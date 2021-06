tvOS 15 preview

Tijdens de WWDC 2021 wist Apple een nieuwe versie van een besturingssysteem aan te kondigen, zonder die nieuwste versie ooit bij naam te noemen. Dat is al een prestatie op zich, maar dat is ook niet zonder reden: tvOS 15 blijkt namelijk een vrij kleine update te zijn, waarbij er nauwelijks verbeteringen voor de Apple TV zelf zijn. De update bevat namelijk vooral verbeteringen die samenhangen met andere Apple-producten en software-updates. In deze tvOS 15 preview lees je wat onze ervaringen tot dusver zijn.



Over het testen van beta's en deze tvOS 15 preview Wij hebben de beta van tvOS 15 geïnstalleerd op de Apple TV. We hebben helaas nog niet alle functies kunnen testen. Mocht je ook van plan zijn om de beta te testen, dan raden we aan om dit niet te doen op een Apple TV die je dagelijks gebruikt. Er zitten nog bugs en andere foutjes in die het dagelijks gebruik kunnen belemmeren.



De afgelopen jaren zijn de verbeteringen voor tvOS al niet heel erg groots. Sterker nog, tvOS anno 2021 lijkt nog steeds heel erg op het tvOS van 2015. Maar is dat erg? Aan de ene kant niet. We vinden tvOS nog altijd een prettig besturingssysteem voor de televisie en het werkt een stuk soepeler en inventiever samen met je iPhone en andere Apple-apparaten dan menig ander systeem. De Apple TV is nog altijd ons favoriete apparaat voor het streamen van media. Dat neemt niet weg dat we dit jaar graag een evolutie hadden gezien in de nieuwste update, maar uit deze tvOS 15 preview blijkt wel dat dat er dit jaar nog niet in zit.

Deze verbeteringen in tvOS 15 vallen op

Om te beginnen heeft Apple wel degelijk handige tweaks doorgevoerd in tvOS. Zo wordt het een stukje makkelijker om een eerder gekoppelde controller of AirPods te verbinden dankzij nieuwe knoppen in het Bedieningspaneel. Apple introduceerde dit scherm twee jaar geleden en heeft sindsdien meer mogelijkheden toegevoegd. Als je een HomeKit-camera hebt, kun je vanaf tvOS 15 tijdens het kijken van de livestream snel accessoires in- of uitschakelen die in dezelfde kamer staan als de camera. Dat zal vooral van pas komen als je een HomeKit-deurbel hebt met bijvoorbeeld een buitenlamp.

Maar er is nog een andere situatie waarin we het stiekem toch wel handig vinden: je ligt in bed en voordat je nog een aflevering van je favoriete serie start op de tv in de woonkamer, check je nog even via de camera of alles in de keuken in orde is. Je ziet via de camera dat de lampen bij het aanrecht nog uit staan, maar met een druk op de knop kun je deze meteen uitschakelen vanuit de livestream. Natuurlijk kan dit ook eenvoudig via je iPhone of met een automatisering, maar we betrappen ons erop dat het toch wel handig is.

Apple heeft ook de videospeler vernieuwd, al vinden we die nog wel een beetje wennen. Hij ziet er moderner uit, maar de knoppen staan nu aan de onderkant van het scherm boven de tijdbalk, waardoor het navigeren nog niet altijd even soepel gaat. We hopen dat dit bij de volgende beta’s verbeterd wordt.

Een andere noemenswaardige verbetering is dat inloggen bij apps straks makkelijker gaat. Er verschijnt een nieuwe melding op je iPhone zodra je bijvoorbeeld in een app moet inloggen. De nieuwe Gedeeld met jou-functie maakt hier al gebruik van. Ook externe ontwikkelaars kunnen hier gebruik van maken, waardoor je zelfs makkelijker kan inloggen met Touch ID of Face ID in Apple TV-apps. In een enkele tik ben je daardoor ingelogd, zonder wachtwoorden of gebruikersnamen in te hoeven voeren. Hiermee laat Apple goed zien wat het voordeel is van een Apple TV, want met apps op je smart tv gaat inloggen nooit zo eenvoudig als in tvOS 15.

Vooral verbeteringen binnen het Apple-ecosysteem

Maar het meeste wat opvalt aan tvOS 15, is dat het gros van de verbeteringen te maken heeft met het Apple-ecosysteem. Apple heeft vooral functies toegevoegd die samenwerken met functies in iOS 15 (zoals SharePlay) en Apple-accessoires. Zo kun je vanaf tvOS 15 ook een HomePod mini als standaard speaker gebruiken (hoewel we daar in Nederland nog niet zoveel aan hebben, aangezien de HomePod mini hier nog steeds niet verkrijgbaar is). Een andere verbetering is de ondersteuning van ruimtelijke audio met AirPods Pro. Het is jammer dat dit niet nu al beschikbaar is op de nieuwste Apple TV, maar het is in ieder geval goed dat dit eraan komt.

Wie een blik werpt op ons artikel met de beste tvOS 15 functies, zal dan ook snel zien dat er maar weinig verbeteringen puur voor tvOS zijn. Dat vinden we de grootste gemiste kans. Apple gebruikt tvOS 15 vooral om de Apple TV geschikt te houden voor het huidige Apple-ecosysteem en niet zozeer om de puur ervaring van de Apple TV te veranderen. Dat vinden we toch wat jammer. Waar de iPhone de afgelopen jaren verrijkt is met aanpasbare widgets en nieuwe mogelijkheden om het toestel te gebruiken, blijft alles bij tvOS vrij statisch. Dat is wat ons betreft een gemiste kans, zeker nu er weer een nieuwe krachtigere Apple TV op de markt gekomen is.

Waar we stiekem toch wel naar uitkijken, zijn de nieuwe beloofde screensavers in tvOS 15. Helaas zijn deze in de beta nog niet beschikbaar, maar we vinden het toch altijd leuk om nieuwe locaties en prachtige beelden te ontdekken via de Apple TV. Thuis gebruiken we de screensavers meer dan eens als een soort levend schilderij. Met de teaser die Apple ons getoond heeft, lijkt het erop dat we weer kunnen genieten van mooie natuurbeelden.

Voorlopige conclusie tvOS 15 preview

Al met al lijkt het erop dat tvOS 15 een vrij bescheiden update gaat worden. Het lijkt wat ons betreft dan ook meer op een grote tussentijdse update, in plaats van een grote sprong naar een compleet nieuw versienummer. Apple zorgt er met tvOS 15 vooral voor dat de Apple TV mee kan met de nieuwste functies in iOS 15 en huidige Apple-accessoires, maar in de basis verandert er aan tvOS 15 niets. We hadden toch graag gezien dat Apple dit jaar wat stappen zou maken, waardoor tvOS een stuk dynamischer wordt het beginscherm wat minder statisch is. Helaas lijkt het erop dat we daar nog tot minstens volgend jaar op moeten wachten.