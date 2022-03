De nieuwe smart home-standaard Matter is inmiddels al jaren in ontwikkeling. Ooit aangekondigd als Project CHIP, had Matter al eind 2020 beschikbaar moeten zijn. Uiteindelijk werd de release van Matter noodgedwongen uitgesteld tot najaar 2021, maar ook die deadline is destijds niet gehaald. In plaats daarvan had Matter beschikbaar moeten komen in de zomer van 2022, maar vandaag is er opnieuw slecht nieuws: de release van Matter is opnieuw uitgesteld. De release staat nu gepland voor ergens dit najaar.



Release Matter uitgesteld

De organisatie die gaat over de specificaties en uitrol van Matter, heeft in hun nieuwste update geen specifieke nieuwe datum bekendgemaakt. Het enige wat de CSA laat weten is dat Matter 1.0, de eerste versie van de nieuwe standaard, in het najaar van 2022 verschijnt. De reden voor het uitstel zou te maken hebben met de grote interesse van fabrikanten en langere aanloop voor testen en verificatie van producten. Inmiddels zouden er meer dan 130 verschillende apparaten en sensoren met Matter verschijnen. De uitgestelde release zorgt er wel voor dat er meer apparaten van Matter bij de release van de eerste versie beschikbaar komen.

De makers zeggen dat ze meer tijd nodig hebben om de SDK (Software Development Kit) af te maken. Door het grotere enthousiasme dan verwacht, is er ook meer tijd nodig om de achterliggende code te optimaliseren en dat alle producten nauw met elkaar samenwerken, zoals het belangrijkste doel is van Matter.

Matter wordt de nieuwe standaard waardoor smart home-accessoires van verschillende bedrijven beter met elkaar samenwerken. Je kan daardoor met een enkele stemassistent meerdere soorten accessoires bedienen. HomeKit is al sinds iOS 15 geschikt voor Matter. Uiteindelijk is het de bedoeling dat dankzij Matter er ook meer soorten accessoires geschikt worden voor HomeKit. Lees ook onze uitgebreide Matter FAQ, waarin we antwoorden geven op veelgestelde vragen. Voor algemene informatie, lees je onze Matter-uitleg.