Het lijkt erop dat er vertraging is bij de ontwikkeling van Apple's mixed reality-headset. Apple's AR- en VR-headset is mogelijk uitgesteld vanwege problemen met oververhitting.

De release van Apple’s AR- en VR-headset stond volgens bronnen lange tijd gepland voor ergens in 2022. Dat zou betekenen dat Apple de headset nog dit jaar aan moet kondigen, waarbij de WWDC een logische kandidaat leek. Maar Bloomberg schrijft nu dat die kans steeds kleiner wordt. Oververhitting bij het apparaat zou één van de boosdoeners zijn waardoor Apple’s mixed reality-headset uitgesteld wordt.



‘Apple’s mixed reality-headset uitgesteld’

Volgens Mark Gurman, die vaak betrouwbare informatie weet te delen over Apple’s toekomstplannen, was Apple van plan om de headset tijdens de aankomende WWDC aan te kondigen. De WWDC wordt vaak gebruikt voor het onthullen van compleet nieuwe producten, zodat ontwikkelaars er ook vroegtijdig van op de hoogte gebracht worden. De laatste keer dat dat gebeurde was met de HomePod, in 2017. Maar nu lijkt Apple die planning niet te halen.

Problemen met oververhitting, camera’s en de software zouden roet in het eten gegooid hebben. De aankondiging zou daardoor later in het jaar pas kunnen gebeuren, bijvoorbeeld tijdens een event in oktober of november. Dat zou ook gevolgen kunnen hebben voor de release van de mixed reality-headset, want die verplaatst daardoor mogelijk naar 2023.

De problemen met oververhitting zouden vooral veroorzaakt worden door de geavanceerde chips. Chips van deze kracht vind je normaal gesproken alleen in laptops, waar meer ruimte is om warmte af te voeren. Aangezien je de headset op je hoofd draagt, is dat voor Apple nogal een uitdaging.

De headset combineert volgens bronnen augmented reality en virtual reality in één apparaat. Dat betekent dat je je daarmee volledig kan onderdompelen in een virtuele wereld (bijvoorbeeld voor games), maar dat je ook virtuele objecten kan toevoegen aan de echte wereld. Het zou één van Apple’s paradepaardjes van dit jaar moeten zijn, ondanks dat de prijs waarschijnlijk hoog ligt en het vooral een nicheproduct wordt.

Bekijk ook Apple's AR-headset: release waarschijnlijk binnen een jaar Als we de geruchten mogen geloven, staat de aankondiging van Apple's eigen AR-headset al bijna voor de deur. In dit artikel lees je alles wat we er tot nu toe over weten op basis van geruchten.

Focus op eigen App Store in 2023

In iOS 16 zou wel al ondersteuning voor de mixed reality-headset zitten. Deze update wordt tijdens de WWDC 2022 aangekondigd en verschijnt naar verwachting aankomende september. In 2023 zou vooral de focus moeten liggen op de eigen App Store. Apple is daarom van plan om tijdens de WWDC in 2023 ontwikkelaars aan te sporen om apps voor het toestel te bouwen.