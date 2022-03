Apple gaat eind 2022 stoppen met de Apple Watch Series 3. Het model is nu nog altijd in het assortiment als instapmodel, maar daar komt volgens een bron dit jaar een eind aan.

De Apple Watch Series 3 gaat al heel wat jaartjes mee. Het model werd in 2017 uitgebracht, maar is anno voorjaar 2022 nog steeds onderdeel van Apple’s-assortiment. Met een adviesprijs van €219,- is het een betaalbaar model, maar volgens ons was de Apple Watch Series 3 al in 2021 een slechte koop. En nu wordt nogmaals duidelijk waarom: de Apple Watch Series 3 krijgt mogelijk geen grote updates meer vanaf dit najaar.



‘Apple stopt met Apple Watch Series 3, geen updates meer vanaf najaar 2022’

Apple-analist Ming-Chi Kuo zegt in een tweet dat de Apple Watch Series 3 vanaf het derde kwartaal van 2022 mogelijk ‘end-of-life’ is. Dat betekent dat dit model uit Apple’s assortiment zal verdwijnen. Winkeliers zullen het model nog enige tijd blijven verkopen, maar zodra de voorraad daar op is, is het echt over en uit. De reden daarvoor mag geen verrassing zijn: de Apple Watch Series 3 loopt tegen de limieten aan en kan qua kracht niet meer meekomen met huidige modellen.

Apple Watch Series 3 may go to end-of-life (EOL) in 3Q22 because the computing power can’t meet the requirements of the new watchOS. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 21, 2022

De analist denkt dan ook dat de Apple Watch Series 3 niet meer krachtig genoeg is om watchOS 9 op te draaien, de aankomende update die Apple in juni van dit jaar gaat aankondigen. Dat betekent dus dat er voor het eerst sinds jaren weer een model af zou vallen bij de nieuwe update. Als het inderdaad klopt dat de Apple Watch Series 3 geen update krijgt naar watchOS 9, betekent dat ook dat Apple nu nog een Apple Watch-model verkoopt dat over een half jaar geen updates meer krijgt.

Apple heeft in het verleden wel vaker oudere producten verkocht die een half jaar later niet meer bijgewerkt konden worden. Zo was tot mei 2019 nog de zesde generatie van de iPod touch te koop, terwijl die in september 2019 niet meer bijgewerkt kon worden naar iOS 13. Daarom bracht Apple in mei 2019 de zevende generatie iPod touch uit, zodat de iPod-lijn ook weer mee kon naar de nieuwste iOS-versie. Het is onwaarschijnlijk dat Apple vóór de aankondiging van watchOS 9 nog een nieuw Apple Watch-model gaat aankondigen, omdat de opvolger er eigenlijk al is: de Apple Watch SE.

Mogelijk nog wel beveiligingsupdates

Voor huidige gebruikers die nog niet kunnen of willen updaten naar een nieuwer model: ondanks dat de Apple Watch Series 3 mogelijk niet over kan naar watchOS 9, kan Apple nog wel beveiligingsupdates voor watchOS 8 uit blijven brengen, ook nadat de Apple Watch Series 3 uit het assortiment verdwenen is. Ook zal er nog lange tijd ondersteuning blijven als er een defect is met jouw model. Apple hanteert meestal een ondersteuningsperiode van 5 jaar nadat het product voor het laatst verkocht werd.

Mogelijke line-up voor najaar 2022

Hoe de line-up van 2022 er voor de Apple Watch precies uit gaat zien, is nog de vraag. Apple zou dit najaar met de nieuwe Apple Watch SE 2022 komen, samen met de Apple Watch Series 8. Of de huidige Apple Watch SE nog blijft bestaan en qua prijsniveau de plek inneemt van de Apple Watch Series 3, is nog afwachten. Lees ook onze eerdere vooruitblik voor de Apple Watch in 2022.