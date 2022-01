WWDC 2022 is Apple's jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie. Elk jaar in juni kondigt Apple hier alle vernieuwingen op het gebied van software aan. Wanneer is WWDC 2022 en hoe gaat Apple het deze keer organiseren? Dat lees je in ons overzicht van WWDC 2022.

Alles over WWDC 2022

Al jarenlang organiseert Apple in juni de WWDC. Sinds 2020 is het een digitaal event, waarbij iedereen de online sessies over de nieuwe softwarefuncties kan volgen. Je hoeft dus niet geregistreerd ontwikkelaar te zijn.

Daarnaast is er op maandag altijd een keynote, die voor een veel grotere groep gebruikers interessant is. Je hoort hier welke nieuwe functies eraan komen, voor iOS en de andere platformen. In dit artikel brengen we alle informatie over WWDC 2022 bijeen. Wil je algemene informatie over WWDC en wat het is? Bekijk dan ons algemene overzicht.

Datum WWDC 2022

WWDC 2022 vindt ook dit jaar vermoedelijk weer in de eerste week van juni plaats. Afgaand op eerdere jaren zal er waarschijnlijk op maandag 6 juni 2022 een keynote zijn, gevolgd door een week lang workshops over diverse onderwerpen.

We verwachten dat het ook dit keer een online event zal zijn, waarbij iedereen wereldwijd op afstand kan meekijken. Dit is de afgelopen jaren goed bevallen en het stelt meer ontwikkelaars in staat om alles mee te beleven. Nadeel daarvan is dat ontwikkelaars geen collega’s kunnen ontmoeten. De presentaties zijn vooraf opgenomen en zonder publiek.

Locatie WWDC 2022

Voorgaande jaren organiseerde Apple het evenement in San Jose, dichtbij het hoofdkantoor van Apple. Sinds WWDC digitaal is te volgen speelt de locatie een minder belangrijke rol. De video’s worden opgenomen in Cupertino en omgeving, in de buurt van het hoofdkantoor van Apple. Je kunt hier niet bij aanwezig zijn. De enige mogelijkheid is dat Apple kleinschalige events organiseert voor bepaalde groepen ontwikkelaars, bijvoorbeeld om meer uitleg te geven over een bepaald afgebakend onderwerp.

Alle sessies van WWDC 2022 zijn te volgen via de Apple Developer-website en -app. Hierin is een apart tabblad voor WWDC aanwezig, waar je alle video’s en presentaties vindt zodra ze beschikbaar zijn.

Wat kunnen we op WWDC 2022 verwachten?

Tijdens WWDC 2022 verwachten we de volgende aankondigingen:

Apple maakt tijdens de WWDC bekend welke belangrijke nieuwe softwarefuncties in het najaar beschikbaar zullen komen en aan welke grote plannen wordt gewerkt. Zo werd in 2021 aangekondigd dat SharePlay een belangrijke nieuwe functie zou worden voor alle platformen. Verder wordt tijdens WWDC altijd bekend wat de nieuwe naam van de volgende macOS-versie wordt. Mammoth zou daarbij een grote kanshebber zijn.

De meeste aandacht is echter gericht op de aanstaande iOS-functies.

De beta’s van de verschillende platformen komen nog tijdens WWDC 2022 beschikbaar, zodat ontwikkelaars ermee aan de slag kunnen.

Apple organiseert ook elk jaar een Swift Student Challenge tijdens WWDC. Studenten kunnen zich hiervoor aanmelden en hun beste project met Swift Playgrounds laten zien. Je maakt dan kans op speciale goodies, zoals een WWDC-jack of speldjes. Ook word je kosteloos lid van het Apple Developer Program.

Hoe kan ik WWDC 2022 meebeleven?

De keynote van WWDC 2022 kun je volgen via de livestream, zodat je ook als gewone gebruiker niets hoeft te missen. Van iCulture kun je rond de periode van WWDC uitgebreide artikelen verwachten, zowel over de aankondigingen als over de werking van de pas aangekondigde functies.

Apple bespreekt de nieuwe functies uitgebreid in online workshops. Deze zijn voor gewone gebruikers vaak wat minder interessant, maar zijn vooral op de technische aspecten gericht. Je kunt ze bekijken via de Apple Developer-app.