap: een nuttige verbetering voor iedereen

Apple legde erg veel nadruk op de sportfuncties (en dat doen we in deze preview ook), maar er is iets anders waar we eigenlijk nóg enthousiaster van worden. De slaapfuncties zijn zodanig verbeterd dat het nu echt zin heeft om de Apple Watch ’s nachts te gaan dragen. Het kost geen moeite en het geeft je veel meer inzicht dan voorheen. Je ziet in de vernieuwde Slaap-app hoe lang je in elke slaapfase hebt doorgebracht, zoals REM-slaap en diepe slaap.

En aan alles is gedacht: als je een slaapschema hebt ingesteld gaat de Apple Watch automatisch in slaapfocus en starten te metingen. Ook als je niet dagelijks kijkt, kun je na verloop van tijd de statistieken langslopen en nieuwe inzichten krijgen waarom je soms de slaap niet kunt vatten. Liever niet al die slaapdata verzamelen? Dan doe je de Apple Watch ’s nachts gewoon niet om.

De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat Apple rijkelijk laat is met deze functies. Fitbit en Samsung hadden al slaapfasen en wie echt bezig wil gaan met slaap verbeteren kon al speciale accessoires kopen zoals de Oura-ring. Fitbit is inmiddels alweer een stap verder en gaat vanaf 4 juli slaapprofielen berekenen, waarbij je slaapgedrag wordt vergeleken met een dier. Zo slaapt een giraf vaak wat korter en valt een dolfijn later in slaap. Leuk, maar het geldt alleen voor betalende Fitbit Premium-gebruikers terwijl Apple’s nieuwe slaapfuncties gratis beschikbaar komen voor iedereen met een geschikte Apple Watch. Het is mooi dat dit nu naar een breder publiek komt.

Betekent het ook dat de volgende Apple Watch een langere batterijduur krijgt, om ‘m geschikter te maken voor de hele nacht dragen? Waarschijnlijk niet. De batterijduur van de Apple Watch is in de loop van de jaren niet spectaculair veranderd en Apple lijkt vooral in te zetten op sneller opladen van de Apple Watch. Daarnaast zijn er geruchten over een ‘low power mode’ die pas dit najaar zou kunnen worden aangekongigd.

Medicijnen-app: herinneringen voor je pillen

Wat gezondheid betreft krijgen we er in watchOS 9 twee vernieuwingen bij. Eén daarvan is voorlopig exclusief voor de Verenigde Staten (historie van onregelmatige hartslag), de andere is nuttig voor een grote groep gebruikers: namelijk het vastleggen van je medicijnen. De nieuwe Medicijnen-app is verrassend simpel, zodat je je misschien afvraagt waarom Apple er zo lang over heeft gedaan. Je kunt vastleggen welke medicijnen je slikt in welke vorm en krijgt een herinnering om in te nemen.

In de Gezondheid-app kun je een overzicht vinden van de ingenomen medicijnen, zodat je dit aan je arts kunt laten zien. Maar in feite is het niet meer dan een voorgeprogrammeerde Herinneringen-app met een HealthKit-koppeling. Handig is het wel, spectaculair niet.

Nog veel meer functies

Zoals we al lieten doorschemeren zitten er nog veel meer nieuwe functies in watchOS 9, waarvan sommige echt heel handig zijn. Zo kleurt de nachtmodus rood als de batterij bijna leeg is en kun je op de Apple Watch herinneringen en afspraken invoeren. En voor mensen met een visuele beperking is Apple Watch Mirroring erg handig, waarbij je de Apple Watch kunt bedienen via je iPhone. En voor het dagelijkse leven is er ook genoeg, waardoor je meteen profijt hebt van deze update. Het feit dat meldingen niet meer beeldvullend zijn (op momenten dat je je Apple Watch actief gebruikt) is erg fijn en bij de nieuwe wijzerplaten hebben we al een favoriet gevonden: Metropolitaan. Je Apple Watch voelt dit najaar weer helemaal als nieuw!

Voorlopige conclusie watchOS 9 preview

watchOS 9 is een update om naar uit te kijken. Het bevestigt nog maar eens in welke richting Apple wil gaan met watchOS: sport, gezondheid en productiviteit. Wat ons betreft is dat een prima keuze en de update biedt dan ook voor ieder type gebruiker wel iets nuttigs. Van medicijnen registreren tot een slimmere dock, slaapfasen en Apple Watch Mirroring, je Apple Watch wordt nog veelzijdiger. De Apple Watch is al ’s werelds best verkochte smartwatch en door nieuwe functies voor hardlopers en triatleten toe te voegen kan ook een grote groep competitief ingestelde sporters aan boord worden gehaald.

Er is een belangrijk onderdeel dat daarbij nog ontbreekt: de hardware. De software maakt wel een mooie sprong vooruit, maar de hardware blijft nog even achter. Om de Apple Watch te gebruiken voor sportwedstrijden en de hele nacht slaap te meten zullen gebruikers een robuustere behuizing en een betere batterijduur willen. Voor echte duursport is de Apple Watch nu nog niet ideaal. We zijn dan ook benieuwd welke Apple dit najaar gaat aankondigen en welke watchOS 9-functies nog even bewust geheim zijn gehouden.

Lees ondertussen onze round-up van de beste watchOS 9-functies om te ontdekken wat er nog meer nieuw is. Wij gaan ondertussen verder met het testen van de beta.

