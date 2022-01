MacBook Air 2022 geruchten

De MacBook Air is onder een groot aantal Mac-gebruikers een geliefd apparaat. Het is dan ook geen wonder dat veel mensen uitkijken naar de MacBook Air van 2022. Al sinds voorjaar 2021 gaan er diverse geruchten over de MacBook Air van 2022, dus tijd om eens alles op een rijtje te zetten. Wat zeggen de geruchten en wat kun je van dit nieuwe model verwachten?

#1 Naam: wordt het wel MacBook Air?

Om maar met het begin te beginnen: het is nog helemaal niet duidelijk of het nieuwe model wel MacBook Air gaat heten. Er zijn aanwijzingen dat deze nieuwe lichtgewicht MacBook simpelweg MacBook gaat heten, dus zonder de Air-naamgeving. Het zou dan dus in feite gaan om een opvolger van de 12-inch MacBook. Of de huidige MacBook Air dan wel nog blijft bestaan, is nog de vraag.

Een andere optie is dat het wel degelijk om een nieuwe MacBook Air gaat. Dit scenario is wat ons betreft dan ook nog zeker mogelijk. Voor het gemak noemen we dit model dan ook gewoon de MacBook Air 2022.

#2 Design MacBook Air 2022

Qua ontwerp krijgt deze nieuwe MacBook Air het grootste redesign in de geschiedenis van dit model, aldus een betrouwbare bron. Al in het voorjaar van 2021 kwam het gerucht dat Apple werkt aan nieuwe MacBooks in meerdere kleuren. Denk bijvoorbeeld aan een blauwe, groene of misschien wel gele of oranje MacBook Air. Als deze kleuren je bekend voor komen, is dat niet zo gek: ook de iMac 2021 is in deze kleuren verschenen.

De nieuwe MacBook Air zou dan ook gebaseerd zijn op de kleuren van de nieuwe iMac. Het verdere design wordt mogelijk ook aangepast. Denk aan vlakkere zijkanten een platter ontwerp, maar wellicht ook witte schermranden en een wit toetsenbord. Ook dit zou geïnspireerd zijn op de iMac 2021.

De diverse renders die je in dit artikel ziet, zijn gebaseerd op deze geruchten. Het zou passen bij de stijl die Apple sinds enige tijd gekozen heeft: de wat donkerdere kleuren voor de professionele Macs en de wat speelsere lichtere kleuren voor de standaard iMac en MacBooks.

#3 Scherm MacBook Air 2022: ook mini-LED?

Over het formaat van het scherm in de nieuwe MacBook Air 2022 is nog niet veel gezegd. We gaan er vanuit dat Apple wederom kiest voor 13-inch, om onderscheidend genoeg te zijn van de huidige 14-inch MacBook Air. Bovendien is dit formaat voor de doelgroep van dit model meer dan prima. Wat de schermtechniek betreft zijn er wel al wat geruchten geweest.

Volgens een aantal bronnen zou de MacBook Air in 2022 een mini-LED display krijgen. Apple maakte afgelopen najaar al de overstap voor de MacBook Pro, wat resulteerde in een hoge resolutie display met mooiere kleuren en dieper zwart. Ook ProMotion is in die modellen aanwezig, maar we vragen ons af of dit ook naar de MacBook Air komt. Daar zijn nog geen geruchten over geweest.

#4 Specificaties van nieuwe MacBook Air

Waar we in ieder geval op rekenen, is dat er in de nieuwe MacBook Air de tweede generatie Apple Silicon-chip in komt. Het zou dan gaan om de M2, de directe opvolger van de M1. De huidige MacBook Air heeft al een M1-chip, dus een M2-chip is de meest logische opvolger. Er zijn ook al meerdere betrouwbare geruchten geweest over de M2-chip in de nieuwe MacBook Air. Hoe snel de nieuwe M2-chip wordt is nog een raadsel, want benchmarks zijn er nog niet.

Andere specificaties van de nieuwe MacBook Air 2022 zijn er nog niet, maar we kunnen wel een indicatie geven:

Verbeterde FaceTime-camera (mogelijk 1080p)

Meerdere Thunderbolt 4-poorten (usb-c)

Vanaf 256GB SSD-opslag, uit te breiden tot in ieder geval 512GB

Standaard met 8GB werkgeheugen, uit te breiden naar 16GB

MagSafe-aansluiting voor opladen met magnetische kabel

Langste batterijduur van alle modellen

#5 Prijs van nieuwe MacBook Air

De huidige MacBook Air is het goedkoopste model in de volledige line-up en we verwachten dat dat bij de nieuwe MacBook Air van 2022 ook het geval zal zijn. Maar geruchten over de prijs zijn er nog niet geweest. We weten dus niet hoeveel Apple gaat vragen voor dit nieuwe model, maar als we een gokje moeten wagen denken we dat de prijs gelijk blijft of iets hoger komt te liggen als het huidige model. Als Apple besluit om de huidige MacBook Air uit het assortiment te halen, is de kans dat Apple de prijs van het nieuwe model gelijk houdt. Besluit Apple anders en komt het nieuwe model naast de huidige erbij, dan zou de prijs zomaar wat hoger kunnen worden.

De verwachte prijs van de nieuwe MacBook Air 2022 schatten we dan ook op tussen de €1.129,- en €1.499,-, afhankelijk van de uitvoering.

#6 Release van MacBook Air 2022

De nieuwe MacBook Air 2022 komt naar verwachting halverwege 2022 uit. Er zijn bronnen die denken dat het model ergens in de zomer komt, maar het zou ook nog wat langer kunnen duren tot ergens in september of misschien zelfs oktober. In september beweerde een betrouwbare bron nog dat de massaproductie van de MacBook Air 2022 pas in het derde kwartaal begint.

Kijk jij uit naar deze nieuwe MacBook Air 2022 of kijk je meer uit naar een andere uitvoering? Of heb je onlangs zelf een nieuwe MacBook gekocht?