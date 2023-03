Apple heeft de datum van de WWDC 2023 bekendgemaakt. Dit jaar wordt het een spannende editie, want Apple gaat naar verwachting veel meer aankondigen dan software-updates. We verwachten ook Apple's mixed reality-headset voor het eerst te zien. Blok je agenda, want dit zijn de data!

Juni staat voor Apple altijd in het teken van de WWDC en dat is ook dit jaar weer het geval. De WWDC is Apple’s jaarlijkse conferentie voor ontwikkelaars, waarin de nieuwste ontwikkelingen rondom software (en soms ook hardware) besproken worden. Wij als Apple-fans leren wat er allemaal nieuw is in de nieuwste iOS-update, terwijl ontwikkelaars leren hoe ze hun apps kunnen verbeteren en welke nieuwe mogelijkheden er allemaal komen. De WWDC 2023 is nu dus officieel via een persbericht aangekondigd, mét een datum. Van 5 juni tot en met 9 juni wordt de WWDC 2023 gehouden, met de belangrijke keynote op maandag 5 juni.



WWDC 2023 datum bekend: 5 juni

Tijdens de presentatie op maandag 5 juni rond 19:00 Nederlandse tijd, zal Apple de belangrijkste aankondigingen van de WWDC bespreken. We kunnen daar in ieder geval de onthulling van iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 en meer verwachten. Apple licht de belangrijkste verbeteringen voor de nieuwe functies uit, waarna kort daarna de eerste beta voor ontwikkelaars uitkomt. De rest van de week bespreekt Apple in diverse sessies voor ontwikkelaars hoe de nieuwe functies in apps geïmplementeerd kunnen worden. Soms duiken er nog wat extra handige functies op, die niet in de presentatie aan bod komen. De keynote zal via een livestream gevolgd kunnen worden en bij iCulture doen we daar natuurlijk uitgebreid verslag van, ook de rest van de week.

Maar het draait niet alleen om software. Dit jaar verwachten we dat een groot deel van de presentatie gaat over hardware. Apple’s langverwachte mixed reality-headset, mogelijk met de naam Reality Pro, zal hier volgens de meest betrouwbare bronnen eindelijk onthuld worden. Oorspronkelijk had Apple dat dit voorjaar al willen doen, maar die onthulling moest worden uitgesteld tot de WWDC. Een bevestiging dat Apple’s headset eindelijk getoond wordt, is er nog niet. Maar alles wijst erop dat het in juni echt gaat gebeuren.

Wat kun je van iCulture verwachten?

Bij iCulture volgen we alle ontwikkelingen uiteraard op de voet. Alles over de nieuwe software-updates en andere nieuwe producten lees je op onze (mobiel) website terug in uitgebreide artikelen, zodra het nieuws bekendgemaakt wordt. Zo houden we je op de hoogte van alle onderwerpen die tijdens de presentatie langskomen en je kunt meteen meepraten met andere iCulture-lezers in de reacties onder de artikelen. Ben je niet thuis of in de buurt van een computer? Via ons Twitter-account @iCulture doen we ook verslag van al het belangrijke nieuws. De Apple-livestream kun je ook vanuit dit artikel terugkijken.

Hieronder vind je Apple’s officiële Nederlandse persbericht: